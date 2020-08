Falske samtaler om smittesporing og e-poster er noen av eksemplene på svindel i disse dager. Bydelsdirektøren i Vestre Aker advarer og understreker at man aldri vil ble bedt om å oppgi kortnummer over telefon.

Publisert: 21.08.2020 kl 11:47

OSLO: Siden mars er mange forsøkt svindlet, og i disse dager advares det eksempelvis via Facebook om en falsk smittesporingssamtale der målet med samtalen er å få deg til å oppgi kortinformasjon.

En av Akerspostens lesere, en mann i 60 årene, hadde en liknende samtale med en person som utga seg for å jobbe med smittesporing. Samtalen fant sted tidligere denne uken. Her er et eksempel på en samtale gjengitt på Facebook, og mannen Akersposten snakker med, kjenner seg igjen:



Oppringeren; «God dag, i følge systemet vårt, har du sannsynligvis vært i nærheten av noen som er testet positivt for COVID-19. Dette betyr at du må isolere deg i syv dager, i tillegg til å ta en COVID-19 test.» Mann: «OK! Kan du fortelle meg hvem den personen var?» Oppringer: «Det kan jeg ikke fortelle deg. Det er klassifisert informasjon. Du må testes i løpet av de neste 72 timene. Kan jeg få postadressen din slik at vi kan sende deg et testsett?» Mann: (oppgir adresse). Oppringeren: «Takk! Nå trenger jeg bare et kortnummer slik at vi kan fullføre bestillingen og deretter sende testsettet til deg.» Mannen: «Jeg trodde det var helt gratis?» Oppringer: «Nei det er det ikke. Det er et engangsgebyr på 50 kr, for et testsett og testresultater. Kan du lese av det lange kortnummeret når du er klar?» Mann: «Nei! Dette stemmer ikke.» Oppringer: «Jeg er redd for det. Kan du være så snill å gi meg kortnummeret, takk! Dette er særs viktig og det kan medføre straffeansvar for å ikke overholde testing og karantene.»



Dette er bare ett av flere eksempler på nye svindelmetoder som følger i kjølvannet av Covid-19. Det vil være en vesentlig forskjell på en reell smittesporingssamtale og et forsøk på svindel.

Testing er gratis

Hovedregel: aldri oppgi kortinformasjon over telefonen. Verken bydel eller kommune vil be om dette.

– Testing er først og fremst gratis, opplyser bydelsdirektør Elisabeth Vennevold i Vestre Aker. Hun påpeker videre at man aldri skal oppgi kortinformasjon over telefon.



– I denne situasjonen vil de som jobber med smittesporing kontakte de som er aktuelle med hensyn til sporing. De vil verken be om kortinformasjon eller penger, sier hun og fortsetter.

– Hvis det blir aktuelt, får du en telefon fra smitteteamet, som setter deg i karantene. Hvis du har symptomer på Covid-19 skal du testes. Denne testen er gratis.

Du vil få beskjed om oppmøtested og tidspunkt når du blir henvist til testing. Testingen foregår på en feberpoliklinikk eller på teststasjonen på Aker. Det er ikke mulig å ta direkte kontakt med verken feberpoliklinikk eller teststasjonen på Aker.



– Noen velger å teste seg privat, men da koster det penger. Blant annet har Legevakt Vest åpnet for dette.

Alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19, bør teste seg, opplyser Oslo kommune. Hvis du har lette symptomer kan du sjekke om du oppfyller testkriteriene, og bestille testtid selv. Oslo Kommune jobber med å opprette drop-in test, men dette er ikke på plass enda.

Råd fra Kripos

Kripos har noen enkle råd som gjør at man kan beskytte seg mot svindlere: