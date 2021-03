Nei, den er ikke enveiskjørt

Flere bilister på vei ned Svalbardveien mot Sørkedalsveien tror åpenbart at veien er enveiskjørt.

Publisert: 06.03.2021 kl 16:40

BORGEN: Svalbardveien er merket innkjøring forbudt fra Sørkedalsveien. Dette har mange merket seg, når de har passert skiltene i Sørkedalsveien. Det flere tydelig ikke har merket seg er underskiltet med «Unntatt sykkel». Det får konsekvenser for syklister, som er i sin fulle rett til å sykle inn i Svalbardveien.

- Når vi kommer syklende fra Skøyenveien og krysser Sørkedalsveien for så å ta opp Svalbardveien, så møter vi biler som ikke holder til høyre. Langt de fleste later til å tro at det er vi som sykler ulovlig og både tuter/blinker til oss/presser oss opp på fortauet/viker ikke selv om de har vikeplikt når biler er parkert på deres side av veien. Dette er farlig og her er det alt for dårlig skilting, så en dag kommer dette til å ende i en alvorlig ulykke, skriver en leser til Akersposten.

Les også: – Jeg er redd det ikke blir noen endring før vi får en alvorlig påkjøring

En annen skriver: Kan Akersposten ta opp dette med skilting «Innkjøring forbudt». Jeg sykler mye rundt i byen og ser at bilførere blir irritert når de møter syklister som tar seg inn på disse veiene. De har ikke fått med seg skiltet at det er tillatt for syklister. Skulle ønske at det var skiltet på veien at det er sykkeltrafikk imot. Har opplevd flere ubehagelige situasjoner i forbindelse med dette.



Dette må altså bilister ta til følge. En annen ting er at hvis man tror veien er enveiskjørt, så kan de møte biler fra eiendommene i Svalbardveien som skal andre veien. Skiltingen med «innkjøring forbudt» med unntak for sykkel er det også i krysset Svalbardveien/Hjørungveien, hvor parkerte biler gjør veien enda trangere.

OGSÅ HER: I krysset Svalbardveien/Hjørungveien er det skiltet "innkjøring forbudt" med unntak for sykkel. Med parkerte biler i veien er det viktig å være obs på syklister imot. Foto: Vidar Bakken

Følg Akersposten på Facebook