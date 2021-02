– Nå må spaden settes i jorda!

Tre etater er enige om bygging av nytt klubbhus med garderober for Vestre Akers Skiklub (VASK) på Voksen. Men hvis byggingen ikke starter veldig raskt, går rammetillatelsen ut. Nå ber Frank Aubert om fortgang.

Publisert: 18.02.2021 kl 14:25

VOKSEN: Vestre Akers Skiklub benytter seg i dag av Voksen flerbrukshall, Voksen kunstgressbane og Voksen grusbane. Kunstgressbanen fikk kunstgresset sitt for 10 år siden. Banen ble anlagt med naturgress i 1985. Etter planen skal det legges nytt kunstgress på banen i år.

Voksenhallen brukes til håndball, basket, volleyball og badminton og futsal. Her har i dag VASK sine kontorer, og det er garderober og toaletter.

Endelig vekk med grusen?

På grusbanen som ligger vegg i vegg med Voksen skole, er det i dag mest 5-fotball, altså for de yngste.

– Vi har tidligere fremmet forslag om at det blir lagt kunstgress med undervarme på banen, slik at det også i vårt distrikt blir mulig å spille vinterfotball. Og nå ser det ut til at dette kan gå i orden i løpet av 3-4 år, sier Frank Aubert, som er leder for anlegg i idrettslaget.

– NFF Oslo og Bymiljøetaten er blitt enige om at dette er et godt forslag. Det er et spørsmål om bevilgninger, naturligvis, men vi tror at det går! sier han.



Det planlagte klubbhuset

– Og så har vi vårt etterlengtede klubbhus med garderober. Dette prosjektet kom opp i 2013, etter at vi erfarte hvor enormt populær den nye kunstgressbanen ble, sier Aubert. Han syns det er rart at kommunen bygde en ny kunstgressbane uten tilgang til toaletter og garderober.

– Tankegangen var vel at flerbrukshallen kunne brukes til dette. Dette er bare delvis riktig, da garderobene må prioriteres til lag som spiller i hallen. Det er også perioder på vår og høst da hallen er stengt. Derfor engasjerte vi arkitekt og fikk tegnet et hus med garderober, dusj, toaletter, kiosk, lagerrom og kontorer, sier han.

I dag, syv år senere, er statusen denne, sier Aubert: Det er tre kommunale etater inne i bildet; EBY (Eiendoms- og Byfornyelsetaten, PBE (Plan-og Bygningsetaten), og BYM (Bymiljøetaten).



– Alle etater er velvillige, men problemet er at det må gis en dispensasjon slik at det arealet vi trenger, som er er 300 kvadratmeter, kan fradeles, sier han. – Siste nytt er at EBY har oversendt saken til PBE, som kan gi dispensasjonen.

– Men rammetillatelsen til bygget går ut den 8. mars, da må vi ha satt spaden i jorda, påpeker han. – For dette er da andre gang at rammetillatelsen går ut, og da vil vi få problemer med å få den fornyet igjen.