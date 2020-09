«Når stram ideologi overtar for opplagte samfunnsbehov»

«Det er faktisk nå MDGs byråd som hindrer at det blir planfrie kryss på Vinderen og Slemdal. Dette er sterkt beklagelig, og viser en betydelig mangel på forståelse for situasjonen i bydelen,» skriver James Stove Lorentzen (H) og Yngvar A. Husebye (H).

MDGs gruppeleder i bydel Vestre Aker, Vibeke Nenseth, skriver i sitt innlegg at Høyre står for en by- og parkeringspolitikk som er utdatert.



Sannheten er motsatt. Vi har tatt til orde for at grunnleggende infrastruktur, som en effektiv T-baneløsning, må på plass før ytterligere byfortetting vedtas. Det er faktisk nå MDGs byråd som hindrer at det blir planfrie kryss på Vinderen og Slemdal. Dette er sterkt beklagelig, og viser en betydelig mangel på forståelse for situasjonen i bydelen. Vinderenkrysset er som eksempel tidligere av Akerspostens lesere kåret til Oslo vests farligste veikryss. Vi ber derfor at man leser hva vi skriver i vårt innlegg om dette.

Vi har også tatt til orde for at det beviselig er stort behov for familieboliger, siden tilveksten av barnefamilier til Vestre Aker er høyest i hele Oslo-området. Grunnen til at det er flest småbarn i Vestre Aker skyldes ikke lokal, sterk fertilitet (evne til å få barn), men at småbarnsfamilier i Oslo sentrum og ellers leter etter et rekkehus, et småhus og en hageflekk for seg og sine. Med mindre man som politiker mener at byens innbyggere ikke skal finne et slikt tilbud i egen kommune, bør byens myndigheter også legge til rette for at disse bomiljøene opprettholdes.

Vi mener det er lite eller intet å lære av MDGs boligpolitikk. Det er bare å se på råkjøret mot Smestad, hvor MDG-byrådet vil at store småhusområder skal erstattes med blokker. Først da stormen av motstand ble for stor, og klimaforskere kunne fortelle at det ville ta minst 50 år før en slik utbygging ville komme i balanse (altså tilbake til nåsituasjonen), så konkluderte byrådet at det er best å droppe de planene. Det har de helt rett i!

Kommentarene om bilbruk er ellers interessante. Det er ingen tvil om at bilparken blir elektrisk, som er alle partiers overordnede politikk. Vi tror også på bildeling og nye, mer effektive løsninger. Vi støtter klimavedtakene, og kravene til overgang til elektrisitet, gange og mikromobilitet. Selvsagt. Men også elektriske biler tar plass. Det er innlysende at det i indre by med flat topografi og milde vintre må legges opp til lav bilbruk. Knapphet på gateareal er svært stor. Men husk: Det er enklere med 200 meter til matbutikken og kollektivpunkt og 800 meter til nærmeste skole. Slik er det ikke i ytre by for svært mange innbyggere.

Ved at MDG-byråden ønsker boligutvikling uten plass til egen parkeringsplass, burde man samtidig si at all gateparkering skal bli forbudt. For resultatet blir økt gateparkering, i veier vi trenger til skoleveier og bedre fremkommelighet. Hadde MDG vært ærlig på å i praksis forby bilkjøring, hadde det vært en logikk i det hele. Men dette vi nå snakker om har ingen effekt på klimaet, og det er utelukkende ideologi.

Vi mener politikk må være kunnskapsbasert, og ikke minst tilpasset innbyggernes behov.

James Stove Lorentzen (H)

bystyremedlem

Yngvar A. Husebye (H)

leder bydelsutvalget Vestre Aker

