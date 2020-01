Én million har ikke gode nok ferdigheter

– Utenforskap er baksiden av den digitale verden. I Norge regner vi med at vi her snakker om rundt én million mennesker som ikke har gode nok digitale ferdigheter til å «henge med» i en digital verden, sier Joop Cuppen, prosjektleder i Seniornett Norge. Han holder foredrag i inn- og utland om den digitale utviklingen.

OSLO/BYDEL ULLERN: – Vi vil aldri komme vekk fra at det er en god del mennesker som ikke vil beherske alle digitale løsninger gjennom hele livet, sier Cuppen. Hvis rundt en million ikke henger med, vil det si bortimot 20 prosent av befolkningen. Den prosenten er omtrent lik i alle land.

– En del av dem vil selvsagt kunne klare noe, men ikke godt nok til å fungere i et digitalt samfunn.

Digitale analfabeter

Digitale løsninger skaper utenforskap. Det er først og fremst eldre mennesker som kommer til å oppleve dette. Digitale løsninger skaper digitale analfabeter. Det innebærer at en vil oppleve ulike grader av vanskelighet med hensyn til å fungere i et digitalt samfunn. Allerede i dag blir mange møtt med at har du ikke er barnebarn som kan hjelpe deg? Da har en allerede begynt på de første skrittene inn i utenforskapet.

– Det er nok en del som gruer seg til dette når en går fra å være yrkesaktiv og til å bli pensjonist. Når en er ute av arbeidslivet, får en ikke med seg en hel avdeling med dataeksperter. Det er heller ikke flere datakurs eller oppgraderinger av kunnskap. Da er en overlatt til seg selv.

Oppgraderinger

PC-brukere og smarttelefonister blir stadig utsatt for meldinger om oppdateringer, oppgraderinger og feilmeldinger.

– Det kan føre til at noen detter av på den veien videre, sier han.

Når en blir overlatt til seg selv, kan en lett bli demotivert med hensyn til å fortsette det digitale livet. Frustrasjonen brer seg hos enkelte fordi en trenger hjelp der og da. Ikke å måtte reise et sted om noen dager.



– Jeg hører at folk sier at nå orker jeg ikke mer eller nå gidder jeg ikke mer, sier Cuppen og legger til at Seniornett veldig tidlig signaliserte at en ønsket å samarbeide med kommuner og andre aktører for å gi seniorer – som ønsker det – et gratis tilbud om informasjon og dataopplæring.

Seniornett Norge er en frivillig, partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon. Siden starten i 1997 har organisasjonen jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.

– Det haster med å komme i gang. Seniornett arbeider for å sikre at alle seniorer som ønsker det, skal få hjelp og støtte når det gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sier Cuppen og legger til at Seniornett også er et sosialt nettverk for medlemmene.

Data-doktorer og legevakter

Det er hjelp å få. Når en kjøper nytt utstyr blir en ofte tilbudt en serviceavtale. I avisene averterer data-hjelpere sine tjenester. Det finnes kurs en kan gå. Datadoktorer og datalegevakter vil trolig komme til å poppe opp rundt omkring. Virus er allerede et kjent begrep innen data-verdenen.

– Folk vil måtte trenge hjelp, sier Joop Cuppen og legger til at ifølge Regjeringens prosjekt «Digihjelp», er opplæringsprosessen av eldre personer en høyt prioritert oppgave både sentralt og lokalt. Det er helt nødvendig når all kommunikasjon med innbyggerne skal foregå på nett.



Utfordringen er stor for det er rundt 400 000 seniorer som ikke er på nett.

Drop in på Ullern kultursenter

På Ullern kultursenter i Bydel Ullern tilbyr en datahjelp. Dataworkshop, individuell opplæring og drop in.

– Det er ikke til å komme utenom at digitaliseringen gjør at mennesker faller utenfor, sier leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Mandag 27. januar fra klokken 12 til 13.30 kan du snakke med ham på Ullern kultursenter. Da kommer han til MandagsSTOPPEN og innleder om utenforskap.



– En del mennesker kan ikke lenger delta i sine egne liv på samme måte som tidligere. Nå må en kanskje ha hjelp til å betale regninger. Det vil si at en ikke lenger mestrer, slik en gjorde før. Da opplever en tap av. Det er ikke godt, sier Davidsen. Det ligger sorg i det å miste grepet om det en tidligere maktet.

- Vi må inkludere de eldre. Ikke ekskludere.

Jan Davidsen på Ullern kultursenter onsdag 27. januar kl. 12, på MandagsSTOPPEN.

Samfunnet må ta ansvar

– Regjeringen gjør ikke nok. Som samfunn må vi ta ansvar for at flest mulig kan beherske de digitale hjelpemidlene.

– Hva må gjøres?



– Blant annet sørge for opplæring.

– Hvordan tenker du at det skal skje?



– Ved å drive med opplæring og sørge for steder en kan få hjelp når ting ikke fungerer. Slik som for eksempel seniorsentrene. Etter min mening vil disse møteplassene være ypperlige steder for folk til å komme innom for å få hjelp til oppdateringer samt å gå på kurs for å henge med i utviklingen.



– Nå kommer snart all post fra det offentlige på Digipost.

– Da må det offentlige sørge for at befolkningen er i stand til å åpne de brevene.

Det er en god del mennesker i dette landet som ikke er på nett i det hele tatt. Enda flere faller utenfor når en også teller dem som kan litt, men ikke nok til å delta i den digitale kommunikasjonen.



– Det er en stor utfordring.

Offentlig og privat

Davidsen ser for seg at det offentlige og det frivillige må gå sammen for å kunne gi den best mulig hjelp.

– Det offentlige må bidra med penger. Så må frivilligheten også trå til slik at seniorene får den hjelpen og opplæringen de trenger, sier Davidsen. Han legger stor vekt på at innbyggerne skal kunne leve selvstendige liv lengst mulig. Han vil at det offentlige skal sterkere på banen når det gjelder opplæring og bruk av elektroniske hjelpemidler.

– Staten må forhindre å skape tapere og utenforskap, sier Jan Davidsen. Det er ikke tvil om at en del eldre melder seg ut av det digitale fellesskapet. Det skaper frustrasjon nå en gang på gang får problemer med de tekniske hjelpemidlene. Da blir hjelpemidlene direkte hindringer – og mange velger da å bli en ikke-bruker.

