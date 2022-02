Når perfekt blir målestokk for hvordan livet skal leves

Vestre Aker er langt mer enn vellykkede familieliv, ressurser og kompromissløs satsing på skole og idrett. Ungdata-undersøkelsen viser at et økende antall unge strever med psykiske helseplager.

Publisert: 07.02.2022 kl 10:53

VESTRE AKER: Det står bra til med norsk ungdom, sier undersøkelser. Ungdommer i Norge rapporterer at de har det bra, og de aller fleste trives i sin egen familie. Men det pulserende ungdomslivet har funnet sin plass på nye flater, som på sosiale medier.

På sosiale medier (SOME) relaterer ungdommene egne liv og sammenligner seg med det de ser på skjermflatene. Et markant funn i Ungdata-undersøkelsene gjennom de siste årene bekrefter dette.

Men ikke all ungdom har det bra. Vestre Aker er langt mer enn vellykkede familieliv, ressurser og kompromissløs satsing på skole og idrett. Ungdata-undersøkelsen viser blant annet at et økende antall unge strever med psykiske helseplager. I koronatiden har det vært en økning av barn og unge som benytter seg av hjelpetelefoner og chattetjenester, og som opplever dette som god hjelp.

Ungdom vet godt at livene som leves i SOME er kuratert og iscenesatt. Men det er en umulig oppgave å ikke la seg påvirke. SOMEs innflytelsen på ungdommens liv gjør at perfekt blir målestokk for hvordan livet skal leves. Noe som medfører at terskelen for å lykkes er så høy at de aller færreste vil oppleve å komme i mål.

I en lokal undersøkelse blir Vestre Aker beskrevet som et trygt og godt sted å vokse opp, der ungdommen trives. Hovseter, Røa, Slemdal og Vinderen er områder hvor ungdom liker å være.

Like fullt trekker bydelen frem at de i det videre arbeidet må være klar over ungdommen ønsker seg at det var flere trygge voksne i områder som Vinderen, Slemdal, Røa, Hovseter, Holmendammen og Majorstuen, samt på T-banelinje 1 og 2 som går igjennom bydelen.

Trenger vi bydelens rus- og kriminalitetsforebygging?

Oppsøkende ungdomsarbeid er ikke en lovpålagt tjeneste, men det er politisk forankret både lokalt og nasjonalt. Forebyggende Ungdomsteam i Bydel Vestre Aker ble opprettet i 2020 og spiller en viktig rolle i innsatsen overfor utsatte ungdom og ungdomsmiljøer. Dette gjelder innen rus- og kriminalitetsforebygging, men også i det generelle folkehelsearbeidet.

Teamet jobber ut mot alle ungdommer i bydelen, uavhengig av bakgrunn. Kontakt med ungdomsteamet tilsier ikke at den unge har problemer.

– Som en av ungdommene sa, det er viktig at vi ikke er «blissfully ignorant» (lykkelig uvitende, red.anm.), noe som kan vise til at det finnes ungdommer denne bydelen som faller utenfor, forteller Kjetil. Han er en del av Forebyggende Ungdomsteam.

– Selv om de aller fleste ungdommer har noen å være sammen med både på skole og fritiden, samt venner å betro seg til, er det viktig å ikke glemme de som ikke har dette. Vi gjennomførte en undersøkelse i fjor vinter, der 57 prosent av ungdommene forteller at de kjenner noen som opplever seg utenfor, legger han til.

Fakta SaLTo-koordinator Bydel Vestre Aker: Isabel Mühleisen Ojo

Tlf 95 15 00 20

E-post: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

Teamtelefon - Forebyggende ungdomsteam: 94012738

Epost: fut@bva.oslo.kommune.no

Kjetil beskriver at dette er unge som har flere risikofaktorer, opplever ensomhet, som ikke passer inn i det som beskrives som A4-boksen og som har behov for å møte trygge voksne.

Ungdomsteamet er samstemte når de forteller at de alle har til felles at de er glad i å jobbe med, og prate med, ungdom.

– Ungdomstiden er en spennende fase i livet – de skal løsrive seg og bli klare for voksenlivet. Det er nettopp i denne fasen det skjer så mye både med kroppen, hodet og identiteten. Dette er en reise som vi gjerne vil være med på. Grenser skal testes, og de skal lære seg selv å kjenne. I denne fasen kan det være greit å ha noen trygge voksne å prate med som ikke er familie. For foreldre kan også ungdomstiden være strevende, og man kan kjenne på behov for å diskutere situasjoner med andre. Her kan vi gi foreldreveiledning og bidra med perspektiv og kunnskap.

Videre forteller ungdomsteamet at det har stor betydning å ha kjennskap til ungdomsmiljøene og å være tilstede på ungdomsskolene - på de arenaene ungdommen er. Teamet utgjør et viktig bindeledd mellom utsatte unge og øvrig hjelpeapparat. De utgjør også en trygghet med tanke på trygge de voksne, med fokus på nærmiljø og forebyggende tiltak.

– Det vil alltid skje ting

I Sørkedalsveien 150 har Lars, Mahamed, Kjetil og Amanda pakket ryggsekken. I denne ligger ekstra klær, pustemaske, engangshansker og antibac. Det er sen ettermiddag, og de skal ut og felte. To og to. Det har de gjort fast hver tredje helg i Vestre Aker, og hver tredje helg med det oppsøkende teamet i region vest siden oppstart.

Prosjektet har en varighet til sommeren 2022.

Denne vinterkvelden får Akersposten være med på jobb.

– Teamet vårt har en bred og sammensatt kompetanse og arbeidserfaring, noe som gjør at vi kan se utfordringer fra ulike perspektiver. Ulik erfaring er en styrke, det bidrar til å se unge og deres utfordringer fra flere hold. I møte med ungdom og foreldre kan vi spille på hverandre for å gi et bedre tilbud – for vi mener fortsatt at de viktigste forebyggerne er de foresatte, fortsetter Lars.

– Som personer er vi også veldig forskjellige, vi tror at dette kan bidra til at vi når ut til forskjellige ungdommer og dermed flere, legger han til.

Samlingspunkt på Røa

Det tar ikke lang tid før Akersposten får erfare en effekt av ungdomsteamets relasjonsbygging. Mens tørt og kaldt vinterdekke kler gatene rundt Røa, påtreffer vi en gjeng unge gutter. De har funnet sammen ved ballbingen. Den ene knasker i seg en plate melkesjokolade mens hans forteller utekontakten at han liker å henge ute med venner fra skolen. Samtlige går på Hovseter. De avslører at de følger Ungdomsteamet på sosiale medier og at de har sett Mahamed fra Ungdomsteamet på Hovseter skole.

Røa har blitt et enda viktigere samlingspunkt med en bred miks av butikker. To gutter fra barnetrinnet i bydelen har funnet seg til rette. Det tar ikke lang tid før de kommer i prat med Kjetil og Lars. Tonen er lett.

I forkant av feltingen med ungdomsteamet har Akerspostens redaksjon fått flere bekymringer knyttet til ordensforstyrrelser og hærverk på Røa. Forebyggende Ungdomsteam har imidlertid ikke mottatt klager på dette.

– Vi har fokus på Røa på lik linje med andre områder i bydelen – vår primæroppgave er ikke å «passe på» spesifikke områder i Vestre Aker – men heller komme i kontakt med ungdommer og ha tilstedeværelse der ungdom i bydelen liker å oppholde seg, fremholder Lars.

SaLTo-koordinator i Vestre Aker, Isabel Mühleisen Ojo, opplyser at det ofte er tilfeldig. Selv om Vestre Aker i utgangspunktet oppleves som en trygg bydel, for mange, er hun tydelig på at det alltid vil skje ting. Hun henviser blant annet til seksuelle overgrep på en fest. Overstadig beruset ungdom. Slåssing. Rus. Som i alle andre ungdomsmiljøer over hele byen.

SaLTo-koordinatoren påpeker at det generelt sett er rolig i Vestre Aker, selv om de kan vise til hendelser.

Hendelsene som beskrives videre i denne saken, har skjedd på andre tidspunkter.

Langsiktig perspektiv

– Vi har et langsiktig perspektiv når vi jobber, legger forteller Kjetil.

– Oppsøkende arbeid gir innblikk i viktige nyanser, og det gir oss mulighet til å skape kontakt og etablere tillit. Da er det lettere å følge opp, fortsetter Lars.

Det er lite som ved første øyekast som vekker bekymring, men tilbakemelding fra nærmiljøet og foresatte forteller at Røa i perioder kan være et samlingspunkt for ungdom, og at det har vært flere hendelser i området som det er ønskelig at følges opp. Dette gjelder hele bydelen.

Under ranshelgen i september 2021 hadde verken ungdomsteamet eller forebyggende politi vakt.

(Det er fem operative forebyggere (politi) fra i Majorstuen krets (bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og deler av Frogner). Hver fjerde helg er disse ute. Selv om forebyggere fra Majorstuen kun jobber hver fjerde helg, består Enhet vest av forebyggere fra Asker, Sandvika og Majorstuen. Red.anm.)

«Noen jenter slåss også…, de går rundt og tester mange»

Ungdom forteller i en kartlegging av Majourstuen-området (HKH) om hendelser med jenter som «beefer». Det ender med slåsskamp. Det er også rapportert om hendelser der jenter slår ned tilfeldige. En ungdom forklarte det slik: «Noen jenter slåss også…de går rundt og tester mange». Det «å beefe» er en opptrappende konflikt, ofte med trusler om vold. Selve slåsskampen er ikke «beefing», men det kan være en potensiell konsekvens.

Oftes er det gutter som slåss med gutter.

De fleste ungdommer har hørt om voldsepisoder. Enkelte har vært vitne til alvorlige voldshendelser, eller selv blitt truet med kniv. Mange forteller at de har sett slåssing på videoer som deles på sosiale medier.

Andre voldshendelser beskrives med mange involverte og at T-banen brukes for å raskt komme seg til et annet sted.

HKH, «Hurtig kartlegging og handling» (HKH), viser blant annet at det er noe vilkårlig hvor ungdommene reiser og oppholder seg, og at hvor vennene oppholder seg er styrende for hvor ungdommene reiser.

Strafferettslig ansvarlig som tilskuer

To unge gutter barker sammen et sted i Oslo vest. Den ene får overtaket og slår ned den andre. Gutten lander på ryggen. Selv om han ligger nede, hagler det med nye slag og spark. Mot magen. Mot hodet.

Dette er en av flere videoer Akersposten har fått tilgang til, som viser grove slåsskamper blant barn i ungdomsskolealderen og yngre.

Når Akersposten er med ut denne kvelden, er det er lite som minner om bråk. En mann i refleksvest farer over torget med et par langrennsski under armen. På andre siden av gaten har noen gutter i tenårene tatt plass på en benk. Det er latter og høylytt prat. To eldre kvinner passerer med hver sin trillebag. Lars og Kjetil går den faste runden med Akersposten i hælene. Gjennom Vinderen skole over T-banelinjen, og videre opp til Ris. Det er rolig i veiene og fremdeles lite som vekker bekymring denne kvelden.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt økningen av vold blant unge, over hele landet. De avtaler slåsskamper og legger videoene på nettet i etterkant. For folk flest er det ikke overraskende at de som deltar, og fysisk utøver vold mot annen person, kan bli straffet for dette. Det mange ikke er klar over, er at man som tilskuer også kan bli straffeforfulgt.

Etter straffelovens § 15 rammes også den som medvirker til overtredelsen. Som et eksempel kan da nevnes at den som medvirker til at person ”øver vold mot annen person” etter straffelovens § 271, også kan straffes. Både fysisk og psykisk medvirkning er omfattet.

Lett å få tak i narkotika

De unge som Akersposten har vært i kontakt med, forteller at de aldri oppbevarer større mengder hasj. De opererer med små mengder av gangen. Å bli tatt med et par gram hasj på kroppen, har ikke større konsekvenser enn gevinsten de har tjent på å selge.

De har aldri blitt tatt av politiet. De har heller aldri blitt visitert.

– Tidligere måtte man oppsøke enkelte personer eller plasser, mens nå kan du som barn få dette tilbudet rett inn på jente- eller gutterommet ditt, forteller en gutt i ungdomsårene.

Nye kunder må bekreftes av en eksisterende kunde. Snapchat som den store salgskanalen, spesielt for de yngre brukerne.

Dette bekreftes også av Forebyggende ungdomsteam i bydelen, og som de beskriver i sine undersøkelser, er det verken enkelt eller vanskelig å få tak i ulovlige rusmidler. Dersom ungdom har bestemt seg, og ønsker å få tak i rusmidler, går mye kommunikasjonen gjennom krypterte chattekanaler som Signal og wickr.me, eller Snapchat.

Nedslagsfeltet til ungdomsteamet er bredt, og de jobber arenafleksibelt. Et frivillig lavterskeltilbud som har fokus på å være trygge voksne ute i nærmiljøet. De samarbeider med samarbeid med bydelens tjenester, skoler og andre aktører i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det legges stor vekt på samarbeid med ungdommen selv, foreldre og nettverk.

– Når vi jobber på denne måten, er vi ikke låst til å være på et kontor. Dette gjør at vi i større grad kan tilpasse oss ungdommenes behov, samt finne gode forutsetninger for mestring og relasjonsbygging med ungdommene. Det er viktig for oss å være fleksible og tilpasningsdyktige i møte med ungdommer. Vi kommer i kontakt med ungdommer på både skolene, ute i nærmiljøet, på ungdomsklubben eller på kjøpesenteret, opplyser Lars.

Nærhet og kontakt

I ballbingen på Slemdal hilser to ungdommer fra Midtstuen. Kjetil slenger seg ivrig med for å vise fotballtalenter. Det faller i smak og føyer seg inn i rekken av positive erfaringer for guttene. På skolen har de god kjennskap til Lars.

Det er lett å tenkte at det er lite her som minner om hvorfor vi trenger forebyggere som dette i Oslo vest. For å forstå dette må vi vite mer.

Ytterligere en ungdom kommer oss i møte, han smiler og hilser på Lars og Kjetil. Praten går livlig og lett. Gutten er åpenbart begeistret. Han kjenner også Lars fra Midtstuen skole.

Samarbeidsavtaler med ungdomsskolene i bydelen, en fast dag hver uke på hver skole, gir forebyggende ungdomsteam mulighet til opprettholdende fokus på trygge skolemiljøer. I dette ligger også forebygging av rus og kriminalitet, oppfølging og kompetanseheving.

Guttene vi påtreffer er tre av mange ungdomsskoleelever som har knyttet seg til ungdomsteamet og som prisgir den rollen de bærer på skolen.

– Å oppsøke ungdommene på deres egen arena gir en nærhet og kontakt med ungdommen som er unik, påpeker Kjetil og legger til.

– Det er viktig å understreke at kontakt med oss ikke betyr at ungdom har problemer.

Sterke kontraster

På andre siden av byen, på Mortensrud, står to patruljebiler på den skitne asfalten ved nedgangen til T-banen. Det er ikke så uvanlig. Et mørke har til tider farget nyhetsbildet. Nå sist i oktober, ble en 20-åring skutt og drept.

Det er sterke kontraster til Røa Torg.

På Røa hører vi ingen unge gutter og menn protestere høylytt mot det de mener er ulovlig ransaking. I Oslo vest blir svært få unge ransaket. Her leter sjelden unge menn etter en farbar vei etter soning. Eller under soning. Få kjenner på at klasseskillet vokser.

Men ungdommer i Oslo vest må også bære mye på sine skuldre. I likhet med ungdom fra øst. Storsamfunnets forutinntatthet om lykke og velstand når du er fra vest, og den regelrette negative fokus på øst. Sistnevnte drar automatisk med seg «problemer», og nærmest forventer mislykkethet.

Men Oslo vest er ikke bare lykke. Bak fasader og villabeltene bor også ensomme unge. Noen som kjenner seg utenfor. Alene. Uten venner. De kjenner på at mangelen på muligheter øker. De mulighetene som bekrefter oss som menneske. Andre kjenner på et enormt press – de føler de må lykkes på skole, i idrett, blant venner, som kjæreste. At utseende spiller en viktig rolle. I dette bildet strekkes strikken langt: være pen, slank, fit. Og kul.

– Ved å sette fokus på ungdom, jobbe kunnskaps-, erfarings- og forskningsbasert kan vi over tid bidra til å styrke beskyttende faktorer i nærmiljøet og ungdomsmiljøene, samt bidra til å løfte ungdommers stemme, sier Kjetil.

– Suksesskriterier som er fremtredende med tanke på å styrke beskyttende faktorer i ungdomsmiljø og nærmiljø vil være i form av en bydel som prioriterer ungdom, kontinuitet, samarbeid på tvers, at ungdommers stemme blir hørt, og at det er faste ressurser i bydelen rettet mot barn, unge og foreldre, fremholder Kjetil videre.

«Det bare skjer»

Et av knutepunktene i vest er Majorstuen. Eller Maja som de unge ofte refererer til. Bakgrunnen for HKH-kartleggingen på Majorstuen var at området i lang tid har vært preget av uro og alvorlige hendelser som barneran, vold og trusselsaker. Vold ikke er særegen for et område, men kan skje alle steder i Oslo. Yngre ungdom, helt ned i 7. trinn, forteller at AirPods er mest populært å rane til seg, og at du ikke har noe annet valg enn å gi de fra deg når eldre ungdom truer deg.

Politiet er bekymret for en utvikling der flere ungdommer de har snakket med normaliserer det å bli ranet, og hvor ungdommene sier: «Det er nærmest noe du må godta - blitt rana, ok greit det». Politiet antar at det er store mørketall når det gjelder ran.

Erfaringer tilsier at det er vanskelig for ungdom å fortelle voksne om at de har blitt ranet. Ofre politiet har snakket med forteller at de blir truet med represalier dersom de anmelder. Flere blir presset for penger via Vipps av andre ungdommer over tid.

Stigma knyttet til det å henge mye ute

Ungdommenes mobilitet på tvers av Oslo by, og deres søken etter spenning og et felles treffpunkt med sine jevnaldrende, har blitt bekreftet gjennom kartleggingen. Majorstua ser ut til å være, i likhet med kollektivtrafikken, et knutepunkt for ungdom på tvers av bydelsgrensene.

Maja er «et fint sted å møtes, alle vet hvor det er». Majorstukrysset beskrives som et godt alternativ til det å være hjemme etter skoletid. For enkelte av ungdommene gjør bruken av byrommet det enklere å møte flere venner om gangen. McDonald’s ved Majorstukrysset blir brukt som oppholdssted av mange ungdommer, også de som oppholder seg i området over tid: «Mange orker ikke å være hjemme hele dagen, og du kan ikke ha 20 venner inne, så du kjøper en cheese for 20 kroner og henger der hele dagen».

Men i dette er det noen skillelinjer. Ungdom vil ikke assosieres med å være «byloker» - en beskrivelse av ungdom som oppholder seg mye i Oslo sentrum. Beskrivelsen antyder at det er viktig å ikke bli assosiert med «bylokere», dette da betegnelsen kan skape et dårlig rykte. Begrepet kan, ifølge ungdom, bety at man ikke kan være hjemme fordi det er noe galt der, at de ikke har noen faste fritidsaktiviteter, eller er fra lavinntektsfamilier.

«Jeg holder meg unna hele Maja på kvelden»

Det å være på Majorstuen, gir gode muligheter for å treffe venner, bli kjent med andre, det er et variert serveringstilbud, en rekke butikker, samt enkelte fritids- og kulturtilbud for ungdom.

Samtidig kommer det frem faktorer som er med på å gjøre området utrygt. Det er hendelser hvor unge har blitt utsatt for ran, og trusler om ran og vold. Grenseløs atferd. Bruk av belter til å leke slåss med. Ungdomsgrupper som plutselig løper ut i trafikken. Vold mot tilfeldige personer. Truende adferd overfor andre unge.

– Dette handler om grupperinger som skaper utrygghet i form av ordensforstyrrelser, vold, trusler og ran. Vi i Vestre Aker prioriterer Majorstuen i helgene i løpene kontakt med ungdomsteamet på Frogner, opplyser Lars.

I kartleggingen blir uprovosert vold nøye beskrevet av en ungdom som selv ble slått ned på McDonald’s: «... de andre hadde kommet løpende inn i restauranten, så hadde de kastet en ting på meg og så var det en kar som eide det jeg fikk kastet, og han som eide det bare kom og nikket meg ned i bakken, sånn helt uten videre».

– Bekymringene som det pekes på, viser at det er et behov for å forsterke det forebyggende arbeidet generelt, og det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet på tvers av flere bydeler spesielt, opplyser SaLTo-koordinator i Vestre Aker, Isabel Mühleisen Ojo.

Press fra sosiale medier

Dagens ungdommer vokser opp med SOME på godt og vondt. Der plattformen bidrar til samhold, nye bekjentskaper og et sosialt liv, er også SOME en arena for mobbing, utpressing og sosialt utenforskap.

– Vi vet også at SOME har blitt en kanal for å få tak i illegale rusmidler, planlegge slåsskamper, deling av nakenbilder og videoer. Bildedeling uten samtykke er også et aktuelt tema, fremholder Lars før han fortsetter.

– Ungdommer forteller oss om det å passe inn og lykkes på både skole, fritidsaktiviteter og ikke minst i det sosiale. Dette er også noe som vi ser igjen i Ung i Oslo undersøkelsen og vår egen undersøkelse fra i fjor vinter. Vi vet at ungdommer som vokser opp i Oslo i dag lever under mye press og stress.

I aldersgruppen ungdomsteamet jobber med, påpekes det at det viktig å gi riktig og god informasjon om rusmidler, samt videre bidra med å utsette den unges rusdebut. Dette i samarbeid med foreldre og andre tjenester.

– Ruskonsulenten for barn og unge er tilknyttet teamet, og er en ressurs for både ungdommene, unge voksne, samt foreldre og oss i Forebyggende Ungdomsteam. I Vestre Aker er rusforbruket blant ungdommer tilnærmet likt som resten av Oslo.

Undersøkelsen Ung i Oslo 2021 er en av de største barne- og ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført i Norge. Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med.

Tallene viser en stor økning i antallet som har brukt hasj og marihuana siste året fra ungdomsskolen til videregående. På 8. trinn er tallene for Oslo og på landsbasis helt like, men på videregående er det langt flere i Oslo som har brukt hasj eller marihuana siste året enn i resten av landet.

På lag med ungdom

Akkompagnert med at kvikksølvet kryper nedover på gradestokken under feltingen høres lystig og leken jubel fra tomten ovenfor Persbråten skole, der det store bygget har stått tomt og forfallent i mange år. Gjenspikret med lemmer etter innbrudd og hærverk, blandet med tomme mørke vinduer, fremstod bygget ved siden av som et spøkelseshus.

En liten gjeng unge gutter og jenter står i sterk kontrast. De leker den gamle klassikeren «hauk og due». En lek som på ingen måte har øvrig aldersgrense – vi ble nemlig invitert med. Ungdommen var fra flere steder i byen. Tøyen. Grønland. Røa. Holmen.

– Vi har et ansvar overfor barn og unge uavhengig av hvor de bor. Vi må huske at ungdommen er mobile som setter et særlig krav til fleksible tjenester som samhandler og er tilgjengelige, oppklarer Lars.

At de unge vi møter denne kvelden tar initiativ til å invitere oss med i lek og small-talk, viser tillit. Vår deltakelse i leken er med på å utjevne maktstrukturene i forholdet mellom unge og voksne – det er ikke lenger vi som satt på definisjonsmakten for hva som er rett og galt.

De tilreisende ungdommene går deretter hver til sitt. Til sine innetider. Med seg hadde erfaringen av å bli sett. Sett på som likeverdige medmennesker med rett til sin egen opplevelsesverden.

Avslutningsvis trekkes det opp at det i en verden full av kontraster, på godt og vondt, er det viktig at vi voksne viser at gode liv er mulig. Ikke som en glanset fortelling, der alt det som er vondt og vanskelig kostes under teppet slik at barn og unge beskyttes fra erfaringer. Men fordi livet kaster rundt på oss, i dette bildet må vi vise at det er mulig å leve gode liv til tross for livets opp– og nedturer.