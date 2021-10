Fremskrittspartiets Ungdom ønsker nattåpen t-bane i helgene, som et mer bærekraftig tilbud for folk flest.

Publisert: 21.10.2021 kl 16:11

Tar du t-banen? I så fall har du kanskje opplevd frustrasjonen av å ikke rekke siste bane. Derimot ønsker Fremskrittspartiets Ungdom å optimalisere offentlig transport i Oslo ved å innføre nattåpen t-bane i helgene.

Vi er alle klare over at t-banen er mer miljøvennlig en bil. Nattbussene er et godt alternativ for mange, men dette tilbudet er begrenset. Mange som bor utenfor dette tilbudet, må ty til bil eller taxi om nettene, fordi t-banen ikke går. Dette må ikke være tilfellet. Ved å utvide t-banetilbudet til nattestid i helgene, vil enda flere kunne benytte et bærekraftig alternativ.

En annen positiv effekt ved å innføre nattåpen t-bane i helgene, er at man får et tryggere tilbud. Når man er beruset om kvelden kan man ofte ta dårlige valg, som å ta en svinedyr taxi eller i verste fall fyllekjøre. Derimot vil nattåpen t-bane i helgene gi disse menneskene mulighet til å velge en tryggere løsning, enn å utsette både andre og seg selv for dårlige valg.

Offentlig transport er uten tvil fremtiden. Ifølge Sporveien økte antall reisende på t-banen med 24 millioner mellom 2015 og 2019. Dessuten er nattåpen t-bane allerede en realitet i tilsvarende byer som Stockholm og København. Derfor er det også på tide for Oslo å holde tritt og modernisere seg i kommende transportomstilling

For å forbedre Oslo, både for innbyggerne og klimaet, er vi nødt til å ha et oppegående t-banesystem. Nettopp av denne grunn vil Fremskrittspartiets Ungdom åpne opp for nattåpen t-bane i helgene.

Audun Greve

Formann for Oslo Vest FpU