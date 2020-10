Nå har Ullern høyest smittetall i Oslo

Mandag viser statistikken over korona-smittede de siste 14 dager nedslående tall for Bydel Ullern.

Publisert: 26.10.2020 kl 15:30

BYDEL ULLERN: I løpet av de siste to ukene er det meldt om 56 nye korona-smittede i Bydel Ullern. Det betyr at 156,2 pr. 100.000 er smittet i løpet av de siste to ukene.

Med disse tallene er nå Ullern den bydelen i Oslo med mest smitte pr. innbygger.



Tilsvarende tall for Bydel Vestre Aker er 39,9, og her har det vært 20 nye smittetilfeller de siste to uker.

To saker

Bydelsoverlege Olaf Hesle sier til Akersposten at de økende smittetallene i Bydel Ullern spesielt kan tilskrives to lokale oppblomstringer.

– Vi jobber hardt med smittesporing. Forrige uke var spesiell på grunn av de to sakene der flere ble smittet, sier Hesle, som forteller at to slike oppblomstringer slår relativt ut på smittetallet til Ullern, som er en av Oslos minste bydeler i folketall.

– Det er uhyre viktig å ta det innover seg at vi nå må huske på de tre tingene, sier han og viser til at man skal holde avstand, være nøye med håndvask og ikke oppsøke andre mennesker om man har symptomer på sykdom.



– Hvilke grupper er verst rammet av smitte i bydelen?



– Vi ser at smitten er ganske jevnt fordelt. Det er noen grupper som har mer smitte, og det er blant de unge. Det er nok de som er mest aktive nå, sier Hesle. – Det skumle er at de jo har familie, og at vi da kan få en overføring av smitte.

Det er akkurat nå lite smitte blant de eldre i bydelen.

Mandag varslet byrådet strengere tiltak fra torsdag denne uken