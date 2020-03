– Èn eller to kamerater!

Mens idrettslagene råder medlemmene til å holde seg borte fra baner og stenger idrettshallene, deler bekymrede foreldre at barn og unge i større grupper spiller fotball på de lokale anleggende. Hvordan bør vi egentlig forholde oss til barnas utelek, nå som skolene er stengt?

Publisert: 16.03.2020 kl 13:50

OSLO: Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre, skriver Helsenorge.no

Videre bes det om at alle er mest mulig hjemme, da hovedmålsetningen er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Det er flere eksempler de siste dagene om at folk samles for å leke, eller at ungdommer samles til såkalte «karantenefester». Akersposten har både før og i helgen fått tilsendt bilder av barn og ungdommer som er samlet til lek – og fått bekymrede meldinger fra folk som lurer på om det er noen som ikke helt følger anbefalinger og råd

Grunn til å stenge

– Det er grunn til at vi har stengt barneskolen, og det er for å unngå store mengder barn og unge på ett område samtidig, sier en av beboerne på Hovseter.

En leser sendte for eksempel bilde av en hel gjeng med barn som spilte bandy på en av banene i Oslo vest.

– Når unge fremdeles møtes i store grupper, blir tiltaket om å stenge skolene, mindre effektivt, sier et foreldrepar som tok kontakt med Akersposten lørdag.



– Det er viktig at foreldre påser at kravet om å ikke samles blir etterfulgt, sier de videre og peker til at Folkehelseinstituttet ba barn om å være mest mulig hjemme, legger de til.

For å ivareta barn behov for lek og sosial omgang med andre barn, kan man ha én til to faste lekevenner, og holde seg til de samme lekevennen gjennom denne perioden.

Det gjelder også for ungdom.

Helsenorge.no gir følgende råd;



Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

Samvær bør begrenses (få timer).

Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.

Bursdagsselskaper bør utsettes.

Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

