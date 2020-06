Mastene skal rives, men kommer nye «monstermaster» i stedet?

For 7-8 år siden sto kampen mot nye «monstermaster» i Mærradalen og Hovseterdalen. Nå forsvinner dagens master, men hva skjer da?

Publisert: 11.06.2020 kl 15:55

VESTRE AKER: Statnett har besluttet å rive i høyspenttraseen Ultvedt i Ringerike - Smestad på 31,6 kilometer og har sendt konsesjonssøknad til NVE. Denne ledningen ble satt i drift i 1928, men har i mange år kun fungert som en reserveledning.

Det vil gi et helt annet liv i Vestre Aker når de store mastene forsvinner, med ledninger som går gjennom Husebyskogen, Mærradalen, Hovseterdalen, Bogstad og videre inn i Sørkedalen. Spørsmålet er om dette baner veien for master av en helt annen størrelse og karakter.

Akersposten fulgte kampen mot de såkalte monstermastene tett i 2011 - 13. Det var en betydelig folkeaksjon mot å legge linjen for ny 420 KV gjennom bydelen med Hovseterdalen/Mærradalen, som ville gå tett på flere hundre husstander og berøre tusenvis av mennesker, deriblant veldig mange barn. Ådal-Sogn-alternativet ville berøre betydelig færre mennesker i Nordre Aker, var oppfatningen den gangen.

Innen 2020

Så langt er det ikke tatt en endelig avgjørelse på hvor den nye hovedkraftlinjen fra Ringerike til Oslo skal gå. Statnett skriver i sin konsesjonssøknad for riving blant annet: " I konseptvalgutredningen for Stor-Oslo i 2013 konkluderte Statnett med at de tre ledningene, som i dag går fra Smestad/Sogn i Oslo og videre nordover mot Ringerike, i fremtiden kan erstattes med en ny 420 kV forbindelse. Fremtidig trasé for en slik forbindelse er fremdeles ikke avgjort og vil være en del av en fremtidig konsesjonsprosess."

GODT SYNLIGE: Ved utgangen av 2022 vil ikke disse mastene dominere synet i Hovseterdalen lenger. Foto: Vidar Bakken

Statnett planlegger å rive master og ledning innen 2022, som det nå er søkt konsesjon for. Arealene som beslaglegges av mastepunkter og luftledning vil etter rivingen vil bli frigjort og tilbakeført. Statnetts rettigheter i grunnen vil slettes og skogrydding langs traseen vil opphøre.

Foretrekker Sogn

Når linjen nå fjernes og Statnett frasier seg rettigheter i grunnen og skogrydding langs traseen vil opphøre, betyr det at det aldri igjen vil bli snakk om at hovedkraftlinjen skal gå gjennom Hovseterdalen/Mærradalen? Vi spurte prosjektleder i Statnett, Siri Revelsby.

- Per nå foreligger det ingen planer om å starte utredning om en ny 420 kV forbindelse mellom Ringerike og Oslo. Det blir en del av en fremtidig konsesjonsprosess. I overordnede planer for Nettplan Stor-Oslo har Statnett tidligere uttalt at Sogn er et godt tilknytningspunkt, sier Revelsby

- Men i praksis betyr vel det at en ny linje gjennom Hovseterdalen/Mærradalen er uaktuell?

- Som sagt mener vi at Sogn er et godt tilknytningspunkt. Når selve utredningsarbeidet i forbindelse med en ny konsesjon starter på et tidspunkt, vil vi komme tilbake til dette. Det er opp til NVE og myndighetene å beslutte et endelig trasevalg, sier Revelsby.

Ledningsnettet gjennom Husebyskogen er ikke en del av Statnetts nett viser det seg. Det tilhører Elvia (tidligere Hafslund). Statnett har nettet som går fra Mærradalen langs Torjusbakken mot Smestad transformatorstasjonen på Montebello, som altså søkes revet. På denne strekningen kan det bli aktuelt å legge nye master for den planlagte strømforsyningen fra Hamang i Bærum, om denne skal gå i luft og ikke i tunnel.

