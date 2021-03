Mange frustrerte lesere har henvendt seg til Akersposten, etter å ha fått saftige fakturaer fra parkeringsselskapet som bestyrer parkeringsplassen på Maxbo.

Publisert: 27.03.2021 kl 12:05

VÆKERØ: Alle viser til artikkelen i Akersposten fra april i fjor. Det hadde vært et betydelig press fra lokalmiljøet og bydelsutvalget i flere år for å få åpnet opp den store parkeringsplassen for publikum utenom Maxbos åpningstider. Behovet for å komme ned til sjøen ble ytterligere forsterket da pandemien slo til. Mange kviet seg også for å ta offentlig transport. Så kom gladmeldingen fra administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom, Jens Jalland.

- Vår parkeringsplass på Vækerø er til for kunder og ansatte. Vi har imidlertid forståelse for at samfunnet er i en spesiell situasjon, og ønsker å legge til rette for at flest mulig kan benytte seg av kyststien. Derfor åpner vi for at alle kan benytte seg av parkeringsplassen vår på søndager og helligdager i perioden med restriksjoner som følge av virussykdommen covid-19.

Les saken: - Takk til Løvenskiold

Det var da også gratis parkering og Akersposten kunne konstatere at mange benyttet seg av tilbudet.

Nytt parkeringssystem

I januar kom Akersposten med en ny sak om parkeringsplassen, basert på et skriv til Bydel Ullern fra Jens Jalland hvor det sto:

«Vi kan nå med glede meddele at vi etablert et helt nytt parkeringssystem til Maxbo Vækerø slik at det blir mulig for allmenheten å benytte parkeringsplassen på en god og effektiv måte fremover. Vi har installert et «autopay system» der det er 1 times gratis parkering for Maxbo sine kunder i åpningstiden. Utover denne timen og utenfor Maxbo sine åpningstider er det parkering mot avgift.

Vår hensikt med dette er å legge til rette for en permanent situasjon med parkeringsmulighet på Vækerø utenom åpningstidene til Maxbo.»

Les saken: Åpner opp p-plassen for alle – alle dager

Det var jo for så vidt gledelig, men det kom ikke frem den gang hvor høy avgiften skulle være. Den er på 50 kroner per påbegynt time utenom Maxbos åpningstider. I åpningstiden er det en time gratis parkering. Det har altså mange av våre lesere fått merke.

"Jeg må le"

Her er noen utdrag fra henvendelser til Akersposten.

- Det var ikke gøy å få faktura på 100 kroner og gebyr i tillegg. Løvenskiold kunne vel i hvertfall i koronatiden holdt fast ved gratis parkering på helligdager. Dette er flåing. - Hva i all verden gjør det om folk står der når butikken er stengt? Følte det var en positiv gest at Maxbo åpnet tilgjengeligheten, men de følelsene er nå over.. - Jeg googlet vedr parkering og fikk opp din artikkel fra siste vår om nettopp gratis parkering og flotte turmuligheter. Jeg har bitter erfart at fra medio januar at OnePark har satt automat, jeg er blitt etterfakturert to ganger (28.2 fra kl 1203 til 13.33 kr 100 pluss faktureringsgebyr 69). Det blir for kostbare turer. - Jeg må le når jeg ser at Løvenskiold vil pandemisko seg godt på folk som mer enn før har behov for å komme seg ut på tur. 50 kroner timen a gitt. - Etter at det ble installert nytt system med kamera, kostet det fra første minutt når butikken er stengt, 50,- pr påbegynt time. Og faktura kommer i posten med saftig gebyr. Maxbo kunne valgt annerledes. Det enkleste ville være en time gratis uansett tid på døgnet eller ukedag. Om ikke lenge er det mange røde påskedager. Til sammenligning brukes parkeringen på Fornebusenteret av masse turgåere - gratis. De har tilsvarende teknisk løsning. Det har også CC vest.

Alternativer

I forbindelse med henvendelsene, har Akersposten rettet spørsmål til Jens Jalland om Løvenskiold Eiendom kunne tenke seg å revurdere prisen på avgiften, eventuelt en times gratis parkering også utenom åpningstiden. Dette ble stilt i e-post 9. mars, men er ikke besvart.

Et alternativ for parkering er CC Vest, med turmuligheter langs Lysakerelva og det er heller ikke langt til sjøen fra denne parkeringsplassen. Der er det mulig å stå i tre timer uten avgift, også utenom senterets åpningstider.

Det er også en mindre parkeringsplass på Oslo-siden der Lysakerelva når fjorden. Der er det gratis å stå på søndager. På helligdager og offentlig høytidsdager gjelder samme regler som for søndager. Det er også gratis etter klokken 20.00 på hverdager. Ellers 40 kroner per time (6 kroner for el-biler)

Følg Akersposten på Facebook