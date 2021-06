– Vaksinesenteret i Vestre Aker opplever å bli nedringt av personer som ønsker å booke om avtalt time for andre dose. Dette er ressurskrevende, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab.

Publisert: 02.06.2021 kl 20:55

VESTRE AKER/ULLERN: – Derfor minner vi om at det ikke er mulig å booke om sin avtalte time. Du må forholde deg til timen du har fått, dette av hensyn til kapasitet og vaksineleveranser fram i tid, fortsetter Thommessen. Hun legger til at det er frivillig å takke ja til tilbudet om koronavaksine, men at en ikke kan velge vaksinetype.

– Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra Folkehelseinstituttet. Det aller viktigste å vite er at alle vaksiner, som er godkjent i Norge, er gode vaksiner, forsetter Thommessen.

Milepæl i Vestre Aker

– I alt er 18 prosent av innbyggerne over 18 år i vår bydel, delvaksinert, mens 26 prosent av befolkningen er fullvaksinert, sier Thommessen. Dette er status per 2. juni. Kommende uke vil bydelen sette 4759 sprøyter, hvorav 1044 er andregangsdoser.

Det totale antallet vaksinerte innbyggere i bydelen er 17.988 personer. Av disse har 7526 fått første dose, mens 10.465 personer er fullvaksinert.

– Vi feirer dermed en ny milepæl med 10.000 fullvaksinerte i bydelen. De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1-8 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen, sier Thommessen.

Kommende uke mottar Oslo kommune rundt 47.000 doser koronavaksiner.

45-54-åringene

– Vi sender nå ut invitasjon til innbyggere i alderen 45 til 54 år. Samtlige i denne gruppen vil få SMS med lenke til booking i løpet av den neste uken. Når alle mellom 45 og 54 år har fått tilbud om vaksinering, vil vi gå videre til første pulje i prioriteringsgruppe 10 - innbyggere i aldersgruppen 18-24 år, sier Thommessen.

Det er 500 personer i alderen 55 til 64 år som ennå ikke har booket time til vaksine.

– Alle i denne gruppen har fått SMS med lenke til helseboka for booking, sier Thommessen. Bydelen vil selvsagt følge opp eventuelle innbyggere, som ikke benytter seg av booking-løsningen i løpet av neste uke.

Møt opp alene

Bydelens vaksinesenter vil i tiden fremover operere på full kapasitet for å sette alle vaksinedosene som mottas.

– Derfor ber vi innbyggerne om å møte alene til sin vaksinetime, slik at vi kan følge avstandsbestemmelser og ivareta godt smittevern. Vi ber om at eksempelvis barn eller ektefelle ikke blir med inn på vaksinesenteret. De som av spesielle årsaker har behov for ledsager, får selvfølgelig ha med denne hjelperen, sier Inger Thommessen og kommer med følgende oppfordring:

– Benytte kollektivtransport eller ta beina eller sykkelen fatt når du skal til vaksinesenteret. Det er en parkeringsplass ved Hovseter skole, men det er begrenset med kapasitet når det er full drift på vaksinesenteret.

2408 doser til Bydel Ullern

– Vi får vaksinedoser 2408 kommende uke, sier Giske Edvardsen, avdelingsdirektør i Bydel Ullern. Det vil si 2300 førstegangsdoser og 108 annengangsdoser. Den nye fordelingsnøkkelen betyr flere doser til Bydel Ullern.

– Hvor mange er ferdigvaksinerte?

– Det er 7706 innbyggere som er ferdigvaksinerte per i dag. 4963 er delvaksinerte, sier Edvardsen. Det betyr at 12.669 innbyggere og helsepersonell har fått vaksine.

Det betyr mye for dem som venter på koronasertifikatet. På pressekonferansen onsdag sa helseminister Bent Høie at det kommer 11. juni. Det vil blant annet si at vaksinerte slipper karantenehotell fra i morgen, torsdag – men må ta karantene i eget hjem.

– De som er vaksinert i Norge med minst én dose for minst tre uker siden, vil få unntak for karantenehotell, sa Høie. Det gjelder også de som har vært koronasyke de siste seks månedene.

Alle over 18 år

– Vi forventer å ha gitt tilbud om vaksine til alle over 18 år senest i løpet av uke 29 – det vil si den uken som slutter med 25. juli, sier Edvardsen og legger til at bydelen fremover regner med å motta rundt 2500 nye førstegangsdoser ukentlig.

– Hvem kaller dere inn nå?

– De som er mellom 45 og 54 år. Jeg kan ikke si eksakt hvilke årskull som blir kontaktet fordi det er innbyggere i forskjellige årskull, sier Edvardsen, som forteller at i går ble 1970-modellene varslet.

– I morgen sender vi ut nye varsler, og det går fort nedover i alder, sier Edvardsen.

– Møter folk opp?

– Ja, heldigvis. Det er selvsagt noen avlysninger. De dosene gir vi til andre, sier Edvardsen, som kan opplyse at i perioder kan det være litt problemer med å få booket time i Helseboka.

– Ta tiden til hjelp og prøv igjen litt senere, er rådet fra avdelingsdirektøren og legger til at det til tider er stor pågang på systemet.

Norge henger etter

Rett over 30 prosent av befolkningen i Norge har fått minst én dose av koronavaksinen. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Our World in Data offentliggjort mandag 31. mai.

Det betyr at Norge har vaksinert en betydelig mindre andel av befolkningen med minst én dose enn land som Island, Finland og Tyskland. Disse landene får vaksinene sine gjennom de samme EU-avtalene som Norge.

Island har gitt vaksinen til 50 prosent av befolkningen, Finland har gitt til 44 prosent, mens Tyskland har gitt til 43 prosent.

Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet - Saliba Andreas Korkunc – har uttalt at dette i all hovedsak skyldes at Norge ikke bruker AstraZeneca-vaksinen eller Janssen-vaksinen.

Vaksineprognose

Ifølge Folkehelseinstituttet vil alle over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av uke 37 – altså innen 19. september. Det er ifølge en ny oppdatering i vaksinasjonskalenderen deres. Det er en uke senere enn forrige oppdatering som kom 30. april.

FHI regner også med at alle vil ha fått tilbud om den første vaksinedosen innen uke 30, altså i perioden 26. juli til 1. august.

Det er nå satt over 2,5 millioner vaksinedoser i Norge.

Derfor skjevfordelingskaos

Først etter at regjeringen vedtok at vaksinene skulle skjevfordeles enda mer, skjønte de at fordelingen ville få urimelige utslag. Onsdag kom de derfor med en kontrabeskjed – 24 kommuner med mye smitte, innleggelser og strenge tiltak over tid får 45 prosent ekstra doser i syv uker, i stedet for 60 prosent.

Nye beregninger fra FHI viser at flere kommuner måtte gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av dosene sine. De beregningene som FHI gjorde, viste seg å ikke være helt riktige, opplyste helseministeren. Men FHI avviser at de har regnet feil – og til VG sier helseministeren at det heller ikke er det han mener de har gjort.

Til VG har Bent Høie uttalt at FHI har ikke gjort feil – men de hadde ikke gitt en god nok beskrivelse av risikoen for de kommunene som måtte gi fra seg doser. Premisset fra regjeringen var at en skulle sjekke med kommunene at de kunne klare dette, og da måtte de ha noe å forholde seg til.

Svært god beskyttelse

Bare én av 2000 av dem som er fullvaksinerte i Norge har fått påvist koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet. Det tilsvarer 0,05 prosent.

FHI skriver at av de 782.393 personer som fikk to doser korona-vaksine med anbefalt intervall, fikk bare 382 personer påvist viruset. Av disse var det få som utviklet symptomer på covid-19-sykdom, viser data i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjon per 9. mai. Dette viser at koronavaksinasjon gir vaksinerte svært god beskyttelse for dem som er fullvaksinerte.

Den indiske er i Norge

Den indiske virusvarianten har spredd seg videre til Oslo og Viken etter at det ble påvist et utbrudd blant ansatte på et karantenehotell i Viken. Folkehelseinstituttet skriver i en rapport at det er en økt risiko for at den indiske varianten skal spre seg i Norge fordi det allerede er en del tilfeller.

Siden den er mer smittsom, vil den indiske varianten sannsynligvis bli den dominerende. En regner med at det vil skje innen en måned eller to utkonkurrere den britiske varianten – som nå er herskeren.

Fordi den indiske varianten er mer smittsom, vil utviklingen kreve en enda mer effektiv gjennomføring av smitteverntiltak for å holde epidemien under kontroll.

Hvilken innvirkning dette vil få for gjenåpningen, gjenstår å se.

Det er ikke over

Ta en utepils og nyt den, men ikke tenk at dette er over. Ekspertene er ikke spesielt bekymret for gjenåpnede serveringssteder og strålende vær skal gi smitteboom. Det som ligger foran oss er forhåpentligvis sol, båtliv, skogstur, is og kanskje til og med bading – kort sagt sommeren.

Folk gleder seg. Nyt det - men husk å holde avstand. Ikke trykk deg sammen med masse ukjente mennesker. Det blir stadig bedre, men det er ikke helt ferdig, men ikke tro at pandemien er noe som ligger bak oss, men det er mye bedre å treffes ute enn inne.

Koronaviruset ble i mars i fjor karakterisert som en global pandemi. Innenfor Norges grenser har den status som epidemi. Tidligere denne uken kom FHI med en gladmelding. I løpet av sommeren regner en med at epidemien mer eller mindre forsvinner fra landet.

En krysning oppdaget

En virusvariant som er en krysning av den indiske og den britiske varianten, er oppdaget i Vietnam. Ifølge landets helseminister er den svært smittsom, særlig via luften.

– Viruset sprer seg raskt via luften, har helseminister Nguyen Thanh Long sagt, ifølge nettavisen VnExpress. Dette er noe av forklaringen på hvorfor flere av de lokale utbruddene en ser i Vietnam nå, er så vanskelige å få kontroll på - til tross for drastiske tiltak.

Reuters skriver at Vietnam klarte å begrense smittespredningen gjennom store deler av fjoråret, men at landet nå sliter med et utbrudd som sprer seg raskere. Resultatene av gensekvensering av nylig påviste tilfeller, viser at en har oppdaget en ny variant - en blanding av de kjente.