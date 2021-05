Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V)på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Publisert: 27.05.2021 kl 10:30

OSLO: Kunnskapsministeren har møtt mye motbør den siste tiden, for sin steile holdning når det gjaldt gjennomføringen av muntlig eksamen. Blant annet ble hun av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen beskyldt for å mangle innsikt i den situasjonen elever og lærere står i mange steder i landet, og spesielt i Oslo.

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

– Det er grunn til å tro at karantene og smitte er noe som vil berøre mange av de involverte, sa Melby.

Melby understreker at eksamen for privatister skal gå som vanlig

Utrolig glad

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, er glad for avgjørelsen.

- Vi skulle gjerne sett at dette kom før, men jeg er utrolig glad og letta over at Melby nå har lyttet til elevene, lærerne og alle oss i fylkene som har ment at muntlig eksamen ikke er til elevenes beste. Nå kan de siste ukene av skoleåret brukes til å få en best mulig standpunktvurdering for elevene, tette kunnskapshull og gi en god og trygg avslutning på et tøft skoleår. Det er viktig for å en best mulig overgang til en ny fase, sier Thorkildsen til Akersposten.

Flere andre har også den siste tiden tatt til orde for at muntlig eksamen bør avlyses. Mange har pekt på at smittesituasjonen har ført til at mange har mistet mye undervisning, og at man dermed risikerer en urettferdig situasjon for mange.

Selv om avlysningen hovedsakelig er basert på smittesituasjonen, peker også Melby på betydningen av streiken som rammer mange skoler rundt i landet. Per nå er det usikkert om Oslo-skolene blir rammet av streik.

Tidligere denne uka møtte Melby fylkesordførerne, hvor de ba henne om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole.