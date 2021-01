Nå blir det anleggsarbeid også lørdager

Her er nabovarselet VAV har sendt til husstander i området:



Oppdatert informasjon om bygge- og anleggsstøy ved Huseby



Vann- og avløpsetaten er opptatt av at alle som blir berørt av prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal få jevnlig og presis informasjon om anleggsarbeidet. I november delte vi ut et skriv med informasjon om at vi startet med støyende arbeid og sprengningsarbeid ved Husebyjordet.

Hittil har det kun vært anleggsarbeid mandag-fredag, men vi har også varslet om at det kan bli behov for arbeid på lørdager. Fra januar 2021 vil prosjektet utvide arbeidstidene til også å omfatte lørdager. Arbeidet vil inkludere sprengningsarbeid. Dette bidrar til at prosjektet kommer raskest mulig under bakken (ned i tunnelen), slik at perioden med støyende bore- og sprengningsarbeid i dagen blir redusert. Dette vil blant annet være positivt for naboer som nå opplever belastning fra støy og sprengninger på bakkenivå, deriblant Huseby skole.

Prosjektet har fått utvidet den eksisterende støydispensasjonen til også å omfatte lørdagsarbeid. Du kan lese hele den oppdaterte støydispensasjonen på prosjektets nettside.

Arbeidstider over bakken og det første stykket inn i tunnelen:



Mandag-fredag i perioden 05.11.2020 til 14.03.2021 kan det utføres støyende arbeid kl. 07.00-19.00. Det kan utføres sterkt støyende arbeid i tidsintervallene kl. 08.00- 17.00-19.00.

Lørdager i perioden 09.01.2021 til 14.03.2021 kan det utføres støyende arbeider og sterkt støyende arbeider kl. 09.00-17.00.

Pauser: Det vil være pause fra støyende arbeid mandag-fredag kl. 11.00–12.00 og 15.00–16.00. På lørdager vil det være pause fra støyende arbeid kl. 11.00-12.00.

Tidspunkter for sprengninger i skoletiden avtales med Huseby skole, for å gi best mulig forutsigbarhet for skolen.

Det planlegges ikke for arbeid på søndager og helligdager i denne fasen. Dersom det er utstyr som trenger kontinuerlig tilsyn eller annet arbeid som ikke kan avsluttes, vil det i enkelte tilfeller likevel kunne skje noe arbeid av ikke-støyende karakter.

Arbeider som foregår utenfor tidene det er gitt dispensasjon for kan noen ganger oppleves som støyende uten at det er i strid med støyforskriften.

Arbeider under bakken (tunneldriving)

Etter hvert som anleggsarbeidene kommer et stykke inn i tunnelen, vil arbeidet i prosjektet foregå døgnkontinuerlig. Arbeidet vil skje innenfor gjeldende støyforskrifter og retningslinjer, som du finner mer informasjon om på nettsiden til prosjektet. Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07.00 og 23.00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08.00 og 16.00. Det blir ikke sprengninger søndager og helligdager.

Få SMS-varsel om sprengning

Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved Husebyjordet. Da vil du få en SMS med varsel før hver sprengning. Meld deg på ved å sende SMS med teksten HUSEBYJORDET til nummer 27333.

Hold deg oppdatert om prosjektet

Ved større endringer i arbeidstid og lignende, vil du få et nytt informasjonsskriv. Utover dette kan du holde deg oppdatert og lese mer om prosjektet på følgende måter:

Prosjektets nettside: oslo.kommune.no/vannforsyningOslo

Månedlig elektronisk nyhetsbrev på e-post (se info om påmelding på nettsiden)

Prosjektets Facebook-side: facebook.com/vannforsyningOslo

Ta kontakt med oss:

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektets bydelskoordinator for Bydel Vestre Aker, Markus Holmemo (hverdager kl. 08.00 – 15.30) på mobilnummer 477 83 601 eller e-post: markus.holmemo@vav.oslo.kommune.no.

Etter klokken 15.30 kan du kontakte oss på e-post og vi vil svare deg så raskt som mulig.

Ved akutte henvendelser utenom ordinær arbeidstid kan du ringe vakttelefonen på tlf. 905 90 515 fram til klokken 23.00 på hverdager. Telefonen vil også være bemannet i helgene.

Nettsiden for prosjektet vil være oppdatert med riktig kontaktinformasjon til enhver tid.

Takk for tålmodigheten

Vi vet at denne tidlige fasen med opparbeidelse av anleggsområdet kan oppleves belastende for flere av dere som er naboer til prosjektet, fordi ikke alt er på plass ennå og fordi alt arbeidet skjer på bakkenivå.

Vi jobber for å minske belastningen på nærmiljøet der det er mulig. I løpet av våren vil vi asfaltere anleggsområdet, etablere vaskeanlegg til kjøretøy, og etter hvert vil også gang- og sykkelveien forbi Husebyjordet åpne igjen med planfri krysning.

Det er viktig for byen vår å få på plass en ny vannforsyning. Dessverre betyr det at det vil foregå anleggsarbeid på Huseby i flere år. Takk for tålmodigheten. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger.

Med vennlig hilsen,

Vann- og avløpsetaten, prosjekt Ny vannforsyning Oslo