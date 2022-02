Nei, prisen er ikke en skrivefeil!

Anna Gundersen hos Mester Grønn på CC Vest er stolt over å ha en Monstera Deliciosa i buikken sin. Det er islettet av gult i det grønne som gjør denne eksklusiv. Så er da også prisen 10.000 kroner – og kanskje er den allerede solgt når du leser dette! Foto: Reidar Martinsen

Noen tror nok det er en skrivefeil. 10.000.- for en ganske vanlig grønn plante? Hos Mester Grønn på CC Vest griner prislappen mot deg. Men det er faktisk ikke en feil. Så er også Monstera deliciosa Thai Constellation like uvanlig som navnet – i et hvert fall hos norske blomsterhandlere.

Publisert: 08.02.2022 kl 19:15

