«Når eldre hjerner tenker nytt og kreativt»

Er en gammel når håret er grått? Hva vil det egentlig si å være gammel? Ingen kan egentlig svare på det, fordi de ytre forandringene forteller ikke hele sannheten.

Publisert: 09.12.2020 kl 09:03

Huden ser litt mer slitt ut, og håret har skiftet farge. Vi blir også litt kortere. Andre deler som nese og ører, fortsetter å vokse. Slik er det bare. Dette kan vi ikke gjøre noe med.



Vi sier at vi aldri er eldre enn vi føler oss, og forskningen viser at det er helt sant. Derfor må vi se på hva vi kan gjøre noe med. En 83-åring sa det på følgende måte: Hvis mine knær er vonde – så må jeg leve livet gjennom hodet.

Her ligger noe av hemmeligheten. Aldring styres ikke bare av genene våre. Det er faktisk slik at 80 prosent av måten vi eldes på, styres av den livsstilen vi velger – av de valgene vi gjør. Ved å være fysisk aktive holder vi oss unge – og forlenger dermed livet. Vi forebygger sykdom, fremmer god helse og utvikler gode og trivelige lokalsamfunn ved å samhandle med andre mennesker.

Alt dette kan for eksempel Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter by på.

Vårens program skal i trykken, men heller ikke denne gangen havner de i postkassen. En kan hente trykte program på de to sentrene fra 4. januar neste år. For de som trives med å gå på nettet, så finnes programmene også der.

Disse to møteplassene er inkluderende og følgelig helsefremmende. Bydel Ullern har gjort mye for at disse ble minst mulig rammet av de koronatiltakene som har vært nødvendige. Bydelen har hele tiden ønsket at stedene for dem over 60 år skulle være åpne.

Ja, vi får en aldrende kropp – ingen tvil om det. Men det hindrer oss ikke i å føle oss unge innvendig.

Hva skjer med hjernen? Eldre hjerner har noen overraskende fordeler. Mange av oss er ikke på topp før i 70-årsalderen. Det at hjernen er tregere kan også skyldes at vi etter et langt liv har mer kunnskap i hodet. Dermed tar det lenger tid å lete igjennom for å finne ut det vi er ute etter.

Vi har lenge visst at forbindelser i hjernen ødelegges. Nå vet vi også at nye forbindelser oppstår – det kompenseres for bortfall. Det har vist seg at det blir sterkere forbindelser mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Eldre er i større grad flinkere til å kombinere de logiske og kreative evner enn unge mennesker. Dermed har eldre en fordel fordi de kan tenke nytt og kreativt.

Hver og en av oss har et ansvar for å finne ut hvordan vi kan bruke våre evner og hjerne på en måte som gjør at vi har det godt. Det betyr mye for å ha en god helse.

Selv om vi av og til opplever at den aldrende hjernen svikte oss, kan større kunnskap, kreativitet og fornyet tankekraft gjøre alderdommen til den fasen i livet der vi endelig når toppen!

Ta dette med dere når dere ser på 2021-programmene for de to sentrene. Se på hvilke utfordringer dere kan melde dere på over nyttår.

Eldre mennesker har noe dyrebart å tilby – evnen til å vise omsorg og kjærlighet.

Besteforeldregenerasjonen har en bedre evne til å vise akkurat dette. Vi blir mer omsorgsfulle med alderen - fordi vi blir klokere og får større evne til å føle empati. Forskerne har i tillegg oppdaget at det å vise omsorg, også har en god innvirkning på helsen.

Bjørg Duve

journalist

