«Når fareskiltet slukkes, må vi komme i gang»

Publisert: 24.02.2022 kl 11:15

Frivillig arbeid er limet i samfunnet. Nå har vi tatt de første skrittene inn i Frivillighetens år. I 2022 skal dette viktige lagarbeidet settes på dagsordenen.

I Bydel Ullern er en opptatt av at de frivillige gjør en forskjell. I Akersposten 25. desember i fjor, uttalte bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten at samfunnet ville blitt fattigere uten dem.

Det har vært en betydelig nedgang i frivillig arbeid i løpet av de snart to årene koronaen har herjet. Norge stoppet plutselig helt opp, og det er ikke til å legge skjul på at det kan være tungt å komme i gang igjen. Hjernene våre reagerer slik.

12. mars i 2020 skrudde regjeringen på fare-skiltet. Måned etter måned var det røde lyset tent. Våre hjerner er programmert til å reagere kjapt på fare, men vi har ingen tilsvarende «bryter» i hjernen for å tilpasse oss når fareskiltet slukkes. Da blir det en gradvis tilnærming til det som nå skal bli vår nye hverdag. Vi må faktisk lære oss til å bli sosiale igjen. Det samfunnet som det ble lukket opp for 12. februar, kommer til å bli forskjellig fra det som vi forlot skjebnedagen 12. mars for snart to år siden.

Både Norge som land og alle våre lokale samfunn er helt avhengig av at det frivillige arbeidet kommer godt i gang igjen. Mange organisasjoner har angst for at frivilligheten er i ferd med å bli så redusert. Skjer det, vil det bli et tilbakeslag for det som en gang var oppnådd.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at frivillige bidro til en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018. Det er grunn til å tro at bare pensjonistenes innsats, kan anslås til rundt regnet 25 milliarder kroner. Arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene er beregnet til over 140.000 årsverk.

Derfor er det ikke uten betydning hvilke rammebetingelser som gis denne sektoren. Det hviler et stort ansvar på politikerne for å stimulere til og større opp under alt det arbeidet som gjøres innen frivillig sektor.

Har du og jeg også et ansvar? Det hersker ingen tvil om at det å gjøre noe for andre – også gjør noe med dem som bidrar. Derfor var det gledelig at bydelsdirektøren i intervjuet tok opp igjen at bydelen ønsker å få besteforeldrene inn i barnehagene. Høsten 2019 satset nemlig Bydel Ullern på å få de eldre inn på barnehagebarnas arenaer. Flere meldte seg og hadde stor glede av å være et tilskudd for smårollingene. Våren 2020 ble det bråstopp. Norge stoppet.

– Dette arbeidet vil vi fortsette med så snart vi kan på grunn av koronaen, uttalte Joten til Akersposten. Hun mener barnehagene er en fin fellesarena og at mennesker i ulike aldre har mye å hente ved å være sammen.

Det å dele erfaringer og opplevelser, det å være sammen med andre, gjør oss alle godt. Det betyr at hvis du er frivillig i dag – eller melder deg som frivillig – gjør du deg selv en stor tjeneste. Det viser seg at det å bidra som frivillig, virker positivt inn på egen helse. Det å være sammen med andre, det å gjøre noe for andre, er med på å gi livet mening – en avgjørende drivkraft til mental sunnhet.

Vi har alle et ansvar for å skape gode liv for oss selv, våre nærmeste – og for det samfunnet vi er en del av.

Bjørg Duve

journalist