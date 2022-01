Det er oppsiktsvekkende at Bymiljøetaten gjør sine egne prioriteringer, når det foreligger et bystyrevedtak som sier noe helt annet.

Akersposten har publisert en sak om Dalsveien, som nylig ble opparbeidet i et strekk som er tre til fire ganger lengre enn det som er planlagt i Svenstuveien. Det oppsiktsvekkende i dette er at det ble funnet penger til Dalsveien som ikke var planlagt i 2021, mens det planlagte og bystyrevedtatte prosjektet i Svenstuveien, den såkalte "bomsaken", igjen ble kastet ut.

Hvorfor ble Dalsveien prioritert og Svenstuveien kastet ut?

Bymiljøetaten skriver:

Når en vei skal endres, er det ulike prosesser vi følger. Hvis endringen er innenfor arealet avsatt til kommunal vei kan vi omdisponere mellom ulike grupper og funksjoner i tråd med målsetningene i Oslo. Det vil si at vi særlig prioriterer de som går, sykler og reiser kollektivt. Svenstuveien og Dalsveien er sånn sett to forskjellige saker.

Dette er jo nettopp det bystyret er opptatt av og har vedtatt, å få fortau i Svenstuveien slik at forholdene for blant andre utallige skolebarn som går og sykler skal bli bedre, som blir klemt fast i trafikken i området rundt. Dette fordi Svenstuveien er stengt.

BYM skriver videre:

Svenstuveien er en privat vei på Oslo kommunes grunn, som er stengt med veibom. For at Bymiljøetaten skal kunne etablere fortau og deretter åpne bommen her må vi omklassifisere fra privat til kommunal vei og bygge etter kommunens standardkrav i gatenormalen.

Hva betyr så dette? I byrådets bestilling i 2019 inngikk en prøveordning med enveiskjøring og da Akersposten ville vite status i arbeidet svarte BYM i februar 2020:

- Vi regner med at dette skal kunne gjennomføres før sommeren. Først skal veien oppklassifiseres fra privat til kommunal. Dette jobber vi med. Når den er blitt kommunal kan vi enveisregulere for å teste med åpen bom, sa presseanvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Etaten sier selv i 2020 at de jobber med å oppklassifisere fra privat til kommunal vei og indikerer at det skal ta kort tid. Så viser det seg altså at etaten ikke har startet arbeidet engang, noe man skulle tro etaten var ferdig med for lengst. Etaten opplyser også at det er satt av midler til forprosjekt i 2020.

Senere mente BYM at enveiskjøring ikke kunne aksepteres, uten at fortau kom på plass i Svenstuveien. Først da kan bommen fjernes. Akersposten mente i den forbindelse at etatens begrunnelse for dette var svak, men etaten fikk byrådet med seg.

Det positive var at arbeidet med oppgradering med fortau skulle starte i 2021, men så ble altså Svenstuveien kastet ut med budsjettvannet, og det foreligger så vidt vi vet, ingen planer om å få midler til Svenstuveien de nærmeste årene.

I svaret til Akersposten skriver også etaten at de skal bygge etter kommunens standardkrav i gatenormalen. Men hvorfor det da, når byråd og bystyre vedtok opparbeidelse av Svenstuveien med fravik fra gjeldende veinorm, slik at bommen kunne fjernes raskt? Så vidt jeg vet har ikke bystyret endret sitt standpunkt om fravik fra gjeldende veinorm. Fraviket ble vurdert og vedtatt for å få fortgang i saken, og det var dermed heller ikke nødvendig med erverv av eiendom langs Svenstuveien. Det hører med til historien at allerede i 1998 hadde bystyret vedtatt en reguleringsplan med fortau etter at Svenstuveien ble regulert til offentlig vei i 1997.

Bymiljøetaten anslo en kostnad på cirka 10 millioner kroner og tidsestimat 1-3 år i 2019 for opparbeidelse av Svenstuveien. I prinsippet skulle fortau nå vært på plass og bommen fjernet. I stedet velger BYM å bruke restmillioner på et prosjekt som ikke var planlagt, uten å skjele til et eksplisitt veivedtak i bystyret, som skulle hatt førsteprioritet i så måte. Jeg vil gjerne vite hva politikerne i bystyret tenker om en fullstendig neglisjering av egne vedtak, i en særs betent konflikt. Spørsmålet blir altså, hvem er det som bestemmer i denne byen?

