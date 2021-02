Formålet med revisjon av småhusplanen er blant annet å ivareta grøntområdene. Det betyr også at det blir mindre å hente for eplehageutbyggere, når utnyttelsegraden blir redusert.

Publisert: 14.02.2021 kl 16:20

OSLO: Det er også gode nyheter for beboere i ytre vest med alle sine småhus, hvor det gang på gang oppstår strid med eplehageutbyggere.

– Byrådet vil revidere småhusplanen for å ta bedre vare på småhusområdene, bevare grønt og forenkle regelverket, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Skal stramme inn

Oslos småhusområder er en viktig del av en variert boligstruktur i byen og byrådet ønsker å ivareta historiske og grønne kvaliteter i småhusområdene bedre. Småhusplanen omfatter over 29 000 eiendommer i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

– Vi ønsker å forbedre småhusplanen. Det er for tidlig å konkludere med hvordan en revidert småhusplan vil se ut til slutt, men ett av målene er at den skal bli enklere for alle å forholde seg til. Det skal bli enklere å følge regelverket og behandle søknader effektivt, sier byrådslederen.

– Småhusområdene har ofte flotte hager og trær. Grønne verdier i småhusområder er viktig for folks trivsel, for biologisk mangfold og for å bevare småhusområdenes særpreg. Derfor ønsker vi å stramme inn planen og gi et sterkere vern av det grønne, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Videreutvikle gode nabolag

– Følelsen av lykke og velvære for folk i Oslo er tett knyttet til hvor godt man trives i nabolaget man bor i. Småhusplanen er et viktig verktøy for å sørge for at vi både tar vare på og videreutvikler gode nabolag. Når byen vokser har vi en viktig oppgave med å sørge for å legge godt til rette for både trygge skoleveier med færre biler og grønne områder som sikrer naturmangfold og trivsel, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag å revidere småhusplanen. Etaten skal utrede hvilke endringer som kan bidra til å ivareta småhusområdene og områdenes grønne vegetasjon bedre, samt se på forenklinger i planen.

Aktuelle temaer for etatens arbeid med revisjonen er:

∙ Vurdere redusert utnyttelsesgrad og/eller endringer som forsterker gjeldende plans hjemmelsgrunnlag for bedre å ivareta vegetasjon og redusere terrenginngrep.

∙ Bevaring av trær, hvor det er ønskelig med et sterkt vern av store trær samtidig som unntaksmuligheter klargjøres, herunder bl.a. forholdet til forpliktende nyplanting.

∙ Revisjonen må hensynta forslaget til endringer i parkeringsnormen, som innebærer fjerning av minimumskravet til parkeringsplasser på egen tomt.

∙ Hensiktsmessige justeringer i dagens reguleringsbestemmelser som styrker bevaringen av småhusområdenes karakter og kvaliteter.

Tilrettelegging for en klimavennlig utbygging.

Forslag til revidert småhusplan vil bli lagt på høring, slik at publikum kan komme med innspill før etaten ferdigstiller et endelig forslag og sender det til byrådet. Byrådet vil deretter vurdere saken og fremme et forslag til bystyret.

– Medvirkning står sentralt gjennom prosessen. Det er viktig for oss at folk får komme med innspill. Det gjør oss bedre rustet til å utarbeide en robust småhusplan, sier byrådslederen.

Byrådet planlegger at forslag til en revidert småhusplan skal vedtas i bystyret i inneværende bystyreperiode. Plan- og bygningsetaten skal snarlig legge fram en fremdriftsplan for arbeidet.