Nå stoppes skjenkingen i Oslo

Fra lørdag kveld er det full stopp på alkoholservering på serveringsstedene i Oslo.

Publisert: 21.03.2020 kl 19:20

OSLO: Det skriver Oslo kommune i en pressemelding lørdag kveld.

Oslo kommune iverksetter vedtaket om stopp av all alkoholservering i Oslo. Forbudet gjelder fra kl 20.30 i kveld. Steder som serverer mat eller har take-away, kan fortsatt holde åpent.



– Vi har fulgt situasjonen i utelivet tett gjennom dagen og stenger nå ned all alkoholservering. Mange av stedene som fortsatt holder åpent og serverer alkohol overholder ikke smittevernsreglene – og det har ikke blitt bedre, men snarere verre det siste døgnet, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen, som er ansvarlig for skjenkepolitikken i Oslo.

Det er allerede strenge regler for hvilke serveringssteder som kan holde oppe. I går gjorde byrådet et vedtak om å kunne stenge alkoholserveringen på alle serveringssteder i Oslo, dersom man vurderte at det ble nødvendig.



– Gjennom de siste dagene har vi sett at både utesteder og innbyggere ikke følger smittevernreglene. Vi har sett for mange eksempler på serverings- og sjenkesteder som ikke følger reglene. Derfor tar vi nå dette grepet, som vi varslet allerede på fredag, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Næringsetaten gjennomførte drøyt 400 observasjoner i går ettermiddag og kveld og har fortsatt kontrollvirksomheten i dag.

– Vi er glade for at de aller fleste steder er med på dugnaden og har valgt å stenge. Det er drøyt 50 steder med skjenkebevilling som ikke tar regelverket på alvor. I tillegg ser vi at aktører som har holdt stengt til nå, åpner igjen. Denne utviklingen må stoppes, sier Evensen.

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer hver og en til å tenke seg nøye om før de velger å ikke bli hjemme.

– Vi har sett eksempler på folk som tar med seg alkohol og tar seg til rette på uteserveringen på stengte utesteder. Hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på flokken vår. Det gjør vi ved å følge råd og regler. Bare på den måten vi kan komme oss gjennom dette, og få bylivet og hverdagslivet tilbake til normalt. Vi må ta vare på hverandre ved å holde avstand, avslutter Johansen.

