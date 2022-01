Nå smeller det snart på Lysaker

Det er tett mellom broene nederst i Lysakerelva. Nå har det dukket opp enda en. Men den siste broen vil ikke publikum ha stor glede av. Det blir i det hele tatt lite å glede seg over for folk flest på Lysaker i tiden som kommer . Nå begynner sprengningene. Masse-transporten. Lastebiltrafikken.

Publisert: 29.01.2022 kl 12:31

LYSAKER/LILLEAKER: Nylig ble det lagt en bro over elven fra Lilleakerveien 2 to over til stasjonsområdet på Bærumssiden. Denne broen, som like godt har fått navnet Lille Fornebru, skal benyttes av lastebilene som skal frakte masser ut fra tverrslagstunnelen som kommer ut i dagen ved Lilleakerveien 2.

Kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen sier til Akersposten: – Vi jobber nå med forberedende arbeider på Lysaker og Lilleaker. Sprengningsentreprenøren starter arbeid fra mandag 7. februar. Da forbereder vi det som skal bli inngangen til tunnelen og gjør alt klart for tunnelarbeidet. I tillegg er det arbeider med sikring og forberedelse av riggområdene. Vi regner med å holde på med dette ut april måned i år.

– Massene som tas ut fra tunnelen vil bli fraktet over den nye broen og videre opp Lilleakerveien og ned i Granfosstunnelen ved CC Vest, sier Line Fredriksen.

Mange lass

Og det blir betydelig lastebiltrafikk oppover Lilleakerveien. Totalt skal det være snakk om 27.000 bil-lass med masse og en frekvens på 28 lastebiler i timen.

Tverrslagstunnelen vil drives fra et påhugg i fjellet ved Lilleakerveien 2. Tunnelen går deretter i nord-østlig retning i omtrent 50 meter, før den krummer noe og går østover i 75 meter før den dreier nordover til tverrslaget treffer den planlagte tog tunnelen under adressen Sollerudveien 8.

Tverrslagstunnelen vil ha en lengde på 175 meter fra påhugg (Lilleakerveien 2) til den treffer tog-tunnelen. Omtrent 45 meter inn i tverrslagstunnelen vil det etableres en omlastestasjon under adressen Kirkehaugsveien 2 - og 45 meter i nord-vestlig retning.

Tunnelen vil ligge 6,5 meter under Lilleakerveien, for så øke til over 20 meter under bakken. Påslaget til togtunnelen vil befinne seg 26,5 meter under Sollerudveien 8. Tunnelen vil ligge 6,5 meter under Lilleakerveien, for så øke til over 20 meter under bakken. Påslaget til togtunnelen vil befinne seg 26,5 meter under Sollerudveien 8 . Sprengningsarbeidet vil altså foregå langt under eiendommene, men det er åpenbart at man vil merke sprengningene – men man vet ikke i hvilken grad.

Viktig sikkerhet

– Sikkerheten er viktig, sier Line Fredriksen. – Nå som vi snart starter sprengningsarbeider anbefaler vi alle som ferdes i området, eller reiser med tog eller buss fra Lysaker stasjon til å melde seg på sms-varselet vi har for sprengning. Påmelding fins på nabovarsling.no/fornebubanen. Velg området Lysaker dagsone. Da får du vite når vi sprenger slik at du får planlagt god tid til reisen, og rekker buss og tog. Når salvene avfyres, blir området stengt for både fotgjengere, syklende og bilister i inntil 15 minutter, så beregne god tid!, sier kommunikasjonssjefen og fortsetter:

– Vi er også i ferd med å profilere anleggsplassen i samarbeid med entreprenør og andre samarbeidspartnere på Lysaker. Der vil naboer og forbipasserende finne nyttig informasjon om sikker og trygg ferdsel i området, servicetilbudene i umiddelbar nærhet og andre relevante opplysninger om prosjektet. Vi har også hatt omfattende dialog med naboene i forkant, slik at de skal ha best mulig informasjon om anleggsarbeidene, avslutter Line Fredriksen.