«Når vi ikke kan gi full gass på grønt lys»

Publisert: 07.08.2020 kl 10:23

Rødt er fare. Rødt betyr stopp. Rødt er en advarsel.

Grønt betyr - i alle fall for oss som har førerkort - kjør på. Grønt er et klarsignal for å gi gass.

Dette ligger på en måte i ryggraden på oss - og dette kan være noe av grunnen til at vi ikke helt klare å navigere i det røde-grønne landskapet. Det at et land eller område er grønt, betyr faktisk ikke kjør på - ikke når vi er inne i en pandemi, fordi det innebærer at det er snakk om en ny sykdom som er verdensomspennende. Sykdommen kan ramme absolutt alle, og vi har ikke noe beskyttelse mot den. Men vi kan holde avstand, la være å klemme og ikke samle oss i store grupper. Vi må oppføre oss som om viruset er der sammen med oss - selv om vi ikke ser det.

Covid-19 kalles sykdommen som sprer seg over hele verden. Snart har koronaviruset smittet 19 millioner mennesker. Vel 700.000 er døde. Den nye sykdommen er noe både du og jeg må forholde oss til i hverdagen - ja, vi må klare det også i festlige sammenhenger.

Viruset påvirker hvordan hver og en kan oppføre seg. Slik vil det være i lang tid framover.

Det at land ble farget grønt, er ikke ensbetydende med at det ikke finnes koronavirus der. Det betyr ikke kjør på. Vi mennesker er vant med at vi gjør som vi vil. Vi sitter i førersetet og bestemmer over våre liv.

Ja, vi sitter i førersetet, men … vi har fått med oss en co-pilot. Viruset er der hele tiden og er superklar til å overta kommandoen. Viruset har som oppgave å spre seg til flest mulig.

Mange mennesker i de grønne landene har gitt gass - så mye at myndigheter i flere land er i ferd med å trekke i bremsene. Land og områder er i ferd med å bli røde. Flere restriksjoner kan komme. Det samme gjelder påbud - som virkelig er en inngripen i den enkeltes liv.

Åpning av grenser og det at vi kan samle oss i større grupper, bygger på tillit. Så har vi vært vitne til at dette ble vanskelig. Det som har vært mest skuffende, er det som har skjedd på Hurtigruten - og også det som ikke skjedde på Hurtigruten. Det at de unnlot å varsle. Selskapet hadde presset på for å få starte motorene igjen. De fikk tillit - men det gikk helt galt. De ødela ikke bare for seg selv. Det får følger også for oss andre.

Men vi skal ikke reise langt for å finne at det går galt med hensyn til smittespredning. Innenfor Akerspostens nedslagsfelt har det vært festet. De som har samlet seg var i første rekke fra Vestre Aker, Ullern, Frogner, Nordre Aker samt Bærum og gruppene har vært større enn 20.

Det snakkes nå om at kartet må få flere farger. Det trekkes i bremsene.

Det er dessverre slik at når noen ikke holder seg til smittevernreglene - ja, så rammer det oss alle.

Bjørg Duve

journalist

