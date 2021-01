«Når aktivitetstilbud er nedstengt, bør man tilrettelegge for at flest mulig kan komme seg ut i marka»

Hva gjør kommunen for folkehelsen i pandemi-tiden? spør Anita Asdahl Hoff (H).

Publisert: 13.01.2021 kl 11:50

Å komme ut i marka etter måneder i sosial karantene er god folkehelse. Det kan se ut som byrådet gjør det de kan for å hindre dette.



Forrige helg knelte utfarten til Marka for såvel kollektivreisende som bilister. Denne helgen så vi få folk i Marka, det strålende været til tross.

Oslo-folket tar pandemien på alvor. Mange følger myndighetenes anvisning om hjemmekontor og å unngå sosial omgang. Nå som de fleste aktivitetstilbud også er nedstengt, bør man tilrettelegge for at så mange som mulig kommer seg ut i frisk luft og Marka. Det er viktig for kropp og sjel. Det ser ut som byrådet gjør det motsatte.

Ordinære skisøndager kan det være en utfordring å komme frem til utfartssteder som Frognerseteren med bil. I denne tiden skal vi heller ikke fylle T-banevognene unødvendig. Ruter anbefaler at man ikke reiser med mindre man må.

I november satte kommunen (kultur- og idrettsbygg) for sikkerhets skyld igang arbeidet med å gjenoppbygge VM-broen over Holmenkollveien, like ved Holmenkollen kapell, og snevret inn veien til ett kjørefelt med trafikklys. Veiens fremkommelighet har blitt et mareritt både for utfartsglade og for beboere i området. Samtidig har sesongens kulde stoppet støpearbeidene siden før jul. Sen prosjektstart skyldes forsinkelser på grunn av pandemien, forteller etaten, men nå burde man vel ha ventet til våren, når broen uansett ikke er klar for skiløpere før neste sesong?

Allerede tidlig i helgene er det umulig å finne p-plasser ved utfartsstedene for de som ønsker seg ut i Nordmarka, eller til Tryvann Vinterpark, Korketrekkeren eller Roseslottet.

Forrige helg brøt utfartstrafikken helt sammen. På T-banevognene sto folk som sild i tønne. Denne helgen ble det varslet kontroller og forvisning av alle passasjerer, om vognene skulle bli for fulle. Det reduserte tydeligvis utfarten, for skigåere kunne denne helgen rapportere om uvanlig få mennesker i Marka, det strålende været til tross.

Denne helgen var i alle fall Bymiljøetaten på plass. Ikke for å hjelpe med trafikkflyt og parkering, men for å bøtelegge bilister som hadde klart å finne et sted å sette bilen. Allerede kl 10 søndag morgen hang de gule lappene tett på frontrutene. Istedet for et godt avbrekk fra sitt koronaisolat, fikk mange en klekkelig bot. Ikke morsomt i disse tider hvor mange også sliter med økonomien. Samtidig er det viktig at bussen og evt utrykningskjøretøyer ikke blir forhindret. Har ikke etaten vektere og betjenter som kunne hjulpet befolkningen å komme ut i naturen? Hvor er byrådets og etatenes dugnad for folkehelsen i pandemi-tiden?

Snarere enn å tilrettelegge for flere p-plasser i Holmenkoll-området, for de som ønsker å unngå T-banen, men likevel utnytte tibudene rundt Holmenkollen/Tryvann, ser vi etaten bruke parkeringsplassene til snødeponi. I år igjen, tross tidligere års miljøskandale på Tryvann.

Vi så mange frustrerte avisoppslag etter forrige helg. Heldigvis førte det til bedring forbi skibroen denne helgen. Etatene var på stedet for å bedre fremkommeligheten. Lysreguleringen er blitt sensorstyrt og bedre tilrettelagt. Men arbeidet burde aldri vært igangsatt like før vintersesongen.

Kanskje er det lett å være etterpåklok. Høyres gruppe i Bydelsutvalget er glad trafikksituasjonen forbi utbyggingsprosjektet nå følges opp i helgene. Men resten av ukedagene er likevel fortsatt en utfordring for byens kanskje mest populære utfartssted. Kl 21 tirsdag kveld sto køen stille helt forbi Frognerseteren. Mye tyder derfor på at lysreguleringen på stedet likevel ikke fungerer tilfredsstillende. Det beste for hele Oslos befolkning er at videre arbeid blir utsatt til april/mai og åpne opp veien frem til da.

Anita Asdahl Hoff

nestleder i Bydelsutvalget i Vestre Aker (H)