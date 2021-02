– Nedstenging på feil premisser

– Vi forventer at dette smitteverngrepet legges i skuffen onsdag, sier markedsdirektør i Mustad Eiendom, Herman Dyrø.

Publisert: 06.02.2021 kl 12:10

LILLEAKER: Å komme inn på CC Vest denne lørdagen- et av Norges største kjøpesentre, gir deg følelsen av at du har brutt deg inn. Folketomt og nedrullede gittere foran butikkene er synet som møter deg. Det eneste stedet det er noe liv, er på Meny. Mat må folk ha, og det får de lov til å handle også inne på kjøpesentrene.

Til andre områder

Markedsdirektør i Mustad Eiendom, eierne av CC Vest, Herman Dyrø, er også lettere fortvilet over situasjonen. Han er svært lei seg på vegne av alle butikkansatte og kundene som nå rammes av dette.

– Hva tenker du om at myndighetene har valgt å stenge kjøpesenteret?



– Argumentet til myndighetene er at de har valgt å stenge kjøpesentrene for å redusere mobilitet på tvers av kommunegrenser og større områder generelt. Dette er en beslutning på helt feil premisser, siden CC Vest og langt på vei alle kjøpesentre i sentrale strøk utelukkende har et svært lokalt markedsområde, sier han.

– Resultatet av denne nedstengningen er at flere vil bevege seg til helt andre områder, og dermed opptre på helt motsatt vis av det som er intensjonen. Alle vet at CC-kundenes alternativ er å reise til Bekkestua, Majorstuen og Oslo sentrum. I går var det flere butikker på Majorstuen og i sentrum der det var både trangt og mangelfull ledelse med tanke på å regulere adgangsbegrensning og generelle smitteverntiltak, sier han.

– Vi har hele tiden hatt en ekstremt offensiv holdning til dette, og oppfordret kundene allerede i oktober til å komme tidlig i gang med julehandelen for å spre besøket. Regjeringen gjentok denne oppfordringen på sin pressekonferanse seks uker senere. Det viser at vi evner å treffe tiltak tidlig, som er effektive for vårt virksomhetsområde, sier Dyrø.



– Generelt vil jeg ellers si at det er viktig at myndighetene får det handlingsrommet de trenger for å videreføre den gode føre-var-praksisen som har vist seg effektiv så langt. Heldigvis er vi del av et sterkt tillitsbasert samfunn, og det høster vi i praksis av nå. Det treffes effektive tiltak, uten at myndighetene møtes av opptøyer. Og så demonstrerer de på en god måte hvordan man kan være tydelig samtidig som at enkelte beslutninger raskt tilbakekalles når de viser seg å ikke fungere. Slik det var med stengningen av Vinmonopolet, som raskt ble gjenåpnet.

– Det er dette som gjør at mange stoler på myndighetene og hverandre - vi er handlekraftige og justerer underveis når det er nødvendig, sier markedsdirektøren.

Mange permitterte

– Hva med de ansatte i CC Vest-butikkene som må holde stengt?



– Mange har blitt permittert og sitter nå i praksis tiltaksløse hjemme. Vi vet ikke hvor mange som er permitterte hos butikkene, men mange har sett seg nødt til å permittere alle for å gjøre det mulig å planlegge videre drift. Mange av butikkene har allerede hatt et strevsomt år, så dette kommer på toppen av alt som de har måttet tilpasse seg så langt.

– Hvor mye taper dere? Hva skjer med butikkene?



- Omsetningen på CC Vest er under det halve av normalen. Samtidig er det mange butikker som tilbyr forhåndsbetaling gjennom ulike former for «klikk og hent»-løsninger, så det er flere som kjemper bra for å opprettholde det mest nødvendige.

– Noen signaler om gjenåpning snart?



– Vi vet ikke noe mer om fremtiden enn at nåværende restriksjoner for kjøpesentre varer frem til onsdag. Vi ble overrasket da nedstengningen ble videreført på lørdag, og forventer nå at dette smitteverngrepet legges i skuffen – om det ikke oppstår nye smittesituasjoner. I så tilfelle er vi de første til å agere positivt og lojalt til helsemyndighetenes beslutninger, avslutter Herman Dyrø.