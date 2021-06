– Nedbyggingen er en katastrofe

– Nedbyggingen av sykehuskapasiteten i Oslo er en katastrofe, sier Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern. Det pågår nå en underskriftskampanje mot det høringsutkastet som er sendt ut fra Plan- og bygningsetaten, angående detaljregulering for sykehusene Gaustad og Aker med frist 7. juni.

OSLO: – Det er behov for et stort nytt lokalsykehus i Oslo. Bydel Ullern støtter den foreslåtte utbygging av Aker sykehus, sier Pedersen og peker blant annet på at Oslo må planlegge for behov en i dag ikke kjenner til.

Pandemien viste klart og tydelig at sykehuskapasiteten i hovedstaden var for dårlig. På Rikshospitalet er det planlagt bygg som vil bli rundt 60 meter høyde. Under en pandemi vil slike bygg bli meget ineffektive – blant annet på grunn av manglende heiskapasitet.

Ullevål sykehus ble i sin tid bygget nettopp med tanke på å være funksjonelt under en pandemi.

– Vi ber kommunen arbeide for at Helse Sør-Øst må utrede fortsatt drift og utvikling av Ullevål sykehus, som fullverdig del av utviklingsplanen for sykehusene i Oslo, sier Pedersen og han har et enstemmig bydelsutvalg bak seg.

Underskriftskampanje

De seneste dagene har det pågått en underskriftskampanje mot de foreslåtte store inngrepene det planlegges for på Gaustad-området. Det er velforeningen i Nordre Aker, som har igangsatt kampanjen og underskriftene vil bli overlevert Plan- og bygningsetaten.

Velforeningen påpeker at verken Plan- og bygningsetaten eller Helse Sør-Øst har lagt opp til medvirkning i denne saken og at konsekvensutredningen ikke er god nok. Det vises til at den er mangelfull - blant annet fordi maksimalstøy for helikoptertrafikk er utelatt.

Underskriverne peker også på at den planlagte utbygging med høyhus og fortetting på Gaustad, er i strid med kommuneplanen i Oslo. Dermed er den i konflikt med nasjonalt viktige kulturminner som natur- og landskapsverdier – noe bydelsutvalget i Bydel Ullern, er enige med underskriverne i.

– Forstår du at befolkningen engasjerer seg i byens sykehus?

– Ja, så absolutt! For det første er det snakk om hvordan sykehustilbudet skal være i kommunen, men det har selvsagt også en stor innvirkning på de ulike nærmiljøene, som blir berørt, sier Pedersen. Han sier at den samlete sykehuskapasiteten i Oslo må planlegges for byens forventete vekst og befolkningssammensetning.

– Men den skal også ivareta landsdekkende behov for avanserte medisinske tjenester og forskning. Den mulige samlete kapasiteten på Gaustad og Aker er ikke tilstrekkelig for dette, og gir heller ikke en nødvendig utbyggingsreserve.

Også bydelsutvalget mener at det er for dårlig utredning og peker på at klima- og miljøperspektivet ikke er med. Flyttekabalen vil også føre til at flere relativt nye og velfungerende sykehusbygg på Ullevål og Rikshospitalet må rives. Når det gjelder det nye Rikshospitalet på Gaustad, er det snakk om at hele 20 prosent av bygningsmassen må fjernes.

Ikke utredet

– Bydelsutvalget mener at det vil være et irreversibelt strategisk feilgrep å avvikle Ullevål som sykehusområde, så vi ber om at Oslo opprettholder gjeldende regulering av området, sier Pedersen og bydelsutvalget motsetter seg salg av området til andre formål.

Det var Janne Schønheyder fra Miljøpartiet De Grønne, som la fram forslag til vedtak på vegne av H, MDG, V og SV. Bydelsutvalget behandlet spørsmålet om detaljregulering for sykehusene Gaustad og Aker, 6. mai.

– Vi mener at det er et strategisk feilgrep å avvikle Ullevål som sykehusområde – og det vil være irreversibelt, sier Pedersen og legger til at bydelen ber om at Oslo opprettholder gjeldende regulering av området.

– Vi kan ikke bruke det området til noe annet enn sykehus!

Planen som er ute til høring, forutsetter at kommunens helsetjeneste skal ta over mer av pasientbehandlingen som i dag skjer i spesialisthelsetjenesten.

– Dette er over hode ikke utredet og ingen vet konsekvensene av en slik omlegging, sier Carl Oscar Pedersen og peker på både økonomiske og kapasitetsmessige konsekvenser.

– Vi må heller bygge ut enn ned.