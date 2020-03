Alle de store idrettslagene i Oslo vest permitterer nå ansatte – eller vurderer å gjøre det. Heming-leder Einar Eide-Fredriksen ber nå både kommune og stat gjøre mer for å hjelpe breddeidretten. Fra Oslo Idrettskrets meldes det at de jobber hardt for idrettslagene nå.

OSLO VEST: Heming IL, landets største idrettslag, har på sine nettsider meddelt at de nå har gått til det skritt å «permittere fast ansatte og faste timetrenere for å sikre økonomien i idrettslaget og trygge arbeidsplassene for fremtiden».

Fredag er permitteringene satt i verk, og det skal kutte rundt 50 prosent av lønnskostnadene, og det er nå 21,4 årsverk som kuttes.

Til Akersposten sier Eide-Fredriksen at de nå gjør alt de kan for å holde utgiftene nede.



– Alt av faste kostnader løper, men vi har stengt alt vi kan av varme og lys og forsøker å komme mest mulig ut av løpende avtaler, sier han.

Ber kommune og stat om støtte

Det viktigste nå for Heming er å ta vare på ansatte og anleggene.

– Vi skal ta vare på anlegget vårt, og vi bruker gavemidler, medlemspenger og offentlig støtte på det, sier Eide-Fredriksen, som imidlertid er klar på at i disse helt spesielle tider trenger idrettslagene ekstra hjelp.

– Nå må Oslo kommune åpne pengesekken sin og gi utvidet anleggsstøtte og det vi kaller hodestøtte, sier han. Med «hodestøtte» menes penger pr. medlem.



– Oslo Idrettskrets er også nå nødt til å stå på barrikadene overfor kommune og stat, sier Hemings daglige leder.

– Utstrakt hånd

– Vi er i en usikker situasjon, og ingen vet jo hvor lenge dette kommer til å vare. Ingen vet når idretten er oppe igjen. Det er ingen enkle svar på det nå. Det kan hende at idretten vil ha restriksjoner i lang tid, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, til Akersposten.

– Vi er glade for at staten kommer med krisepakke, og der kommer det kanskje mer. Det er bra at de dekker opp for tap når store arrangementer må avlyses. Det tar av for en del akutte utfordringer, sier Brekke.



Til oppfordringen fra Heming-lederen om å stå på barrikadene for idrettslagene, sier han at de er i dialog med Oslo kommune.

– Vi opplever å bli møtt med en utstrakt hånd. Vi har for eksempel fått spørsmål om hvordan kommunen kan hjelpe idretten best mulig. Vi har en konstruktiv dialog, og jeg er ganske sikker på at vi får til en ganske offensiv løsning. Men det er sikkert her som alle andre steder, at ikke alle blir fornøyd, sier han.

– Og hvordan kan kommunen hjelpe best mulig?



– Nå skal vi gjøre en kartlegging for å se hvilke tap idrettslagene har, sier Brekke.

Rigge seg for fremtiden

Generalsekretæren sier at han merker at det er mye usikkerhet der ute.

– Det vi er aller mest opptatt av, i tillegg til de mest akutte økonomiske utfordringene, er hva som skal gjøres for at idretten skal få full fart igjen når dette er over. Hvis krisen varer lenge, vil alle medlemmene da være med igjen fra dag én? Vil alle som var med i mars, være der igjen i juli? spør Brekke.

Njård:

Det er ikke bare Heming av de store idrettslagene i Oslo vest som nå gjør det de kan for å kutte utgifter.

Daglig leder i Njård, Marianne Holen, sier til Akersposten fredag at de har permittert alle timetrenere, som i praksis for det meste er ungdommer og studenter.

Ellers er flere av trenerne i kontakt med utøvere og følger opp treningsarbeid.

– De er online og lager videoer og instruerer og kommer med forslag til treningsprogram. Så det er trenere som fortsatt jobber. Nå skal vi ta en avgjørelse på om de skal delvis permitteres, slik at de fortsatt kan jobbe litt videre, sier Holen.



– Vi må hele tiden se an i forhold til økonomien, og samtidig følge alle retningslinjene. Selv sitter jeg på kontoret enn så lenge. Vi får se hvor lenge det blir, sier hun. Det er mye å gjøre i disse dager.

– De ansatte har mange spørsmål, og det er mye å følge opp, sier hun.

Ready:

– Det er utfordrende og uforutsigbart, sier daglig leder i Ready, Alexander Biseth-Evensen.

– Vi er nå i en prosess med hovedstyret. Alle våre heltidsansatte trenere er garantert lønn ut april, og så er vi i gang med beregne ut i fra ulike scenarioer for å fatte gode vedtak. Vi er opptatt av å ivareta klubben og våre ansatte.



– Hva som skjer når dette går over, er den aller største utfordringen. Jeg håper at kommune og regjering ser at idrettsaktiviteten er en viktig arena for barn og unge, det at de har et sted å gå tilbake til når dette roer seg igjen, sier han og understreker:

– Vi må for all del unngå at det blir dyrere å være med på idrett når vi er i gang igjen.

Røa IL

Røa Fotball Elite, som styrer toppfotballaget Røa Dynamite Girls, meldte torsdag om permitteringer. I Røa IL ønsker de fredag ikke å kommentere permitteringer konkret.

Daglig leder Roger Bjørn Haugen sier til Akersposten at de jobber med å legge en plan nå, men er ikke i mål ennå.

Ullern IF:

Akersposten har fredag skrevet om den nye flerbrukshallen til Ullern IF, som er klar, men ikke kan tas i bruk på grunn av korona-pandemien.



Leder i Ullern Fotball, Nils-Einar Eliasen, sier: – Dette er en kjedelig situasjon for oss, som for mange andre. Vi er nettopp nå inne i en prosess hvor vi vurderer hva vi skal gjøre med våre ansatte – men vi kommer neppe utenom permitteringer.

Oppfordring!

Alle de daglige lederne Akersposten snakket med fredag, har den siste uken opplevd barn og ungdom som ikke følger rådene om å holde seg unna idrettsanleggene.

– Selv om vi har stengt banen, har satt og skilt og sperringer, må vi stadig kaste ut grupper med barn og ungdommer hver eneste dag. Det er mange som trekker hit, og det kan de ikke gjøre nå, sier Heming-leder Einar Eide-Fredriksen. – Det er ganske problematisk hvor løssluppent forhold mange har til dette.

Liknende tilfeller forteller også de andre om. På Røabanen opplever de også stadig vekk at sperrebåndene er tatt bort, og det er barn som spiller fotball sammen.

Det understrekes at banene nå er stengt.

