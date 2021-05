Nå kan du snart leie elbåt her

El-bil er for lengst blitt allemannseie i Norge – spesielt i Oslo. Nå kommer også el-båtene for fullt. Det hevder sentrale personer i båtlivet i Oslofjorden, og formann i Frognerkilen Båtforening og leder for folkeaksjonen for bevaring av båtlivet, Trond Ramstad, forteller med stor glød om elbåtprosjektet som planlegges i Bestumkilen.

Publisert: 18.05.2021 kl 11:12

BESTUMKILEN: – Sjølyst Marina planlegger ny, stor havn for inntil 30 elektriske båter for deling i Oslo. Dette er et konsept ingen andre byer i Europa har fått på plass, og er en viktig del av elektrifisering av fritidsbåtflåten i Norge.

I forbindelse med økt etterspørsel etter båtdeling og elektriske båter har Sjølyst Marina for sesongen 2021 inngått en avtale med Kruser AS, verdens første elbåtpool, om tilrettelegging av 2-3 plasser for elbåtdeling, sier Ramstad.



– Tilbakemeldingene på den sentrale beliggenheten fra Krusers medlemmer har vært formidable, og i tråd med mulighetsstudien Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet har utarbeidet, planlegger Sjølyst Marina nå for en ny stor båthavn i Oslo med inntil 30 elektriske båter for deling.

Nytt konsept

Erik Brauner, styreleder i Sjølyst Marina sier: – Dette er et konsept som ingen andre byer i Europa har fått på plass, og vi mener dette er en viktig del av elektrifisering av fritidsbåtflåten i Norge. Vi er i en unik posisjon i Norge, og ikke minst i Oslo, med Sjølyst som knutepunkt for publikum, nærhet til vannet og opplagsmuligheter. Beliggenheten er perfekt for elbåter og båtdeling, og vil gi langt flere av Oslos beboere muligheten til å nyte båtlivet på den fantastiske Oslofjorden, sier Brauner.

– Som en del av vårt mulighetsstudium tilrettelegger vi allerede for idrett, kajakkpadling og andre aktiviteter i sommerhalvåret på Sjølyst, og flere elbåter vil passe inn i miljøprofilen som vi mener er nødvendig for fremtiden, avslutter Trond Ramstad.



Kruser AS har hatt suksess med sin satsing på elbåtpool som i 2020 startet opp på Aker Brygge i Oslo og Oksenøya Marina i Bærum. Alle medlemskap ble raskt utsolgt i 2020, og hele 90 prosent av fjorårets medlemmer blir også med i 2021. Kruser opplever stor interesse, de etablerer seg på flere lokasjoner i 2021, men opplever det som særlig utfordrende å få ytterligere båthavner i disse to kommunene.

– Vi er derfor svært glade for at båtforeningene i Bestumkilen, som oss, ser at elbåt og båtdeling vil være viktig i fremtidens båtliv og at de vil bidra til at flere får tilgang til de gode opplevelsene på sjøen. Vårt tiårs-mål er å gjøre deling av nullutslippsbåter til den nye normen for vår målgruppe innen 2030, avslutter Christer Ervik.

(Saken fortsetter under bildet.)



Trond Ramstad har et brennende engasjement for båtlivet, og står i spissen både for en av båtforeningene som er tilknyttet Bestumkilen, og for folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden.

Kjemper for båtlivet i Bestumkilen

Trond Ramstad har mye mer enn bare el-båt i sin aktive båt-portefølje. Han står også i spissen for folkeaksjonen for båtlivet i Oslofjorden, og herunder å bevare Bestumkilen for båtfolket. Den kampen har pågått lenge. Mens politikerne i Oslo kommune vil ha boliger her, vil lokalpolitikerne ha park. Men ingen av dem vil ha båter i opplag. Og akkurat det bekymrer Trond Ramstad og alle de tusen familier som har båt som en viktig del av sitt friluftsliv om sommeren.

– Vi har ingen problemer med å forstå at man ønsker boliger på denne flotte kommunale tomten. Problemet er bare at vi har vært her i 100 år, og tomten er faktisk regulert for båtopplag. Det synes dagens politikere å gi blaffen i. Og så sier man gjerne at vi går i gang med reguleringsplanen – så finner vi nok en løsning for båtfolket etter hvert. Men hva skal den løsningen bestå i? undrer Ramstad som hevder at det ikke finnes opplagsplasser på foreningsnivå i indre Oslofjord.

– Jeg kan selvsagt ringe for eksempel Vollen Marina ute i Asker og spørre om de har opplagsplass til min båt. Det har de sikkert, men det koster meg 30-40 000 kroner. Det har ikke alle båteiere råd til. Husk her er stort sett mindre båter som er langt unna luksus-segmentet, sier Ramstad som legger til at man ved en underskriftskampanje nylig for bevaring av båtplassene fikk 6000 signeringer.

Hvorvidt det imponerer politikerne, er vel tvilsomt. Men nå kan de – og andre – leie seg en elbåt i Bestumkilen for en fin dag på den fantastiske fjorden rett utenfor hovedstaden.