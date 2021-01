Nedstengningen lettes i Oslo-regionen

Fra onsdag av kommer det flere lettelser i smitteverntiltakene i de nedstengte kommunene i hovedstadsregionen. Flere kommuner slipper ut av jerngrepet. De fleste butikker kjøpesentre forblir stengt, mens det åpnes for gradvis åpning av andre butikker. Oslo kommune venter imidlertid noen dager med de lokale reglene for Oslo.

Publisert: 30.01.2021 kl 10:25

OSLO: De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres til midten av februar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet lørdag formiddag.

Men i Oslo og de andre kommunene rundt Nordre Follo, som er episenter for et stort utbrudd av den fryktede engelske virusvarianten, kommer det enkelte lettelser fra onsdag av.



Den knallharde nedstengningen vil samtidig omfatte færre kommuner enn før.

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker. Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er lettelser for barn og unge som prioriteres.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i Nordre Follo, Oslo, Ås og 14 andre omkringliggende kommuner nå går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.



For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt.

Skjenkestoppen

Den nasjonale skjenkestoppen videreføres til midten av februar. Serveringssteder i den nedstengte Oslo-regionen får imidlertid snart åpne igjen.

– Reglene om skjenkestopp blir ikke endret nå, slo kunnskapsminister Guri Melby (V) fast da regjeringen holdt pressekonferanse lørdag formiddag.

Der kom det fram at de nasjonale tiltakene videreføres til midten av februar, mens de 25 østlandskommunene som er nedstengt, gradvis åpnes opp igjen fra 3. februar.

– Serveringssteder i disse kommunene kan da åpne igjen. Jeg må bare si at jeg er kjempeglad for at vi kan lett litt på de strengeste tiltakene, særlig for barn og unge og gi flere muligheten til å gå på jobb igjen, sa Melby.



Butikker og kjøpesentre

Kjøpesentrene i de 25 nedstengte kommunene i Oslo-området holdes stengt fram til tidligst 10. februar. Andre butikker får gradvis åpne opp igjen.

De strenge tiltakene videreføres til 3. februar, før det blir en gradvis åpning. Da blir de 25 kommunene delt i to grupper, men samtlige må holde kjøpesentrene stengt fram til tidligst 10. februar.

– De fleste butikker er stengt i dag. Basert på rådene vi har fått fra helsemyndighetene, kan enkeltstående butikker i disse kommunene åpne fra 3. februar. Kjøpesentrene og varehusene må fortsatt holde stengt, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Inntil fem gjester igjen

3. februar oppheves besøksnekten i Oslo og de andre kommunene med den hardeste nedstengningen etter utbruddet i Nordre Follo. Da blir det igjen mulig å ha inntil fem gjester.

Besøksnekten i de ti kommunene oppheves og erstattes av den nasjonale anbefalingen om at man maks kan ha besøk av fem personer.

– Vi åpner opp for at du kan ha besøk av inntil fem gjester, og det gjelder også for ungdommer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).



Den nasjonale anbefalingen sier at det er viktig å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som allerede bor sammen. Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Oslo: – Må leve med stor usikkerhet

I en pressemelding lørdag ettermiddag skriver Oslo kommune at det må gjøres lokale vurderinger av tiltaksnivået. Byrådet vil tidlig neste uke gjøre en slik vurdering og kommer tilbake til hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fra 3. februar.

Fra pressemeldingen:

Selv om flere nasjonale tiltak vil gjelde i Oslo kommune for perioden fra 3. til 10. februar, må det gjøres lokale vurderinger av tiltaksnivået.

– Vi må leve med relativt stor usikkerhet i ukene som kommer. Vi er bekymret for at muterte varianter av viruset kan føre til rask stigning i smitte, og vi avventer analyser fra Folkehelseinstituttet på om denne virusvarianten finnes på positive koronaprøver i Oslo. Samtidig er det positivt at smittetallene er synkende, og at vi har god kapasitet og kontroll i helsetjenesten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo kommune var i midten av januar i gang med en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo etter at byen har vært sosial nedstengt siden begynnelsen av november. På grunn av det mutante viruset og utbruddet i Nordre Follo har situasjonen blitt mer usikker. Oslo kommune følger situasjonen løpende, og byrådet vil ha en pressekonferanse i starten av neste uke der kommunen legger frem hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo fremover.

– Jeg har vært tydelig på at vi ikke kan ha så strenge tiltak over tid som vi har hatt den siste uka, bare for å være på den sikre siden. Det gjelder spesielt når barn og unge rammes. Byrådet har hele veien prøvd å skjerme dem for inngripende tiltak, og det vil vi også ta utgangspunkt i når vi de neste dagene vil vurdere hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo, sier Johansen.

Dette er tiltakene som gjelder i Oslo til og med tirsdag 2. februar:



Alle butikker er stengt, med noen unntak (for eksempel matbutikker, apotek og bensinstasjoner). Se detaljer i endrede nasjonale regler 25. januar 2021.

Treningssentre, svømmehaller og lignende er fremdeles stengt i Oslo. I tillegg holder alle biblioteker stengt. Tros- og livsynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser, holdes stengt.

Oslo kommune har hatt rødt nivå i barnehager og barneskole fra mandag 25. januar. Fra før er det rødt i ungdomsskole og videregående skole. Alle med foreldre og foresatte i samfunnskritiske funksjoner får et tilbud.

Det har vært digital undervisning på videregående skole i uke 4.

I uke 5 forbereder vi oss på fortsatt drift av videregående skole på rødt nivå, slik som det er i dag.

Det er digital undervisning for universiteter, høyskoler og fagskoler. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler er stengt for alle studenter og elever.

Alle breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne er stengt.

I tillegg til disse påbudene og forbudene, har regjeringen og Oslo kommune tydelige anbefalinger til byens befolkning: