Nå blir det kafé på «Kjemikken»

En ny kafé åpner på forsommeren i et området som trenger mer liv og røre.

Publisert: 28.04.2021 kl 09:55

LILLEAKER/LYSAKER: Pandemien har forsterket inntrykket. Nå er det dødt mellom CC Vest og ned til Lysaker om man beveger seg litt vekk fra trafikkstøyen i Lilleakerveien. Under mer normale tilstander er det også ganske stille i området, i et hvert fall etter kl. 16 – preget av kontorer og mennesker med adgangskort rundt halsen hastende til og fra jobb.

Men nå skjer det. Snart vil mennesker finne en trivelig møteplass mellom murvegger og iskalde kontorvinduer. Møllefossen Kafé åpner i begynnelsen av juni.



Akersposten har møtt Ariel Venaas, som blir daglig leder på Møllefossen Kafé. Hun er 26 år gammel, og full av pågangsmot med friske visjoner for det nye serveringsstedet.

– Spennende

– Jeg er klar over at det er en utfordring å starte opp et helt nytt serveringssted. Men jeg synes det er veldig spennende å starte opp akkurat her ved den idylliske møllefossen og ikke minst er vi jo her på historisk grunn, sier Ariel.

Møllefossen Kafé etablerer seg i det som var det gamle turbinhuset til Lysaker Kjemiske Fabrikk som startet opp her i 1859. Kaféen har Lysakerelva og møllefossen som nærmeste nabo – så nær at åpner man vinduet på den ene siden, så kan man nesten ta på fossefallet.



– Hvordan kom du borti dette?



– Det ble rett og slett utlyst en stilling som daglig leder her, jeg søkte og fikk jobben. Jeg er faglært konditor og gikk i lære på Theatercaféen før jeg begynte på hotell Clarion The Hub. Det vil si, jeg gikk omtrent rett ut i permisjon på grunn av pandemien, smiler Ariel som er fra Trondheim og har bodd 3-4 år i Oslo.

Slik blir det seende ut når alt er ferdig. Møllefossen Café blir en nyvinning i et område preget av gammel industri som forlengst er forvandlet til kontorer. Midt i dette kommer altså et nytt serveringssted.

Kafé og butikk

På sin facebookside skriver Møllefossen Café:

«Møllefossen skal være både en café og en butikk og tilby et inspirerende univers av interiør, vin og matretter med fokus på designopplevelser og fornøyelse. Hos oss skal vi blant annet servere nydelige salater, sandwicher og konditorvarer laget på lokale råvarer. Med kaffebønner fra Tim Wendelboe skal vi lage kaffe av høyeste kvalitet, og vi skal ha et gjennomtenkt tilbud av vin og drikkevarer. Både i interiør, mat og service skal Møllefossen tilby en helt unik opplevelse.»

Ariel presiserer at dette først og fremst er en kafé med fokus på mat, øl og vin – men at det skal være mulig å se og kjøpe servise, bestikk basert på nordisk design.



– Vi satser på smørbrød, salater, ost og spekemat – alt laget fra bunnen av, og selvsagt god kaffe – vi har ansatt en profesjonell barrista – og vin og øl. Åpningstidene blir 7 til 18 på hverdager med unntak av fredag hvor vi holder åpent til kl 20. Lørdag og søndag blir det 10-18. Så får vi se hvordan tilbudet her blir mottatt, og vi vil eventuelt vurdere endringer hvis vi ser at det kan være behov for det, sier Ariel.

Hun legger til at det blir plass til 35 gjester inne og 55 utendørs. For øyeblikket foregår det gravearbeid og renovering både inne og ikke minst utendørs. Hele dette hjørnet ved Møllefossen får et helt annet utseende når Møllefossen Café åpner sine dører.

Arbeiderne ved Lysaker Kjemiske Fabrikk så nok aldri dette komme. At man kan innta lunsj ledsaget av kaffe eller en øl på en kafé midt i deres arbeidsplass preget av svovel, salpeter og lange, harde arbeidsdager.



