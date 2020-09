Nå er det like før arbeidene starter opp

"Vi beklager de ulemper som arbeidet vil medføre for de nærmeste naboene og for nærmiljøet," skriver Vann- og avløpsetaten i et skriv til beboere på Huseby og Røa like før arbeidene med det største anleggsprosjektet i Oslo starter opp. Tirsdag kveld inviterer etaten til digitalt informasjonsmøte.

Publisert: 18.09.2020

HUSEBY/SOLLERUD: Ifølge etaten starter arbeidene ved Hundejordet på Huseby, vis à vis Huseby skole, opp allerede i slutten av september. I løpet av de siste dagene har berørte naboer fått et informasjonsskriv i posten, og tirsdag er det klart for informasjonsmøte, som må avholdes digitalt på grunn av korona-situasjonen.

«På møtet kommer vi blant annet til å gi siste status og en oppdatering om fremdriften, og så vil vi fortelle om hva som vil skje de neste seks månedene i områdene Huseby, Husebybakken skipark og Sollerudstranda. Vi kommer også til å informere litt videre om tiltakene vi gjør knyttet til trafikk, støv og støy i prosjektet. Møtet blir i tillegg det første åpne informasjonsmøtet som entreprenøren Skanska deltar på.»



Det skriver Vann- og avløpsetaten i en e-post til Akersposten.

Alle som følger møtet, kan stille spørsmål i kommentarfelt på Facebook eller via sms (tlf. 905 90 515) underveis i møtet.

«Vi vil gjøre vårt beste for å svare fortløpende på spørsmålene live i møtet. Erfaringsmessig vil det nok likevel være enkelte spørsmål som vi vil svare mer utfyllende på skriftlig i etterkant av møtet, slik at vi kan gi så gode svar som mulig,» skriver etaten.

Her er infobrevet til beboere på Huseby/Røa:

Varsel om oppstart av arbeid ved Hundejordet på Huseby Vann- og avløpsetaten er opptatt av at alle som blir berørt av prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal få jevnlig og presis informasjon om anleggsarbeidet. Du mottar denne informasjonen fordi det nå starter opp arbeider i ditt nærområde. Vi beklager de ulemper som arbeidet vil medføre for de nærmeste naboene og for nærmiljøet. Vi er opptatt av at du skal få god informasjon og vite hva som skjer i prosjektet, og inviterer derfor til informasjonsmøte 22. september klokken 18:00. Som følge av koronapandemien er det besluttet å gjennomføre møtet digitalt, og du kan stille oss spørsmål underveis. Les mer på prosjektets Facebook-side: www.facebook.com/vannforsyningOslo. Ønsker du å møte representanter for prosjektet og stille dine spørsmål fysisk kan du treffe oss på åpen infodesk onsdag 16. september på Samfunnshus Vest i Tore Mejdells vei 8, eller i BU-salen i bydelsadministrasjonen i Bydel Ullern i Hoffsveien 48 onsdag 7. oktober. Klokkeslett for åpen infodesk er 16:00 - 19:00. Hva slags arbeid skal gjennomføres?



September - 2020: Oppstart av arbeider med å legge vann- og avløpsledninger langs Sørkedalsveien frem til Hundejordet. Omlegging av gang- og sykkelvei. Oktober - 2020: Arbeidene med å klargjøre riggområdet på Hundejordet starter opp. Området skal sikres med gjerder og turstien som går over Hundejordet skal flyttes nærmere Mærradalen. Jordmasser skal fjernes fra Hundejordet og det skal klargjøres for oppsetting av kontorbrakker. Noen sprengningsarbeider påbegynnes. November – 2020: Sprengningsarbeider for å klargjøre for tunellbygging fortsetter. Kontorbrakker settes opp, strøm, vann og avløp legges inn. Området asfalteres dersom været tillater det. I den første delen av tunnelen vil sprengning kun pågå etter klokken 17:30 på hverdager og 08:00 - 16:00 på lørdager av hensyn til sikkerhet. Deretter vil det være 1 til 2 sprengsalver per dag i tidsrommet 07:00 – 23:00 på hverdager, og 08:00 – 16:00 på lørdager. Når vi setter i gang sprengning av fjellhallene til vannbehandlingsanlegget, dypt under Husebyskogen, vil det bli flere salver per dag. Ved full drift vil det være anslagsvis 5-12 salver per dag.

Oslo kommune Herslebs gate 5, 0561 Oslo Postadresse:

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo Telefon: +47 21 80 21 80 postmottak@vav.oslo.kommune.no Org. nr.: 971 185 589 Vav.oslo.kommune.no Tiltak for nærområdet:

Forhøyet støyskjerm og andre støytiltak ved Huseby skole er på plass

Støytiltak inne på riggområdet utføres og tunnelviften vil støyskjermes

Bygningsbesiktigelser er utført for å kartlegge tilstanden for berørte boliger i området

Trafikkvakter på flere krysningspunkter i Sørkedalsveien når elever går til og fra skolen

Vasking og feiing av veibanen, samt asfaltering av riggområde for å dempe støv

Planfri kryssing for syklister og gående forbi anleggsområdet skal etableres

Egen bydelskoordinator for Bydel Vestre Aker. Ta kontakt for mer informasjon og/eller dersom du er berørt av arbeidet Ta kontakt med oss



Dersom du har spørsmål eller opplever ulemper som følge av anleggsarbeidet ber vi deg ta kontakt med oss.

Fra 08:00 - 15:30 kan du ta kontakt med vår bydelskoordinator Caroline Svendsen på mobil 477 84 66 eller e-post caroline.svendsen@vav.oslo.kommune.no.

Etter klokken 15:30 kan du kontakte oss på e-post og vi vil svare deg så raskt som mulig.

Ved akutte henvendelser kan du ringe vakttelefonen 905 90 515 mellom klokken 16:00 - 23:00 på hverdager. Telefonen vil også være bemannet i helgene, men tidspunktene her er ikke avklart. Mer informasjon om Prosjekt ny vannforsyning Oslo



Vår nettside www.oslo.kommune.no/vannforsyningOslo oppdateres jevnlig med nyttig informasjon. Her finner du også en kartløsning hvor du kan søke opp hvilke forhold som gjelder for ditt nabolag når det gjelder trafikk, sprengningstider og avbøtende tiltak for støy og støv. På Facebook-siden vår www.facebook.com/vannforsyningOslo kan du lese nyheter om prosjektet og se videoer og bilder fra arbeidene. Her besvarer vi også henvendelser i vanlig arbeidstid. Én gang i måneden sender vi ut vårt elektroniske nyhetsbrev med den ferskeste informasjonen om prosjektet. Påmelding gjøres under «Slik følger du prosjektet» på nettsiden. I tillegg til det elektroniske nyhetsbrevet sender vi i ut et halvårlig fysisk nyhetsbrev i posten til naboene til prosjektet. De vil være tilbud om SMS-varsling før sprengning. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om påmelding til dette. Vennlig hilsen,

Vann- og avløpsetaten, prosjekt Ny vannforsyning Oslo

På hundejordet i Husebyskogen starter byggingen av vannforsyningsanlegget innen utgangen av september.

[ Åpne stort dynamisk kart ]