En pianist i verdensklasse, Aksel Kolstad, kommer til hest som Mozart og skal underholde store og små med sin prisbelønnede barneforestilling.

Publisert: 16.08.2021 kl 14:28

SØRKEDALEN: Søndag 22. august er det duket for Aksel Kolstad på Nordmarka Rideskole, pianisten og komponisten som er blitt verdenskjent for sin spektakulære fremførelse av klassisk musikk. Han er også viden kjent for sitt komiske talent. TIME Magazine beskriver han som "Quentin Tarantino of classical music". Nå står altså Nordmarka Rideskole på Elveli for tur, med klassisk musikk til glede for barn, voksne og hester.

Les mer om Aksel Kolstad ved å følge denne linken

Nordmarka Rideskole skriver i sin invitasjon:

Vi samler barn og voksne rundt herlig musikk, kreativ lek og hest, ute i vakker natur.

22. august inviterer Aksel Kolstad og Nordmarka Rideskole til et musikalsk og magisk møte med Mozart og hester fra rideskolen. AKSEL KOLSTAD SOM MOZART: Foto: Pressebilde fra Kolstads hjemmeside. Aksel Kolstad ankommer til hest i Mozart-kostyme og gjør en versjon av den prisbelønnede barneforestillingen sin om vidunderbarnet, som har høstet suksess over hele verden. Forestillingen er leken, hysterisk morsom og fantastisk inkluderende for alle aldersgrupper i publikum.

Etter konserten inviterer Mozart publikum med på en opplevelsessti i et miljø farget av hester, natur og kreativitet, med ulike aktivitetsposter der små og store kan få leke og utforske. Det blir også runderidning for barna!

Vi ønsker hjertelig velkommen til en musikalsk og kreativ opplevelse!

Det hele starter klokken 16.00 og billetter kan kjøpes gjennom å følge denne linken

Det vil også være mulig å kjøpe i døren. Betaling i døren gjøres med vipps.

