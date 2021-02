Nå er Ullerns nye vaksinesenter åpnet

Vaksinesenteret på Montebello, som skal tilby korona-vaksiner til Bydel Ullerns beboere, hadde mandag sin første åpningsdag. – Her kan vi vaksinere mer enn 4000 mennesker i uken om det kommer nok vaksiner til det, sier Giske Edvardsen.

BYDEL ULLERN: Giske Edvardsen, som til vanlig er avdelingsdirektør i bydelsdirektørens stab i Bydel Ullern, er prosjektleder for korona-vaksinering av bydelens befolkning. Hun forteller at det er rundt tre uker siden de inngikk avtalen om at bydelens vaksinesenter skulle legges til Hafslunds tidligere lokaler i Noreveien 26 på Montebello.

Lokalene oppfyller de strenge kravene til for eksempel størrelse og tilgjengelighet, i tillegg til at det er gode parkeringsmuligheter.



Akersposten er innom en tur den første dagen med nytt senter, og her er det et jevn innsig av eldre Bydel Ullern-beboere som skal vaksineres.

– Vi er nå i gruppen 75-84, og nå har vi vel kommet til 1941-årgangen, sier Giske Edvardsen.

– Fungerer lokalene bra?



– Ja, det gjør de. Det eneste noen har kommentert negativt, er at det kan være vanskelig å finne frem hit. Vi må nok jobbe enda mer med skiltingen, sier hun.

Til Noreveien på Montebello kjører man enten opp fra Radiumhospitalet eller fra Makrellbekken inn ved Morgedalsveien. (Se plassering i kartet nederst i saken.)

Maks 60 i timen

Akkurat som på Bydel Vestre Akers vaksinesenter på Hovseter, er det lagt opp til at senteret på Montebello skal ha kapasitet til vaksinering i tre parallelle linjer. Her vil man på det meste kunne vaksinere 60 personer hver time. Det betyr at de blir satt en vaksinesprøyte hvert tredje minutt i hver av de tre linjene.

Når sprøyten er satt, skal man bli igjen i minst 20 minutter.

– Vi har til enhver tid en lege på plass, i tilfelle det skulle være nødvendig.

Det har altså vært de eldste innbyggerne i bydelen som hittil har fått tilbud om vaksinen.



– Har dere fått tak i alle?



– Det har vært noen som ikke har tatt telefonen, men da har vi mulighet til å få tak i dem på annen måte, for eksempel gjennom pårørende, sier Edvardsen. – Mange i denne aldersgruppen er jo også registrert for eksempel hos hjemmetjenesten.

– Får vi ikke kontakt, skriver vi til slutt et brev.

– Raskt

– At vi nå åpner vaksinesenteret, er et tegn på at vi er på riktig vei i bekjempelsen av pandemien, sier bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen.

– Det er har gått imponerende raskt å gjøre lokalene klare, sier han. Hittil har vaksineringen av bydelens eldste foregått i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48. Fra nå av er det altså Noreveien 26 som gjelder.

Noreveien 26

