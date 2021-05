Det er trist at man ikke tar seg bedre tid, tenker historisk og ser på det som gavner nabolaget, skriver Terje Bjøro i forkant av navnsettingen av veier i Vestre Aker.

Publisert: 05.05.2021 kl 10:10

Navnsetting på veier, skoler etc er delegert til bydelsutvalget. Tidligere var dette bystyresak. I min tid som komitéleder og nestleder i Bydelsutvalget har vi hatt en rekke slike saker i bydelen. Noen ganger har man brukt opprinnelig veinavn og kalt forlengelsen for eksempel Dagalistien (med Dagaliveien som modervei). Andre ganger har man valgt et personnavn.



Det var hyggelig i sin tid å få gjennomslagt for å hedre Tore Hals Mejdell (styreleder i Samfunnshus Vest i 30 år) med en sentral vei på Røa. Jeg foreslo også Kirsten Hansteen (Norges første kvinnelige statsråd, høsten 1945, NKP, i Gerhardsens koalisjonsregjering). Obos ønsket imidlertid Voksenhagen selv om byggefeltet lå på Hovseter og ikke Voksen, og Høyre gikk imot at en NKP-politiker skulle hedres i vår bydel).

Overordnet politisk nivå har kommet med oppfordring om å bruke kvinnenavn da kvinner er svært underrepresentert ved navngivning av veier, plasser etc. Bydel Gamle Oslo har gjort en fin innsats her. I vår bydel er det mange avdøde kvinner og menn som burde hedres når anledningen måtte være der. Nevnt er Kirsten Hansteen fra Makrellbekken. NRK-trioen Ada Haug, Kari Borg Mannsåker og Mette Janson burde hedres. Foregangskvinner i et mannsmonopol alle tre. Røas markante administrasjonssjef, Rigmor Wesenberg kan være et forslag. Vi har avdøde skuespiller Per Aabel, oppdageren Helge Ingstad, NRKs Odd Grythe, toppolitikerne Jens Christian Hauge og Per Kleppe og musikeren Alfred Janson.

Det er noe underlig å se innstillingen til navn på del av Røaveien, sak 63 i møte i bydelsutvalget 6/5. Røaveien er stengt på midten. Den søndre del skal fortsatt hete Røaveien. Den del som går til Røa, skal ikke få hete Røaveien, men Nordre Rød. Nordre Rød lå på den andre siden av Griniveien! Navnevalget er uhistorisk. Naboer foreslår Arvid Røeds vei eller Asbjørnsenbakken (efter Asbjørn Olai Asbjørnsen som gjorde en stor innsats for lokalmiljøet, nevnes kan og hans frue Jenny Asbjørnsen som var en drivkraft bak etablering av Røa kirke). Det er trist at man ikke tar seg bedre tid, tenker historisk og ser på det som gavner nabolaget.

Terje Bjøro

lokalpatriot, medforfatter av «Røa mot år 2000»