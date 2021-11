Nå går mastene ned for alltid

Det er bare å glede seg. Master og luftledning gjennom Vestre Aker og Ullern forsvinner i løpet av kort tid.

Publisert: 05.11.2021 kl 14:05

SMIDIGE: Fra venstre Kåre Moe, Siri Revelsby, Rune Amundsen og Tobias Lillevåg, som alle vil gjøre sitt for at nabolaget skal bli hørt og tatt hensyn til. Foto: Vidar Bakken

VESTRE AKER/ULLERN: Statnett har startet arbeidet med å rive den 31-kilometer lange luftledningen mellom Ultvedt på Ringerike og Smestad transformatorstasjon i Oslo. Arbeidet er i gang på turveien rett ved siden av Bogstad Camping.

Ingen funksjon

I den forbindelse møtte Akersposten Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

- Linjen som ble satt i drift i 1928 og har tidligere forsynt Oslo med strøm. I mange år har den nå bare vært en reservelinje, uten å ha vært i bruk. Den har ingen funksjon lenger og det er grunnen til at den blir revet. Den er jo en del av norsk industrihistorie og myndighetene har besluttet å beholde én mast, som står like ved Wyllerløypa som et kulturhistorisk minne, sier Revelsby.

Gjennom flere år har Akersposten fulgt prosessen rundt dette linjestrekket, særlig i den tiden da vi fulgte kampen mot de såkalte monstermastene tett i 2011 - 13. Det var en betydelig folkeaksjon mot å legge linjen for ny 420 KV-linje langs dagens linje gjennom bydelene, som ville gå tett på flere hundre husstander og berøre tusenvis av mennesker. Selv om konsesjonen for ny linje med såkalte monstermaster ikke er avgjort, er nok Ådal-Sogn-alternativet det mest sannsynlige, etter at Statnett har pekt ut dette som et godt alternativ.

Ledningen som skal rives går fra Ringerike, gjennom Nordmarka, til Sørkedalen, videre via Bogstad, gjennom Mærradalen, over Røa t-bane og videre inn til Smestad transformatorstasjon på Montebello. Arbeidet før jul vil foregå i to arbeidsperioder i uke 44-45 og 47-48.

Frem til Brenna

Rivarbeidet er altså i gang og starter på Bogstad og videre inn i Sørkedalen.

- Vi starter med forberedende arbeider i uke 44, og arbeidet har startet her ved Bogstad Camping. Innen jul 2021 planlegger vi å ta ned faselinene fra Bogstad camping og frem til Brenna, like øst for Sørkedalen kirke. Statnett planlegger å rive èn mast før jul, og den er plassert på oversiden av Bogstadvannet, sier Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

- Masten blir fjernet med mobilkran og gravemaskin. Mastestål og betong vil bli kjørt direkte ut med lastebil. Det er ikke lagt opp til å bruke helikopter for disse arbeidene, forklarer Revelsby.

Saken fortsetter under bildene

HØYT HENGER DE: Men ingen blir sure når de tas ned. Foto: Vidar Bakken

Alt revet i 2022

Statnett informerer:

Anleggsarbeidene skal fortsette fra uke 3 på nyåret. Da vil Statnett etter planen rive master nordover fra Bogstad gjennom Sørkedalen og Nordmarka mot Ringerike, og sørover nedover Mærradalen og frem til Smestad transformatorstasjon. Arbeidene i Mærradalen frem til Smestad vil pågå i januar-april. Etter planen vil rivearbeidene gjennom Nordmarka foregå i februar-mars og fortsette mot Åsa og Ultvedt. Rekkefølgen i rivearbeidene vil kunne justeres underveis. Alle mastene skal etter planen være revet i mai 2022.

Hva skal skje?

Mastene rives ved at strømledningene demonteres og spoles inn. Så bikkes mastene ned og kappes opp. Mastefundamentene pigges ned til cirka 0,3 m under bakkenivå.

- Stål og betong transporteres til godkjent deponi, og området hvor mastene har stått blir tilbakeført for naturlig revegetering, sier Revelsby.

Statnett vil ha periodevise anleggsområder i ledningstraseen. I tillegg vil Statnett ta i bruk baseplasser utenfor ledningstraseen. Baseplasser er områder hvor stål og materiell fra mastepunktene fraktes, for videre oppkapping og transport. Anleggsarbeidene vil forflytte seg langs traseen etter hvert som mastene rives. Det vil bli anleggstrafikk med beltegående kjøretøy (eks gravemaskin, mobilkran), lastebiler og helikopter.

Ikke uproblematisk

- I en avgrenset periode vil dette medføre støy og begrenset ferdsel i området der ledningen går. For skoler, barnehager og alle som bor/ferdes i området betyr dette altså at turstier og enkelte veier i en periode vil være helt eller delvis avsperret, avslutter Revelsby.

At dette ikke er helt uproblematisk får vi se da en bil kommer kjørende på turveien, som også er vei for noen få beboere lenger inn i traseen. Den enorme liften som er i aktivitet må flyttes for å gi plass til bilen.

OOPS: Han hadde nok ikke regnet med å møte denne doningen på vei hjem. Rune Amundsen manøvrerer den store liften for å slippe bilen forbi. Foto: Vidar Bakken

- Selv om vi har varslet berørte nabolag om arbeidet, er dette noe vi må forvente under arbeidet med linjen, sier Revelsby.

Anleggsleder Kåre Moe viser til at et så omfattende arbeid er utfordrende både for folk i nærområdet og for dem som utfører det.

- Det er mange folk å ta hensyn til og vi er så smidige vi kan. Vi legger vekt på å ta godt imot folk og stopp gjerne å slå av en prat, oppfordre Moe.

Her vil det være oppdatert informasjon:

Riving av ledning mellom Ultvedt og Smestad

