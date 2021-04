Mustad vil bygge ny ungdomsskole

Mustad kan få på plass ungdomsskole rett nord for CC Vest i løpet av to til tre år, etter at en reguleringsplan er godkjent.

LILLEAKER: Skolebehovet i Bydel Ullern er økende og nå har Mustad eiendom skissert en alternativ plan for å bygge ny ungdomsskole i Mustads vei 1, med samme kapasitet som på Øraker skole, med sine 540 elever.

Oslo kommune ser etter tomt til en ny barneskole i denne delen av bydelen, med fireklassers rekke, som skal romme 840 elever. Tomtemangelen er stor og i første omgang falt kommunens øyne på tomten hvor dagens CC Vest står. Det passer dårlig i sammenheng med reguleringsplanen som Mustad Eiendom har for utviklingen av Lilleakerbyen på Oslo-siden.

Øraker som barneskole

For å bidra til å løse skoleutfordringen, har Mustad Eiendom på eget initiativ engasjert Kristin Jarmund Arkitekter for å vurdere hvordan skolebehovet best kan dekkes i denne delen av Ullern.

Mustad Eiendom presenterer i den forbindelse en alternativ plan, som kan ivareta hele løpet fra barnehage til ferdig ungdomsskole for nærområdet. For det første er selskapet villig til å bygge ungdomsskole i Mustads vei 1, for å frigjøre kapasitet på tomten til Øraker skole. Dagens kontorbygg kan transformeres til skolebygg, mens området rundt, som inngangspartiet til CC Vest og vareleveringen, konverters til skolegård med grøntarealer og flerbrukshall.

Behovsanalysen og studien av en fremtidig utvikling av Øraker skole, viser at skolen har kapasitet til vesentlige utvidelser. Studien tilsier at det her kan bli plass til opp mot 1260 elever i en ny barneskole. I og med at det også vil bli økende behov for barnehager i området, med flere store byggeprosjekter i emning, så foreslår Mustad Eiendom, om ønskelig, at Lilleaker skole bygges om til barnehage med opptil 10 avdelinger.

Viktig sak for oss

Akersposten spurte administrerende direktør i Mustad Eiendom, Olav Line, om hvorfor dette engasjementet for skolesituasjonen.

- For fire år siden hadde vi de første samtalene med nabolaget, før vi startet reguleringsarbeidet for Lilleakerbyen. Det var to ting som folk særlig var opptatt av. Det var trafikksituasjonen på Lilleaker ved trikkelinjen og ikke minst skolesituasjonen i nærområdet. Det var to forhold vi i utgangspunktet ikke var engasjert i, men skjønte at dette var viktig for nærområdet og da er det også en viktig sak for oss, sier Line.

Adm.dir. i Mustad Eiendom, Olav Line

Skolebehovet førte til at selskapet kontaktet faglig kompetanse på skolebygg.

- Vi engasjerte Kristin Jarmund Arkitekter til å vurdere hvordan skolebehovet best kan dekkes i denne delen av Ullern, med fokus på eiendom som kommunen allerede eier. Dette arkitektfirmaet har vært engasjert i flere store skolebygg for Oslo kommune og har i sitt studium lagt frem en løsning som kan dekke grunnskolebehovet i denne delen av bydelen frem til 2048. Oslo kommune har hatt fokus på vår tomt, hvor CC Vest-tomten har vært vurdert. Det er en attraktiv og særlig dyr tomt, som vi heller ikke er beredt til å selge på grunn av de planene vi har for utvikling av området. Nå mener vi likevel å ha funnet en mulig alternativ løsning på vår tomt, som er egnet til å løse skolebehovet.

UNGDOMSSKOLE: Dette er en illustrasjon av det som kan bli ny ungdomsskole. Ill.: LPO Arkitekter

Prioriterer skolebygg

Mustad Eiendoms planforslag for Lilleakerbyen med skole, forventes å være klar til offentlig høring denne høsten og et eventuelt politisk vedtak av reguleringsplanen i 2022.

- Da vil vi, gitt at alle parter er enige, kunne prioritere bygging av skolen, som vi kan få ferdig i 2024/2025. Da vil Øraker skole være tømt og arbeidet med ny barneskole kan starte. I løpet av 2027 kan den nye barneskolen stå klar, med plass til mer enn 1000 elever. Det er et forslag som vil løse skolebehovet raskt. Kommunen har nå forslaget under vurdering. Vi har tidligere redegjort for våre skoleplaner på det åpne, digitale folkemøtet, som Venstre arrangerte for en tid tilbake, sier Line.

Han forsikrer om at dette ikke er en del av en plan for å få fart i reguleringssaken for Lilleakerbyen.

- Mustad Eiendom har det ikke travelt og er vant til å tenke langsiktig. Vi er primært opptatt av å få til en god reguleringsplan, om det tar ett år eller fem år til. Planene for skole inngår i denne og det betyr bare at jo raskere reguleringsplanen er på plass, jo raskere kommer eventuelt skolen på plass. Det er heller ikke med lett hjerte vi eventuelt flytter ut kontorvirksomheten fra administrasjonsbygget, som i mange år har vært hjertet i vårt selskap, avslutter Line.

TRE TRINN: Bygging av ungdomsskole i Mustads vei 1, Øraker skole blir barneskole og til slutt, Lilleaker skole blir stor barnehage. Ill.: Mustad Eiendom

Udelt positive

Akersposten møtte Venstre-representantene, Margrethe Geelmuyden, som er nestleder i bydelens kultur- og oppvekstkomite sammen med Odd Einar Dørum, som er medlem i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Begge har vært aktive i det å sette lys på den kritiske skolesituasjonen i Bydel Ullern.

- Vi ønsker velkommen ethvert initiativ som kan bidra til å øke skolekapasiteten i vårt område, som er kritisk allerede nå. Tidligere i år arrangerte Venstre et digitalt møte med fokus på skolesituasjonen og behovet i vår bydel. Mange bekymrede foreldre deltok på dette møtet. Her var Utdanningsetaten klar på at situasjonen er kritisk for grunnskolen og at det hastet med å finne tomter som egnet seg for nye skoler, sier Margrethe Geelmuyden og fortsetter

- På samme møte deltok også Øyvind Arntzen fra Mustad Eiendom, som skisserte at de ville presentere en løsning for ny skoletomt. Det var veldig interessant, som altså har blitt til forslaget til ungdomsskole i Mustads vei 1. At denne kan realiseres i løpet av to år etter reguleringsvedtak, ser vi veldig positivt på,

- Vi er udelt positive når utbyggere forstår sitt ansvar for sosial infrastruktur. Mustad Eiendom tar inn skolen i planforslaget for Lilleakerbeyen, slik at skolen kan realiseres i løpet av kort tid. Det er kjempebra. Det er bedre med en skoletomt i hånden enn ti på taket. Vi heier på dette prosjektet og nå må vi gripe muligheten. Mustad Eiendom har også i flere andre sammenhenger vist at de bryr seg om nærområdet, sier Odd Einar Dørum.

