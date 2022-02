Nå forvinner ordinære parkeringsplasser for godt

Arbeidet med å oppgradere Borgenveien er i gang. Nå fjernes parkeringsplassene foran Vinderenhuset og snart fjernes også parkeringsplassene foran Vinderentorvet.

Publisert: 15.02.2022 kl 16:50

VINDEREN: Det ble tirsdag satt opp parkering forbudt-skilt foran Vinderenhuset og parkeringsplassene fjernes onsdag 16. mars. Bymiljøetaten ber derfor bilister om å benytte andre parkeringsmuligheter i nærheten.

I månedsskiftet februar/mars fjernes også parkeringsplassene foran Vinderentorvet. Det vil skiltes med parkering forbudt-skilt ett døgn før parkeringsplassene fjernes. De nye HC-parkeringsplassene som nå ferdigstilles foran Borgenveien 50/52, vil bli tilgjengelige før HC-parkeringsplasser og andre parkeringsplasser fjernes foran Vinderentorvet.

Bymiljøetaten skriver til Akersposten:

Bakgrunnen for prosjektet i Borgenveien er at området mellom Holmenveien og Ris skolevei er lite oversiktlig og det kan dermed oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom biler, syklister og gående. Ved å etablere sykkelfelt, fortau, rundkjøring, lommer for varelevering og HC-parkering skal dette bidra til å skape en trygg skolevei for barn og forbedre trafikksituasjonen for ulike brukergrupper. For å få plass til dette er det nødvendig å benytte arealet til ca. 35 parkeringsplasser. Noen av disse er allerede fjernet i forbindelse med arbeidene.

- Ved å oppgradere Borgenveien blir det tryggere for både fotgjengere og syklister å bevege seg rundt. I en by med knappe arealer ønsker vi å prioritere gående og syklende foran bilen. Noen steder er det nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å få plass til bedre sykkeltilrettelegging, tryggere skoleveier og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk. Arbeidene i Borgenveien er nødvendig for å hindre trafikkfarlige situasjoner, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Anleggsarbeid frem til april

For de nærmeste forretningene og naboene vil man kunne merke anleggsarbeidene, men det vil hovedsakelig være snakk om vanlig anleggsstøy. Arbeidstid er mandag-torsdag kl. 07-19, samt fredag 07-19 ved behov. Mens arbeidene pågår vil anleggsområdet være gjerdet inn og det vil tilrettelegges for gående, syklende og bilister. Bymiljøetaten oppfordrer imidlertid alle til å vise hensyn og være oppmerksom når man ferdes i området, ettersom fremkommeligheten i området fortsatt vil være redusert. Opprinnelig var planen at veioppgraderingen skulle være ferdig i månedsskiftet januar/februar. Arbeidet er imidlertid noe forsinket og i stedet forventet ferdig i løpet av mars. Senere på våren vil det også være behov for å legge asfalt, og det vil da bli redusert fremkommelighet i noen dager mens arbeidet pågår.

