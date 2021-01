Mutert virus påvist på Smestadhjemmet

Tirsdag er det påvist tilfelle av mutert korona-virus på Smestadhjemmet.

SMESTAD: Sykehjemsetaten ba 22. januar Folkehelseinstituttet (FHI) om å analysere ti covid-19 positive prøvesvar fra Smestadhjemmet. Prøvene var tatt i løpet av januar. Svar som kom i dag viser at syv av prøvene har den engelske covid-19 mutasjonen.

Det skriver Sykehjemsetaten i en pressemelding tirsdag ettermiddag.



– Vi ba fredag om at prøver fra Smestadhjemmet skulle analyseres for den engelske mutasjonen. Den dagen ble vi ble kjent med at en covid-19 syk medarbeider har en direkte link inn mot utbruddet som pågår i Nordre Follo. Medarbeideren testet positivt for covid-19 den 6. januar. I etterkant har fem beboere og to andre medarbeidere testet positivt for covid-19 på samme avdeling. Vi har fått bekreftet mutert virus på syv av de smittede, men antar nå at alle åtte ble smittet med det muterte viruset. Det tyder ikke på at det er spredning til andre beboere eller medarbeidere utover den ene avdelingen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten

Det ble innført omfattende smitteverntiltak umiddelbart og det er gjennomført mer enn 1 500 tester på Smestadhjemmet siden 6. januar. Det ser ut til at man har klart å stoppe videre spredning av viruset. I dette utbruddet har fem beboere og tre medarbeidere på en avdeling har blitt covid-19 syke. En covid-19 syk beboer døde 23. januar, tre beboere er fortsatt smittet og en beboer er friskmeldt. To medarbeidere er fortsatt syke og en medarbeider er friskmeldt.

Det har også vært smitte hos tre medarbeidere på andre avdelinger. Smitten settes ikke i sammenheng med den engelske mutasjonen. Det har ikke vært kontakt på tvers og et analysesvar fra FHI viser positiv covid-19, men at det ikke er denne mutasjonen. 20 beboere i avdelingen er ferdig med sin nærkontaktkarantene i dag.

– I begynnelsen av januar så vi eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene enn tidligere i pandemien. Vi har derfor siden årsskiftet tatt høyde for at vi kan ha fått covid-19 mutasjonen inn på våre sykehjem. Vi har sendt prøver til FHI allerede fra 4. januar for fire sykehjem og har iverksatt en rekke tiltak for å stoppe smitteutbrudd. Svarene vi har mottatt tyder nå på at det ikke er utbrudd som følge av det muterte viruset på hverken Uranienborghjemmet eller Solvang helsehus. De sykehjemmene det er sendt i prøver fra tidligere i januar og vi ikke har mottatt svar på, nærmer seg friskmeldelse fra utbruddet som startet i begynnelsen av januar, sier Jagmann

Alle medarbeidere og alle beboere testes i flere runder for å avdekke all smitte når det er en uoversiktlig smittesituasjon. Det settes inn mye ressurser på smittesporing og alle nærkontakter blir sendt i karantene for å unngå spredning. Mange medarbeidere testes av sykehjemmene og etaten har i tillegg fått bistand fra Oslo kommunes testbusser for å masseteste, både på sykehjem med kjent smitte og på sykehjem uten kjent smitte. Det er satt inn ekstra ressurser på renhold og alle medarbeidere med pasientkontakt bruker både munnbind og visir.

Sykehjem og helsehus er stengt for besøkende til og med 31. januar. Det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet. Alle besøkende bør framlegge negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer. 75 medarbeidere på sykehjemmene som bor i Nordre Follo har fått beskjed om å bli hjemme og bidra med arbeidsoppgaver hjemmefra til og med 31. januar.