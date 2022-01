Ombyggingen av skolen starter nå

Flere klasser på hvert trinn, en stor og flott skolegård og integrert ungdomsklubb. Nå starter ombyggingen av Hovseter skole, som skal stå klar i 2024.

Publisert: 24.01.2022 kl 09:55

HOVSETER: Oslo kommune ved Oslobygg KF har inngått kontrakt med Betonmast Asker og Bærum for totalrehabilitering og utbygging av Hovseter skole. De forberedende arbeidene startet opp denne måneden, og prosjektet vil være ferdigstilt i 2024.

Det skriver Oslobygg KF i en pressemelding.

Hovseter skole skal utvides fra en 6-parallell til 8-parallell ungdomsskole, med plass til 720 elever. Uteområdet skal oppgraderes til en stor og flott skolepark, som blir tilrettelagt for allmenn bruk. I tillegg vil skolen huse ungdomsklubb og et nytt bibliotek med bokkafé. Kontrakten inkluderer også oppgradering av Hovseter torg og deler av Hovseterveien.

– Vi er glade for å kunne igangsette dette prosjektet, som blir et viktig områdeløft for både skolelever, ansatte og beboere på Hovseter, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Ambisiøse miljø- og energikrav har vært en sentral del av konkurransen. Et av kravene er fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff.

– Vi er svært glade for å ha signert denne kontrakten med Oslobygg KF. Prosjektteamet har kommet godt i gang, og arbeidene preges av samarbeidsorienterte og dyktige parter. Vi gleder oss til å sammen finne gode og bærekraftige løsninger og skape et godt læringsmiljø og gode områder for nærmiljøet på Hovseter, uttaler Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Asker og Bærum.

– Vi ser frem til å komme i gang med byggingen, og er svært fornøyde med å ha med oss Betonmast på laget, sier Grimsby.

Fakta Om prosjektet: Byggherre: Oslo kommune ved Oslobygg KF

Entreprenør: Betonmast Asker og Bærum

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA

Byggeperiode: 2022 – 2024

Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg (cirka 6.700 kvadratmeter BTA), som knyttes til nybygg via gangbro

Nybygg i Hovseterveien 72 (cirka 3.050 kvadratmeter BTA) med spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og bokkafé

Oppgradering av Hovseter torg og Hovseterveien

Ny stor skolepark