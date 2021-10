«Nå er det bare å henge med i svingene»

Pandemien setter nye spor – samfunnet er under ombygging, skriver Bjørg Duve.

Publisert: 26.10.2021 kl 11:45

Hybrid-kontor er på full fart inn. For mange vil det si at en har hjemmekontor to dager og at en innfinner seg på jobb tre dager i uken. Og advarslene kommer. Helt siden noen for lenge siden fikk muligheten til å jobbe hjemmefra, har det kommet advarsler i forbindelse med hjemmekontor. Spørsmålene er: Hvor går grensen mellom privatliv og arbeidsplass? Er vi flinke nok til å sette grenser, eller vil 2+3 føre til at flere blir utbrent?

Det er ikke tvil om at en del jobber mer når de sitter hjemme. Pandemi-nedstengingen har vist oss det. Mange forteller at de jobber mer effektivt og vil gjerne fortsette med å jobbe hjemmefra. Det virker stimulerende og blir dermed en drivkraft til å gjøre mer av akkurat det. For de arbeidsnarkomane – og dem er det en god del av – kan det å ha flytende grenser mellom arbeid og fritid, være veien til utbrenthet.

At en kun er tre dager fysisk til stede på arbeidsplassen, fører til at også den endrer karakter. Når en ikke ser hverandre like ofte, er det mye å snakke om når en fysisk møtes. Arbeidsgivere må passe på å gi rom til all småpraten og møtene ved kaffetrakteren. Det sosiale samværet på jobben er limet i organisasjonen. Det er med på bygge de gode nettverkene. Arbeidsgiver bør legge til rette for å endre hvordan vi arbeider på kontoret. Vi vet at det er i samtaler mellom mennesker at nye tanker og ideer ser dagens lys. De fysiske møtene mellom mennesker må aldri undervurderes. Det kan ligge mye skaperkraft i småpraten. Lange møtedager eller alene inne på kontoret, er kanskje ikke tingen når vi sees?



Nå ropes det varsko fra kollektivtrafikken. Her i Oslo er nedgangen i bruk av offentlig kommunikasjon gått så kraftig tilbake at en snakker om å redusere tilbudet. Ja, pandemien har satt sine spor også her. Ruter bør trolig gå i tenkeboksen og tilby kundene sine nye løsninger. Månedskort er ikke tilpasset hybrid-kontorene. Under nedstengingen ble vi advart mot – og bedt om å redusere – bruk av kollektive framkomstmidler. Det vil være naivt å tro at våre reisevaner vil bli kliss lik det den var før viruset satte seg i førersetet og ble styrende for vår atferd.



Utviklingen av digitale løsninger fikk fart på seg da samfunnet måtte gå videre selv om det i stor utstrekning ble stengt ned. Flere steder måtte det finnes andre måter å holde hjulene i gang på – løsninger som kanskje kommer til å varige.

Det er ingen tvil om at vi er inne i den digitaliserte tidsalder. Vi er inne i en storstilt omstillingsprosess, og det vil påvirke hver og en av oss. Men hvordan skal vi finne den riktige vei framover?

Vi må for eksempel ha nok kompetente folk med nok tilgjengelig tid. Hvordan løser vi det?

Digitaliseringen øker. Tekniske løsninger er på full fart inn i vår hverdag enten vi kaller det hverdagsteknologi, velferdsteknologi eller omsorgsteknologi. Ligger velferden i selve teknologien, eller i bruken av den? Vil de politiske veivalgene bli til det beste for både individet og for fellesskapet? Vil automatiserte og robotiserte handlinger være til hjelp eller hinder?

Spørsmålene er mange, og vi må finne gode løsninger som inkluderer alle og som ikke skaper utenforskap.

Pandemien setter ny spor. Samfunnet er under ombygging. Nå er det bare å henge med i svingene og finne de gode løsningene.

Bjørg Duve

journalist