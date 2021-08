Tirsdag 10. august starter forhåndsstemming til stortingsvalget. På grunn av korona er det iverksatt spesielle tiltak.

Publisert: 09.08.2021 kl 10:55

OSLO: 22 partier stiller til årets stortingsvalg. Velgerne kan avgi forhåndsstemme fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 10. september. Ved forrige stortingsvalg ble det avgitt hele 178 520 forhåndsstemmer av velgere folkeregistrert i Oslo. Det utgjorde hele 48 prosent av de avgitte Oslo-stemmene ved det forrige stortingsvalget.

Selve valgdagene er søndag 12. og mandag 13. september. Organiseringen rundt selve valgdagene vil vi komme tilbake til. Vær obs på at du må være folkeregistrert i Oslo for å stemme i Oslo på selve valgdagene.

#Forhåndsstemmesteder

Du kan forhåndsstemme i et hvilket som helst valglokale i hele landet i forhåndsstemmeperioden. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert per 30. juni i år. I Oslo er det i forbindelse med forhåndsstemmingen opprettet 30 stemmelokaler, de fleste i form av brakker plassert der folk ferdes. Tre av disse er opprettet i bydelene Ullern og Vestre Aker på henholdsvis Røa, Vinderen og CC Vest. Se alle forhåndsstemmesteder med plassering ved å følge denne linken.

I HJØRNET: Valgbrakken på CC Vest er plassert i hjørnet av denne parkeringsplassen. Foto: Vidar Bakken

Forhåndsstemmestedene er åpne mellom klokken 10 – 19 på hverdager og 10 – 18 på lørdager (unntatt Blindern, som er stengt lørdager).

Siste uke av forhåndsvalget, 6. september til 10. september, er valglokalene åpne fra klokken 10 til klokken 21.

Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef valg i Oslo. Foto: Oslo kommune/Sturlason

- Erfaringsmessig er det kø siste uken av forhåndsstemmeperioden, dette gjelder spesielt velgere fra andre kommuner enn Oslo. Vi regner med noe mer kø ved dette valget, grunnet antallsbegrensning i valglokalene. Vi oppfordrer derfor velgerne til å bruke hele forhåndsstemmeperioden og også andre lokaler enn de mest sentrumsnære for å unngå kø, sier kommunikasjonssjef for gjennomføring av stortingsvalget 2021 i Oslo kommune, Ingvild Åsgård og fortsetter - En-metersregelen gjelder som ellers og vi oppfordrer til god avstand i køen. Det er per i dag ikke påbud om bruk av munnbind i Oslo kommune, men velgere kan ha på munnbind hvis de ønsker det. Det vil være håndsprit ved inngangen til lokalet og pleksiglass mellom valgmedarbeiderne og velgerne.

KLAR TIL BRUK: Håndsprit og pleksiglass, samt bare to om gangen i lokalene, skal trygge velgere og valgmedarbeidere. Foto: Vidar Bakken

Karantene og isolasjon

Velgere i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19 skal ikke oppsøke et ordinært valglokale. Det blir opprettet Drive-in på Valle Hovin for velgere i karantene. Det betyr altså at man ankommer i bil for å avgi stemme fra bilen. Drive-in er, i likhet med de andre forhåndsstemmelokalene, åpent også for dem som ikke er folkeregistrert i Oslo. Drive-in på Valle Hovin har de samme åpningstidene som de øvrige valglokalene i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. På valgdagene er det imidlertid kun velgere i karantene som er folkeregistrert i Oslo som kan benytte drive-in.

- Forhåndsstemmeperioden er på nesten 5 uker. Er du i karantene i starten av forhåndsstemmeperioden er det også mulig å vente til du er ute av karantene og stemme i et ordinært valglokale. Er du i isolasjon eller har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon, sier Åsgård.

Velgere i isolasjon på grunn av Covid-19 kan også søke om å stemme hjemme. Frist for å søke om å stemme hjemme er fredag 10. september, klokken 10. Man trenger ikke å være folkeregistrert i Oslo. Du kan ringe 23 46 12 12 for å avtale tid slik at to valgmedarbeidere kommer hjem til velger og tar imot stemmen.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme frem til klokken 10 på valgdagen 13. september. Muligheten for å stemme hjemme på valgdagene gjelder kun velgere som er folkeregistrert i Oslo kommune og som er i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19. Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke om dette på valgdagene.

- Dette tilbudet gjelder spesielt for oslovelgere som sitter i isolasjon og velgere som er i karantene, men som ikke kan bruke tilbudet med drive-in på Valle Hovin på valgdagene. De må ringe 23 46 12 12 innen fristen kl 10 mandag 13. september, så kommer vi hjem til deg for å ta imot stemmen din, sier Ingvild Åsgård.

Velgere som grunnet sykdom/uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan ringe kommunen på 23 46 12 12 for å forhåndsstemme hjemme. Frist for å søke Oslo kommune om å forhåndsstemme hjemme er her fredag 10. september klokken 10. To valgmedarbeidere kommer hjem til velger og tar imot stemmen.

Taushetsplikt

Valgloven er endret slik at en velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, nå selv kan peke ut en hjelper som skal bistå vedkommende uten at en valgmedarbeider er til stede i valgavlukket. Valgmedarbeider skal informere person som bistår i avlukket om at vedkommende har taushetsplikt.

- Du trenger ikke valgkort, men uansett hvor du stemmer må du vise legitimasjon med bilde, navn og fødselsdato. Og er det noe du lurer på nå du står i avlukket, kan du alltid be en valgmedarbeider om hjelp. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt og er der for å hjelpe velgerne i lokalet, avslutter kommunikasjonssjefen.

