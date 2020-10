Leskuret er borte, snart kommer nytt bygg

Det gamle, brannskadete leskuret på Skøyen trikkeholdeplass er borte. Det skal byttes ut med et nytt hvilerom med toalett for bussjåfører. Det samme kommer på Voksen Skog.

Publisert: 27.10.2020 kl 13:27

Det gamle leskuret som brant, er for lengst borte. Neste høst skal det etter planen settes opp en hvilestue for bussjåfører her. Foto: Fredrik Eckhoff

SKØYEN/VOKSEN SKOG: Det var i april i 2019 leskuret på Skøyen trikkeholdeplass ble skadet i en brann. Siden den gang har bygget stått der, og Akersposten har fått henvendelser med spørsmål fra lesere om hva som skal skje etter at bygget nå er borte.

Det var en stund planer om at det skulle bygges om og leies ut til drift av burger/kebab-sjappe, men disse planene ble skrinlagt.

– Her skal det bygges et nytt hvilerom med toalett for bussjåfører, sier utviklingssjef i Bussanlegg, Tore Bogen. Bussanlegg er et datterselskap til Sporveien.



Bogen opplyser at de i disse dager er i ferd med å sende inn rammesøknad til Plan- og bygningsetaten, og han ser for seg at det lille bygget blir satt opp høsten 2021.

– Det har kommet inn et par nye ruter som har termineringspunkt her på Skøyen. Det gjelder ruter fra Bærum, sier Bogen. Derfor passer det bra å ha et hvilerom for bussjåfører her.

Bogen forteller at det er planlagt å sette opp et liknende bygg ved endeholdeplassen for 32-bussen på Voksen Skog. Her har man kommet lenger, og bygget skal stå klart senere før dette året er omme.

– Bygget på Skøyen blir omtrent på samme størrelse med det som er der, med omtrent samme fotavtrykk. Han forteller at de har lagd et nytt, modulbasert konsept som skal kunne brukes flere steder rundt i byen.



– Det skal være litt bedre standard. Det skal være ålreit å bruke og se ordentlig ut for omgivelsene. Vi har brukt en del energi på å jobbe frem dette, sier Bogen.

Også på toppen av Ostadalsveien skal det settes opp et lite bygg, men det er kun et toalett for bussjåførene, men av samme type. Det skal bytte ut det midlertidige toalettet som står der i dag.