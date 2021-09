– Nå må det ikke brukes åpen ild i marka, er meldingen fra Oslo brann- og redningsetat, som har rykket ut til flere branntilløp i skogen den siste tiden. Kos dere i marka, men ikke bruk åpen ild, er budskapet inn mot helgen, er oppfordringen fra OBRE.

MARKA: Det flotte sensommerværet fortsetter nemlig, og det er ventet mange mennesker i marka også denne helgen.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) advarer derfor om at det nå er så tørt at all bruk av åpen ild må unngås. Meteorologisk institutt melder at august har vært knusktørr over hele Sør-Norge. På målestasjonen i Kværnerbyen ble det registrert 94 prosent mindre nedbør enn normalt for måneden.

– Nå skal det veldig lite til for å antenne en skogbrann. Det er i beste fall kun godkjente grill og bålplasser man kan vurdere å bruke slik situasjonen er nå. Det beste er å gå for nistepakken eller pølser på termos, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat.

Forrige helg varslet årvåkne turgåere brannvesenet om to engangsgriller som hadde blitt forlatt i Svartdalen i Oslo. Grillene hadde antent skogbunnen, men turgåerne klarte å holde brannen i sjakk med drikkeflasker inntil brannmannskapene kom.

Temperaturen i bakken var høy og mannskapene måtte grave seg nedover i jorda og fjerne to trær før faren var over.

– Dette viser hvor raskt en skogbrann kan utvikle seg og at det kan skje uten åpne flammer. Det kunne gått veldig galt hvis ikke disse turgåerne hadde oppdaget faren og handlet så raskt som de gjorde, sier Myroldhaug.

Myroldhaug ber alle ta ansvar for både seg selv og omgivelsene sine i helgen.

– Pass på at du ikke selv gjør noe som kan forårsake brann, og husk at det er lov å si fra til andre på en hyggelig måte. Det er jo ingen som vil starte en skogbrann og mange er nok bare ikke klar over risikoen ved bruk av åpen ild nå, sier Myroldhaug.