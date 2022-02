– Dette er en fantastisk arena for å få vise hva vi kan. Det er så mange dyktige musikere der ute, og dermed lett å drukne. Nå bare gleder vi oss!

OSLO VEST: Vi nærmer oss MGP 2022, og norske delfinaler er allerede godt i gang. Førstkommende lørdag, 5. februar, skal artisten og Oslo-gutten Kim Wigaard, oppvokst på Hoff, fremføre låten «La Melodia» i den aller siste delfinalen. Låten har han skrevet sammen med Karianne Sissener Amundsen fra Slemdal, Marius Hagen og Ronny Jannsen.

– Dette er en fantastisk sjanse vi har fått til å få vise frem hva vi driver med. Karianne og teamet er veldig dyktige låtskrivere, og nå har vi fullt fokus på det vi kan gjøre noe med; nemlig å levere en fantastisk fremføring lørdag.

Stor låt

Kim har selvfølgelig – og ikke uten grunn – tro på egen låt. La Melodia er en stor låt som definitivt kler stemmen hans. Opera og musikal er sjangre Kim har stor erfaring med, og sammen har de fire låtskriverne skrevet en sang hvor han får vise frem hele sitt register. Kim har for øvrig musikalsk utdannelse både fra Oslo og New York, og han kan fortelle at han har fått nok av advarsler i forhold til sitt yrkesvalg.

– Jeg hører ofte at det å velge å bli sanger ikke er veldig smart, at det er en hard vei å gå. Og visst kan det være tøft, men jeg tok det valget for mange år siden og står støtt ved det i dag. Det har utvilsomt vært perioder der det har vært nei på nei på nei. Men så kommer det ETT etterlengtet JA! Da er alle «nei’ene» glemt.

– Jeg fikk dø i armene hans

Kim og låtskriver Karianne har for øvrig en lang historie sammen, men starten på vennskapet og samarbeidet var i overkant tøff for Karianne.

– Vi møttes på Foss videregående i 2006, og jeg forelsket jeg meg fort i denne flotte fyren. Som unnskyldning for å komme nærmere han, satte jeg opp musikalen «Les Miserables» på skolen, og ga meg selv rollen som gjorde at jeg fikk dø i armene hans på scenen. Det var slik det hele startet, ja!

Karianne ler og er i ettertid særdeles fornøyd med at det var en bestevenn hun fant, til og med en hun kan jobbe musikalsk sammen med. Det samme er Kim, som i tillegg har funnet lykken med sin Marius.

– Jeg unner Kim så inderlig suksess, både med La Melodia og livet for øvrig. Og så håper jeg alle dere som elsker MGP vil se at han er en veldig god kandidat til scenen i Torino. Kim har jobbet knallhardt for musikken han elsker, tatt tøffe valg og forsakelser for å kunne drive med musikk, og han har heldigvis aldri gitt opp. Nå er det opp til folket å avgjøre om Kim og La Melodia skal på tur til Torino i mai. Stem i vei på lørdag!

Gammel låt, ny magi

Kim, Karianne, Marius og Ronny har gått flere runder med La Melodia, og sikkert vært uenige underveis, men resultatet er de storfornøyde med alle fire.

– Det er gøy å jobbe så tett med en nær venn som Karianne, sier Kim fornøyd. – Vi jobber veldig godt sammen. La Melodia ble også sendt inn til MGP 2020, uten å nå opp. Men vi likte den så godt, greide ikke å gi slipp, så da ble vi enige om å jobbe videre med låten. Og plutselig løsnet det! Over en kaffekopp eller ti fant vi ny magi, låten utviklet seg videre og tydeligvis i riktig retning. Jeg klappet rett og slett sammen da beskjeden om at vi var med til delfinalene kom. Nå skal vi gjøre alt det vi kan for å oppnå vår store drøm; finaler! Først i Norge og så i Torino. Men uansett hva som skjer er vi fornøyde hvis vi leverer vårt beste.

Kim beskriver La Melodia som en oppløftende låt, en låt alle kan synge til og en låt som trenger en anledning.

– Jeg er så glad for at vi fikk den anledningen med MGP. Jeg håper La Melodia kan få folk til å føle seg oppløftet, til å kjenne på egen styrke og til å tørre å være seg selv. Det unike vi mennesker har ved oss er jo det som er mest interessant. Vi ønsker å hylle ulikheter og mangfold. Fly ut og vær deg selv! Det er La Melodias budskap.

– Måtte den beste låten vinne!

Under de direktesendte delfinalene kan artistene selv designe eget sceneshow, og det er som skikkelig god musikk i Kim’s ører.

– Klart det blir kjempegøy! Vi skal gjøre noe nytt og annerledes når vi får en sånn plattform å vise oss frem på. Vi vil lage et sceneshow som både gjenspeiler låten vår og meg som artist. Det blir fantastisk å få fremføre og promotere ny musikk etter så lang tid med nedstengning. Jeg kan love at jeg skal bruke de tre minuttene det tar å fremføre La Melodia så godt jeg bare kan. Måtte den beste låten vinne!

Norsk finale 19. februar

Nå er altså neste hinder på veien til en plass i den internasjonale Eurovision Song Contest-finalen delfinalen lørdag 5. februar.

Den norske finalen arrangeres 19. februar, og 10 låter skal kjempe om å representere Norge i den internasjonale finalen i Torino i mai. Kvalifiseringen foregår som følger:

Det er totalt 21 låter med i den norske finalen. Fem låter, med følgende artister, er forhåndskvalifisert; NorthKid, Subwoolfer, Christian Ingebrigtsen, Anna-Lisa Kumoji og Elsie Bay.

De siste fem låtene kvalifiserer seg gjennom delfinaler og sistesjansen. Vinnerne fra hver delfinale og fra sistesjansen kvalifiserer seg til den norske finalen, som altså da består av 10 låter. Enkelt og greit…

Torino 10., 12. og 14. mai

To internasjonale semifinaler og selveste Eurovision Song Contest 2022, arrangeres i Torino. Et deilig sted å tilbringe noen maidager, både for artister og tilreisende, er det all grunn til å tro. Hele 41 deltakerland skal kjempe om seier i MGP gjennom tre sendinger; semifinaler 10. og 12. mai samt finale lørdag 14. mai. De tre sendingene blir overført direkte fra konsertarenaen Pala Olympico i Torino.

Det hadde vært magisk å komme til Eurovision! Da når man virkelig ut til hele Europa, så vidt jeg vet har Eurovisjon Song Contest rundt 200 millioner TV-seere. Etter så lang tid uten å ha kunnet synge for et publikum hadde det vært vidunderlig å få oppleve. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller beste for å gjøre meg fortjent til en slik mulighet.

Da gjenstår det bare å benke seg til, stemme i vei, ønske Kim og hans team lykke til. Og ikke minst; ha det skikkelig, skikkelig moro underveis!

Slik stemmer du under MGP-delfinalen lørdag.

PS! Funfact: Da Kim Wiigard var med i MGP i 2020, var det i duett med Maria Mohn. Og nettopp Mohn er en av de andre tre deltakerne i delfinalen kommende lørdag.