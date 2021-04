Etter at byrådspartiene inntok kontorene i rådhuset, har arbeidet med å bedre trafikksituasjonen og sikre myke trafikanter i Sørkedalen samlet støv i skrivebordsskuffen.

Publisert: 13.04.2021 kl 13:03

Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken har i mange år vært preget av høyt konfliktnivå og farlige trafikksituasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter. Dessverre må vi i overskuelig fremtid innse at denne trafikksituasjonen ikke vil bedres. I hvert fall så lenge byrådspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne får bestemme. Onsdag neste uke skal Høyres forslag om å sette i gang regulering av sykkelvei i Sørkedalen i bystyret, sannsynligvis blir det stemt ned mot byrådspartienes stemmer.

Norges største idrettsanlegg

Marka er Oslos og kanskje landets største og mest brukte idrettsanlegg. Barn og voksne i alle aldre bruker Sørkedalen til både organisert og uorganisert trening og rekreasjon hver eneste uke. Høyre mener at det å sørge for å tilrettelegge for idrett og aktiviteter som har en naturlig plass i Oslomarka, er viktig for at det skal oppleves trygt, morsomt og terskelfritt å sykle og drive aktivitet i Sørkedalen. Både Sørkedalen og Maridalen er populære områder å sykle i. Allikevel har ikke byrådet sikret progresjon med etablering av sykkelveier ved disse populære utfartsstedene.

Det er et mål å holde konfliktnivået mellom Markabrukere nede

Allerede i 2011 fikk Plan- og bygningsetaten tillatelse av Miljøverndepartementet til igangsettelse av reguleringsarbeid av en utvidet veiskulder i Sørkedalen. Dette arbeidet munnet ut i en konseptvalgutredning med kvalitetssikring som ble ferdigstilt av Bymiljøetaten i 2018. I utredningen anbefalte Bymiljøetaten en utvidelse av veiskulderen i Sørkedalen. Arbeidet ble videresendt til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i januar 2019. Siden har prosjektet blitt lagt på is.

MDG og Ap-byrådet mener det er prematurt å starte regulering før de har fått faglige anbefalinger om konsept. De bedyrer videre at det blir et kostbart prosjekt som ikke er beskrevet i planen for sykkelveinettet. At forslaget ikke får flertall i bystyret er et tydelig signal om at byrådet ikke har til hensikt å prioritere nødvendige tiltak for å sikre de myke trafikantene i Sørkedalen. I over 10 år har lokalbefolkningen og Markavenner i Oslo ropt om en veiskulder som kunne løst en gigantisk trafikkfloke. Dessverre møter de heller en kald skulder av byrådspartiene. Det er fristende å stille spørsmålet om Sørkedalen rett og slett ligger feil sted i byen?

Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Nestleder av bystyrets samferdsels- og miljøutvalg

Les også: Sykkelvei i Sørkedalen tas opp på nytt

Følg Akersposten på Facebook