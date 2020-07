– Nærmer oss kampen om gullet

Han kom til Røa Dynamites Girls helt tilbake i 1996 og er blitt kalt mr. Røa, men Geir Nordby (51) har ingen planer om å gi seg. Lørdag formiddag er laget hans endelig klare for seriestart – og det skjer på hjemmebane.

Publisert: 03.07.2020 kl 19:40

RØA: – Det blir en livsstil, og jeg håper det er for de fleste andre og, en livsstil som man trives med å være i, sier Nordby.

Når Røa nå sparker i gang sesongen i Toppserien lørdag 4. juli, går også treneren i gang med sin 24. sesong i Røa. Først var han trener for rekrutt- og juniorlaget, før han året etter overtok A-laget sammen med Ole-Bjørn Edner.

23 år som trener i samme klubb er det få i Toppserien som kan matche.

– Jeg føler at jeg både har en sånn kombinasjon av at jeg både på bakgrunn av erfaring har bra oversikt og så blir jeg utfordret hver dag sånn at jeg også må være skjerpet og jobbe med å utvikle meg selv, og innhente mer kunnskap. Det er den aller beste kombinasjonen, sier Nordby.

Up and coming spillere

– Hvordan mobiliserer du engasjement år etter år?



– Ved å ikke tenke så mye. Bare leve mest i nuet. Men det er klart at det er viktig å ha hyggelige og dedikerte folk rundt seg, folk som ser positivt på livet. Jeg trives best blant folk og nå har vi et kjempebra apparat i klubben, og det gir meg veldig motivasjon. Samtidig har vi up-and-coming, gode spillere som gir meg motivasjon til å gjøre dem enda bedre. Det er et sånt jag hele tiden, og så liker jeg å bli utfordret og gjøre et stykke arbeid, forklarer Nordby.

Formidabel utvikling

I løpet av årene har Nordby vært med på å ta Røa først opp fra 2. divisjon til Toppserien i årene 1997 til 2000, før klubben fortsatte klatringen, og tok fem seriegull og fem NM-gull i årene 2004-2011.

- Vi hadde vel den første sesongen i Toppserien i 2001, så det er klart at med 20 år i Norges øverste liga, begynner vi å bli en erfaren klubb. Vi hadde veldig bra utvikling fram til 2012, og så mistet vi en «haug» med spillere. Det ble et generasjonsskifte, og så begynte vi på scratch igjen i 2013 med åtte-ni spillere, så det er klart at det var en stor omveltning fra å være i cupfinalen i 2012 til å over natta fighte om å i det hele tatt stille lag. Igjen har vi bygd stein på stein, sier Nordby.

Og nå har han troen på det som skjer i Røa.

– Vi har hatt en kjempeutvikling de siste sesongene, både på den administrative siden, i sportslig apparat og ikke minst i stallen. Så vi blir mer og mer robuste, og jeg ser konturene av at vi nærmer oss kampen om gullet, sier 51-åringen.

Tegn på kvalitet

– Hvordan ser du på utviklingen i Toppserien?



- Den ser veldig bra ut. Det er klart at en del europeiske land ligger en del foran oss med tanke på økonomi, men faglig sett og som sportslig arena er Norge vel så bra, vil jeg påstå. Vi tar steg hele tiden. Vi ser Norsk Toppfotball kvinner, med Hege Jørgensen i spissen, er innmari flinke til å hente inn tunge sponsorer for Toppserien. Det er veldig viktig, og det er et tegn på at ting begynner å bli mye bedre her i Norge, og at norske spillere er ettertraktet i utlandet. Det er også et sunnhetstegn, for det er et stempel på kvalitet, forklarer Nordby.

De siste årene har den ene profilen etter den andre forlatt norsk fotball.

– Det vil alltid være en balansegang det å bli tappet for profiler i norsk liga, men det er også et kvalitetsstempel fordi at det arbeidet som har blitt gjort med de spillerne der de kommer fra, gjøres veldig bra. Samtidig ser vi et tegn på at det er spillere som kommer også som vurderer å komme tilbake igjen fra utlandet, og det ser ut til å være en veldig positiv trend for Toppserien, forteller Nordby.

Endelig seriestart

Korona-pandemien sørget for en lang og spesiell oppkjøring for fotballen, som ble utsatt på ubestemt tid da Norge stengte ned. Trener Nordby forteller om en bra oppkjøring frem til pausen.

– Da var vi veldig i rute, og plutselig kom koronaen. Da ble det veldig stille, så det er klart at for oss var det veldig «drawback» da vi fikk en sånn periode. Men vi kan ikke annet enn å gjøre det beste ut av det, og det har dette apparatet gjort veldig bra sammen med jentene i forhold til individuelt opplegg, sier han.

Etter korona-pausen har det blitt 2-1- seier over Kolbotn og 0-4 tap for titteljagende Vålerenga. Nå er Røa endelig klar for seriepremieren mot Arna-Bjørnar hjemme på Røabanen.



– Det er med bare gode følelser vi venter på at første kamp skal spilles her mot Arna-Bjørnar, avslutter trener Geir Nordby med et smil.

Kampen spilles hjemme på Røabanen lørdag 4. juli allerede klokken 11.30 på formiddagen. På grunn av korona-restriksjoner, er det plass til kun 200 tilskuere på tribunen. Les her hvordan Røa går frem for å fordele plasser på tribunen.

LES OGSÅ: – Det kom litt humper i veien