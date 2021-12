Leder av byutviklingsutvalget i rådhuset, James Stove Lorentzen (H), roper varsko. Han er bekymret for ny byggebonza i ytre by, hvor lavblokker/leilighetsbygg erstatter den tradisjonelle småhusbebyggelsen.

Publisert: 13.12.2021 kl 17:44

VESTRE AKER/ULLERN: Akersposten har i flere omganger pekt på en utvikling hvor bygging av lavblokker får rammetillatelser av Plan- og bygningsetaten, både i områder hvor småhusplanen er gjeldende og i småhusområder med egne vernebestemmelser. Liaskogen er et eksempel på det siste, hvor store nabolag protesterer mot utviklingen.

Et lappeteppe

James Stove Lorentzen mener utviklingen går feil vei.

- Nå må vi sette foten ned. Vi ser at småhusbebyggelsen endrer karakter i flere områder. Jeg kan ikke se at oppføring av lavblokker i de ulike småhusområdene er i henhold til de føringer som ligger i for eksempel reguleringsbestemmelsene i småhusplanen. Det virker som utbyggere er oppmerksomme på at det snart vil komme en revisjon av småhusplanen, som byrådet har varslet. Da haster det med oppkjøp av tomter og søknader om rammetillatelse. Det fører til at vi får et lappeteppe med uensartet bebyggelse i områder, hvor vi har en relativ homogen småhusbebyggelse. Akerspostens saker om lavblokkene i Nils Collett Vogts vei og Olav Aukrusts vei er eksempler på dette, sier Stove Lorentzen.

Må være mulig å bremse

Han tror at Plan- og bygningsetaten er i ferd med å se at det er i ferd med å bære galt av sted. Stove Lorentzen forteller at han selv har vært i Liaskogen og at han blant annet er overrasket over de store terrenginngrepene som blir tillatt.

- I Liaskogen har etaten stoppet en planprosess i Nils Collett Vogts vei, på grunn av at prosjektet er for omfattende og lite tilpasset sine omgivelser. Jeg håper dette er et skritt i riktig retning og bremser utviklingen i Liaskogen. Jeg vil etter nyttår ta opp problemstillingen knyttet til den bekymringsfulle utviklingen i småhusområdene, sier lederen av bystyrets byutviklingsutvalg og fortsetter

- Der hvor småhusplanen gjelder, må det være mulig å bremse behandlingen av det som synes som kontroversielle planer, inntil en revidert småhusplan er på plass. Områder som Liaskogen, som har egne verne- reguleringsplaner, må gjennomgås for å få klarere, definerte reguleringsbestemmelser. Dette ansvaret har vi som politikere, når vi ser det bærer galt av sted.

