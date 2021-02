Nei = 12 par hansker

29. februar er skuddårsdagen. Den finnes ikke i årets kalender – og menn kan puste lettet ut.

Publisert: 28.02.2021 kl 19:02

I mange hundre år har skuddårsdagen vært knyttet til overtro og tradisjoner. I århundrer har denne dagen vært ansett som den ene dagen hvert fjerde år da kvinner kunne tillate seg å fri til en mann. I noen land – for eksempel i Storbritannia – fantes det til og med lover om dette.

Dersom mannen svarer 'nei' til kvinnens frieri, må han ifølge tradisjonen betale en slags oppreisning til kvinnen – i form av 12 par hansker. Hanskene skulle gi kvinnen en mulighet til å skjule at hun ikke hadde forlovelsesring på fingeren.

Skuddårsfrieriene har ført til at skuddårsdagen noe steder også har gått under navnet 'ungkarsdagen' eller 'Bachelor’s Day'.

Neste er i 2024

29. februar finnes kun når det er skuddår. Da er det årets 60. dag. Neste gang det er 29. februar, er i 2024. I Norge er i alt 3140 personer som er født på skuddårsdagen.

Vår kalender er den gregorianske. Forløperen var den julianske kalenderen. Den begynner i år 46 før vår tidsregning. Den julianske kalenderen – innført av Julius Cæsar – «gikk ikke helt opp» - fordi den delte året inn i 10 måneder. Følgelig ble det forskyvninger i forhold til slik vi opplever året – som jordas bane rundt solen.

Den turen tar ca. 365 dager + en kvart dag. Derfor blir kalenderen korrigert hvert fjerde år med en ekstra dag – slik at vi «kommer i rute». Hvis ikke ville årstidene ikke kommet til samme tid hvert år.

Forskjøvet 10 døgn

I 1582 hadde forskyvningene mellom Jordas bane og kalenderen blitt til ca. 10 døgn. Derfor innførte pave Gregor XIII en ny kalender – Den gregorianske kalenderen – i de romersk-katolske land. Denne kalenderen er den mest brukte i verden i dag.

Skikken med skuddårsfrieri skal stamme fra en avtale som ble inngått mellom helgenene Sankt Bridget og Sankt Patrick i Irland på 400-tallet. Sankt Bridget skal ha klaget til Sankt Patrick over at kvinner måtte vente så altfor lenge på frierier. Han besvarte klagen ved å tillate kvinner å fri til menn på skuddårsdagen hvert fjerde år.

Berømt tale i 1948

At 29. februar opptrer sjeldent, betyr ikke at viktige hendelser ikke finner sted på akkurat den dagen.

I 1948 holder statsminister Einar Gerhardsen den berømte Kråkerøy-talen akkurat på den datoen. I en dramatisk tale på Kråkerøy angriper statsminister kommunistene.

Bakgrunnen for talen var den kommunistiske maktovertakelsen i Tsjekkoslovakia 25. februar og Sovjetunionens tilbud i et brev fra Josef Stalin 22. februar til den finske presidenten Juho Kusti Paasikivi om en ikkeangrepspakt – den senere VSB-avtalen. Det hersket uro i regjeringen for hva dette skulle komme til å bety for Norge – som ble ett av de opprinnelige medlemmene i NATO da organisasjonen ble etablert året etter.

I Kråkerøy-talen fortalte Gerhardsen egentlig ikke noe nytt når det gjaldt Det norske Arbeiderpartis syn på Norges Kommunistiske Parti. Det viktigste politiske vendepunktet var at Gerhardsen selv stod fram som klar motstander av NKP.

Beredskapslovene

Han hadde fram til da tilhørt en mer moderat fløy i DNA i forhold til NKP – i motsetning til DNAs partisekretær Haakon Lie som siden krigen hadde vært uforsonlig i forholdet til NKP. Da Gerhardsen falt ned på samme linje som Lie og leverte talen, skjedde det på et tidspunkt som var uheldig for NKP – ettersom partiet hadde akseptert den sovjetiske versjonen av hendelsene i Tsjekkoslovakia – i strid med den allmenne opinionen i Norge.

I 1950 ble Kråkerøy-talens hovedprinsipper nedfelt i lovs form som beredskapslovene.

Talen ble også opptakten til en omfattende overvåking av kommunister og venstreradikale i hele etterkrigstiden – noe blant annet Lund-rapporten har dokumentert i sin rapport. Etter at denne rapporten ble langt fram, ble Innsynsutvalget etablert som en instans der de som følte seg overvåket kunne søke om å få innsyn i sin egen overvåkningsmappe.

Flere overvåkede har mottatt erstatning for urettmessig overvåkning i strid med reglene.

Første trafikklys i 1952

Som en kuriositet kan nevnes at den 29. februar i 1952 fikk New Yorks fotgjengere et eget lyssignal på Time Square. Ordene «Walk» og «Don't Walk» i grønt og rødt lys regulerer overgangene.

New York City – offisielt kalt City of New York – er den største byen i USA. Byen ligger i delstaten New York og har 8,6 millioner innbyggere. Storbyområdet New York – New York metropolitan area, eller Greater New York – er et av de mest folkerike byområdene i verden – med rundt 22,2 millioner innbyggere.