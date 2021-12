Musikk gir bedre helse – eller kanskje ikke?

– Kan musikk gi bedre helse, spør doktorstipendiat Kristi Stedje ved Norges Musikkhøyskole. Fem land har gått sammen om et prosjekt for å se nærmere på hvordan musikken påvirker mennesker med demens.

Publisert: 11.12.2021 kl 09:41

OSLO VEST: – Vi søker etter personer som kan tenke seg å være med i dette prosjektet.

– Hvem søker du etter?

– To personer som lever sammen, hvor den ene har demens.

Ektepar, samboere eller andre med en nær relasjon, som en forelder som har demens og dennes barn, kan delta i det internasjonale forskningsprosjektet Homeside, hvor mennesker fra Australia, England, Tyskland, Polen og Norge er med.

– Hvor mange deltakere trenger dere?

– Vi håper å få med så mange som mulig, målet er 100 par fra Norge.

Hvert av deltakerlandene skal i utgangspunktet stille med 100 par.

– Hvor mange har dere til nå her i Norge?

– Vi har rundt 40, så det er bare å melde seg på. Vi rekrutterer frem til mai neste år. Det er plass til mange flere, sier Stedje og legger til at en kan melde seg på her: homeside@nmh.no eller ringe 455 15 766. En kan også gå inn på nettsiden https://www.homesidestudy.eu/kontakt-1 og fylle ut kontaktskjema.

Synge, lytte og bevege seg

– I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke om det å synge, lytte og bevege seg til musikk sammen eller det å lese sammen, kan ha positiv effekt på par som bor hjemme der den ene har demens, sier Stedje og legger til at de tilbyr deltakerne hjemmebaserte musikk- eller leseprogram.

– Det vil si at vi tar utgangspunkt i tre forskjellige behandlinger. Musikk-aktivitet, lese-aktivitet og en tredje gruppe som er nøytral, kontrollgruppen.

Som i mye annen forskning så må en ha en nøytral gruppe – en placebo-gruppe.

– De som deltar får hjelp av musikk- og ergoterapeuter til gjennomføringen.

Homeside er et internasjonalt prosjekt. Den norske delen støttes av Norges forskningsråd og gjennomføres ved forskningssenteret CREMAH ved Norges musikkhøgskole.

Når man deltar

– Når en er med i dette prosjektet blir en bedt om å gjøre enkle musikkaktiviteter, enkle leseaktiviteter eller være en del av kontrollgruppen.

– Hva skal kontrollgruppen gjøre?

– Ingenting, utover å leve som vanlig.

De som skal være aktive, kan gjøre det på tidspunkter som passer for dem.

– En vil få både opplæring og veiledning av kvalifiserte musikkterapeuter eller ergoterapeuter og samtalene vil foregå ansikt til ansikt via video.

– Hvor lenge skal en holde på?

– I 26 uker totalt, men stykket opp i to avdelinger på to gager 12 uker. Selve opplegget er individuelt tilpasset. Både når det gjelder hvor lang tid en skal bruke på dette og tilpasset deltakernes interesser, tilgjengelighet, behov og demensutvikling.

Deltakerne blir også bedt om å fylle ut et skjema. Før en starter. Etter 12 uker og når det hele er over.

– Det vil si etter tre måneder etter at en har deltatt. Et av hovedmålene er å se om aktivitetene har hatt en påvirkning over tid.

Bedre livskvalitet

Stadig flere mennesker blir rammet av demens og det kan virke som om sykdommen vil øke i antall i årene som kommer. Det har blant annet sammenheng med at stadig flere lever lenger. Utviklingen er også den at flere med demens, angst og tilbaketrukkethet, blir boende hjemme lenger. For mange pårørende er dette en belastning.

– Vi vet av erfaring at musikk har en positiv innvirkning på både kropp og sjel. Vi vet for eksempel at musikk er med på å øke livskvaliteten, at det kan virke positivt inn på det kognitive og gjøre noe med selve relasjonen mellom mennesker.

Å kunne bruke musikkterapi til personer med demens, vil si at samfunnet kan være med på å gi et ikke medikamentelt tilbud.

– Sang og musikk er med på å spre glede og tilbyr hjelp på en helt annen måte enn et medikament, sier Stedje, som også er musikkterapeut.

Stress ned

– Mer aktivitet kan være med på å forebygge helseplager – både fysisk og sosial aktivitet. Det å stimulere hjernen på ulike måter, gjør oss alle godt. Det er med på å dempe angst og senke stresset.

Nervesystemet og hormoner er med på å bestemme hvordan vi har det – uansett alder, sykdom eller livssituasjon.

– Derfor er sosial omgang alltid viktig.

Når en er stresset utskilles blant annet hormonet kortisol og da opplever vi stress. Motsatsen er hormonet oxytocin, som demper stress og gir lykkefølelse. Dette hormonet dannes i hjernen når vi for eksempel har sex eller spiser sjokolade – og når vi har positive musikkopplevelser.

– Har dere fått noen tilbakemeldinger til nå?

– Ja, og vi er glade for at mange av dem er veldig positive, sier Kristi Stedje. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling i forbindelse med Homeside-prosjektet.

Musikk og helse var temaet på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter 8. november. I den forbindelse uttalte lederen av prosjektet Homeside Norge - Karette Stensæth - til Akersposten følgende:

Samfunnet bør ta inn over seg at det ligger et stort helsepotensial i å tilby mennesker i alle aldre musikkaktiviteter for å forbedre livskvalitet og å hindre isolasjon.