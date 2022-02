– Det har vært så spesielt så lenge at vi nesten ikke husker helt hvordan det var før pandemien, sier rektor på Bogstad og Sørkedalen skoler, Karoline Hoel Balstad. Torsdag morgen ble alle ansatte på Bogstad møtt med god kaffe og mat fra en food truck på vei inn på skolen.

BOGSTAD: – Lærerne er her, hva skal jeg si? Veldig gode. Og det skal de vite, sier rektor Hoel Balstad, som markerte at de skolen nylig, endelig, er tilbake på grønt nivå og nesten normale tilstander. Det har vært nærmere to år med uforutsigbarhet, raske endringer og restriksjoner.

– Vi har nesten glemt litt hvordan det var å drive skole uten pandemi. Samtidig er vi veldig takknemlige for at vi har kunnet holde åpent mer eller mindre hele tiden, sier rektor. Det har vært mye diskusjon siden mars 2020 om at blant annet lærere har måttet stille på jobb og utsette seg for smittefare gjennom pandemien, mens mange andre yrkesgrupper har hatt mulighet til hjemmekontor – eller fått forbud mot å utøve yrket sitt i perioder.

– Vi har ikke hatt noen store smitteutbrudd. Det er vel egentlig bare litt nå i det siste, sier hun.

Bogstad-rektoren underslår ikke at det har vært bekymring og usikkerhet i perioder.

– Når folk er redde, er det vanskeligst. Som nå like før jul, da mediene skrev mye om omikron og nye nedstenginger.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Det er den konstante utryggheten rundt hva som skjer hvis det blir mye smitte. Og det er mange som har vært redde, sier hun.

Kvalitet

– Hvordan gikk dere løs på utfordringen kom, med nedstenging og restriksjoner?

– Vi fokuserte på kvalitet i undervisningen og å opprettholde, tema- og periodeplanen vår, som gjør skolene spennende og relevant, sier hun og fortsetter:

– Vi trengte ikke å lære oss verktøyene, dem kunne vi fra før. Tidligere rektor her på Bogstad, Brynhild Farbrot, hadde en visjon at skolen skulle være på linje med resten av samfunnet når det gjelder bruk av teknologi. Da er det snakk om både å bruke midler og ha vilje til å endre seg. Det er snakk om både interesse og kunnskap, sier Hoel Balstad.

– Skolen skal jo være aktuell for dem som er elever nå. Vi må følge med. Skolen skal ikke likne på den skolen jeg gikk på da jeg var elev på Lysejordet, smiler hun.

Hoel Balstad har mye erfaring fra Lysejordet skole, ikke bare som elev. Da hun ble rektor på Bogstad for fire år siden, kom hun fra stillingen som assisterende rektor på nettopp Lysejordet.

– Kvalitet er ikke tilfeldig. Det var blant tingene jeg lærte av rektor på Lysejordet, Ellen Bergsland. – Det har jeg tatt med meg hit til Bogstad. Da pandemien kom, var vi godt rustet for å lage god hjemmeskole. Vi kunne raskt fokusere på det pedagogiske, ikke det tekniske.

– Så måtte vi være ekstra gode på å justere og evaluere fortløpende, sier hun.

– Når du går anspent i to år, blir du litt sliten. Det har skjedd noen ganger at vi har merket det. Da er det veldig godt å ha fundamentet i orden.

– Det har vel vært ganske uforutsigbart til tider?

– Ja, det har det vært. Men det har hele tiden vært viktig å ta bort de store overgangene for lærerne, selv om det har vært korte frister. Vi mener vi kan endre oss fort og har vist det.

Det viktige fellesskapet

I perioder med hjemmeskole, undervisning i små kohorter og sosiale begrensninger har fellesskapet vært viktigere enn noen gang.

– Når man må gå hjem og være for seg selv, er fellesskapet enda viktigere. Man må lage en solid ramme og en trygghet for elevene og de ansatte. Under pandemien tror jeg vi har klart å utvikle fellesskapet enda mer, sier hun.

Nå er skolen «grønn» igjen. Det betyr tilnærmet normale tilstander med vanlig klasseundervisning og sosial omgang. Skolen blir aldri helt den samme som den var før pandemien. Nye løsninger er blitt testet ut, man har lært underveis, og noen av endringene er kommet for å bli.

– Skolen er hele tiden i utvikling. Det sier seg selv at utviklingen ikke stopper opp. Det er veldig viktig. Min jobb er å skape en skole som er mest mulig relevant for barna. Og så er det lærerne som gjør den viktige jobben. Jeg er bare en lagleder, sier Bogstad-rektoren.

God kaffe og litt å bite å møtte de ansatte på morgenen torsdag. Foto: Privat