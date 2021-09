Endelig fikk 13-åringene til Ullern basket spille kamp igjen etter halvannet år med forskjellige korona-restriksjoner da Bærum Open ble arrangert i helgen.

Publisert: 20.09.2021 kl 11:05

ØRAKER: – Det er mange som har villet spille kamp, og det var mange som maste på det. Derfor har vi spilt kamp på trening, men det er ikke det samme som å spille her, sier Jacob Zachariassen (13).

Sammen med lagkompisene Sivert og Carsten tok han seg tid til en liten prat i Ørakerhallen. Det siste halvannet året har vært tøft for de fleste, og når man i lange perioder har vært utestengt fra idrettshaller og organisert trening - så tærer det selvfølgelig på motivasjonen.

– Vi har trent bare for å trene lenge, men nå har vi en grunn til å jobbe hardt på trening, sier Sivert Detlie.

Mens det var forbud mot organisert trening, har flere klart å holde seg litt i gang.



– Jeg har basketballkurv hjemme og noen ganger har jeg kastet på den, så da har jeg i hvert fall trent hjemme, sier Carsten Lyng.

Ny trener for Ullern

Kampen mot Kolbotn i Ørakerhallen endte med et brutalt tap.

– Det er ikke den beste kampen vi har hatt, men det er ikke den verste heller for å si det sånn, sier Sivert.

Ullerns 2008-årgang teller i dag rundt 30 spillere, og under Bærum Open var de delt opp i to lag. Det andre laget nådde for øvrig kvartfinalen i A-sluttspillet.

– Gode forutsetninger

Trener Morten Strand Myrvang begynte å trene laget for tre uker siden, og har fått et bra førsteinntrykk.

Selv var han aktiv i noen år før han gikk over i trenerrollen og var trener i Lommedalen og Sandvika.

– Det er et spennende kull. Jeg tror de har stor sjanse til å utvikle seg. De har gode forutsetninger, forklarer Myrvang.

I Oslo og Viken har barne- og ungdomsidretten levd under strenge koronarestriksjoner hvor de i perioder ikke har kunnet holdt på organisert trening eller trent med kontakt, men fra 1. august ble det igjen tillatt med full idrettsaktivitet. Treneren tror likevel ikke at det er det sportslige som har lidd mest.



– Jeg føler ikke at de mister så mye sportslig, men heller det at de ikke har fått mer erfaring, sier Myrvang.

– Hvordan er miljøet i laget?



– Miljøet er fint. De liker å spille basket og være med venner. De har holdt seg motivert til å ville fortsette, sier Myrvang.

Et av sesongens høydepunkter er nok å komme i gang med seriespillet.

– Det er ganske bra, for jeg har savnet å spille kamp, sier Carsten.

– Vi vet litt hva vi kommer til å møte, fordi vi har sikkert møtt dem tidligere, og da er det lettere å få trent seg opp til de vi skal spille mot, følger Jacob opp.

Vil promotere basket

Bærum Open arrangeres naturlig nok av Bærum Basket, men i år har Ullern Basket støttet opp om turneringen med å stille opp med Ullern Flerbrukshall og Ørakerhallen gjennom hele helgen.

– Basket er en såpass liten idrett i Norge, og da er det viktig for oss å støtte opp om de arrangementene. Og Bærum Open er en av de største turneringene i Norge for ungdommer, og da synes jeg at vi bør være med å støtte opp om det sånn at det blir et bra arrangement. Det tror jeg vi klarer. Vi har to gode haller som vi kunne tilby, og da var det naturlig for oss i forhold til geografi å si at det kan vi være med å støtte, forklarer Tore Kvam.

Opprinnelig var det påmeldt 186 lag, men noen få måtte trekke seg på grunn av virusutbrudd. Ullern selv hadde med elleve lag.

– Hva har det å si for dere?



– For oss er det viktig å få synliggjort basketballen, men samtidig er vi deltager på cupen. Det er viktig å være synlig både som deltager og arrangør, forteller Kvam.

For øvrig gikk Ullerns G16 til topps i Bærum Cup etter 54-44 over Centrum Tigers i finalen i sin klasse.